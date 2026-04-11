Hình thức thi văn bằng 2 ngành Sư phạm năm 2026 - 2027 theo quy định mới nhất

Sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội. Ảnh minh họa: TL

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có thông báo tuyển sinh văn bằng 2 theo hình thức vừa làm vừa học.

Theo thông báo thời gian đăng ký nộp hồ sơ: Từ 01/05/2026 - 31/05/2026.

Đối tượng tuyển sinh bao gồm:

NGÀNH ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH Giáo dục Mầm non - Người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc các lĩnh vực: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, Nghệ thuật, Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Pháp luật. - Người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc nhóm ngành Quản trị - Quản lý (lĩnh vực Kinh doanh và quản lý), Kinh tế hộ gia đình (lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân) Lưu ý: Người có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy phổ thông do Bộ GD&ĐT ban hành. Đối với các chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được cấp trước ngày 22/5/2021 phải do các cơ sở giáo dục được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng cấp. Sư phạm Ngữ văn - Người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc các lĩnh vực: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, Nhân văn, Báo chí và thông tin, Pháp luật, Dịch vụ xã hội. - Người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học chính trị, Xã hội học và Nhân học, Tâm lí học, Địa lý học, Khu vực học (lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi); Du lịch, Khách sạn, nhà hàng (lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân). Lưu ý: Người có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy phổ thông do Bộ GD&ĐT ban hành. Đối với các chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được cấp trước ngày 22/5/2021 phải do các cơ sở giáo dục được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng cấp. Tâm lí học (Tâm lí học trường học) - Những người có bằng tốt nghiệp đại học. Giáo dục Tiểu học - Người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc các lĩnh vực: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Dịch vụ xã hội. Lưu ý: Người có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy phổ thông do Bộ GD&ĐT ban hành. Đối với các chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được cấp trước ngày 22/5/2021 phải do các cơ sở giáo dục được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng cấp. Sư phạm Tiếng Anh - Người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc các lĩnh vực: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên hoặc ngành Ngôn ngữ Anh. Lưu ý: Người có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy phổ thông do Bộ GD&ĐT ban hành. Đối với các chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được cấp trước ngày 22/5/2021 phải do các cơ sở giáo dục được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng cấp. Giáo dục Đặc biệt - Những người có bằng tốt nghiệp đại học. Sư phạm Công nghệ - Những người có bằng tốt nghiệp đại học. Lưu ý: Đối với các chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm thí sinh nộp để xét chuyển đổi và công nhận tín chỉ được cấp trước ngày 22/5/2021 phải do các cơ sở giáo dục được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng cấp. Ngôn ngữ Anh - Những người có bằng tốt nghiệp đại học. Sư phạm Toán học - Người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc các lĩnh vực: SP Tin học, SP Vật lí, SP Hóa học, SP Sinh học, SP Kĩ thuật Công nghiệp, SP Công nghệ, SP Khoa học tự nhiên. - Người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc các lĩnh vực Toán và thông kê. Lưu ý: Người có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy phổ thông do Bộ GD&ĐT ban hành. Đối với các chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được cấp trước ngày 22/5/2021 phải do các cơ sở giáo dục được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng cấp. Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Những người có bằng tốt nghiệp đại học.

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Xét tuyển sử dụng kết quả điểm trung bình chung học tập đối với thí sinh đã được đào tạo theo hình thức niên chế (theo thang điểm 10).

- Xét tuyển sử dụng kết quả điểm trung bình chung tích lũy đối với thí sinh được đào tạo theo hình thức tín chỉ (theo thang điểm 4).

Nguyên tắc xét tuyển

Điểm xét tuyển (quy về thang điểm 10) là điểm trung bình chung học tập (đối với thí sinh đã được đào tạo theo hình thức niên chế) hoặc điểm trung bình chung tích lũy (đối với thí sinh đào tạo theo hình thức tín chỉ). Xét điểm từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

Hồ sơ đăng kí xét tuyển (theo mẫu của Trường ĐHSP Hà Nội)

- Phiếu tuyển sinh (theo mẫu, có dán ảnh 3x4 kiểu căn cước công dân được chụp không quá 6 tháng trước ngày đăng ký thi tuyển sinh và đầy điền đủ thông tin theo yêu cầu trong phiếu).

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất (có công chứng).

- Bản sao bảng điểm/phụ lục văn bằng thứ nhất (có công chứng).

- Các loại văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có, bản công chứng). Đối với chứng chỉ Tiếng Anh tương đương bậc 3 trở lên (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) phải còn thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ (hoặc ngày thi nếu trong chứng chỉ không ghi ngày cấp) đến hết ngày 31/7/2026.

- Đơn đề nghị xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ (điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu trong đơn)

+ Thí sinh đăng kí xét tuyển các ngành khác.

+ Thí sinh đăng kí xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh.

- Phong bì ghi địa chỉ, điện thoại liên hệ.

- Bản phô tô minh chứng nộp lệ phí xét tuyển.

Ghi chú: Các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp khi nộp hồ sơ phải được dịch sang tiếng Việt (được công chứng) và phải nộp kèm văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT.

Thời gian đào tạo: Từ 2-3 năm. (Thời gian hoàn thành khoá học phụ thuộc vào số tín chỉ được công nhận chuyển đổi từ kết quả học tập của văn bằng thứ nhất).

Hình thức đào tạo:

Vừa làm vừa học.

Lệ phí tuyển sinh:

500.000 đồng/01 hồ sơ. Hình thức nộp kinh phí: Chuyển khoản theo thông tin sau.

Thời hạn nộp lệ phí từ ngày 1/5/2026 đến 31/5/2026. Những trường hợp nộp trước thời hạn nhà Trường sẽ không chịu trách nhiệm.

(Trường chỉ hoàn trả lệ phí tuyển sinh khi số thí sinh đăng kí không đủ để mở lớp, các trường hợp khác trường không hoàn trả lệ phí xét tuyển).

Thời gian nộp hồ sơ, lệ phí xét tuyển: Từ ngày 1/5/2026 đến hết ngày 31/5/2026.

Nộp hồ sơ online tại địa chỉ: http://tsdtbd.hnue.edu.vn

Hoặc nộp qua đường bưu điện về địa chỉ: Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng thường xuyên, Trường ĐHSP Hà Nội. Số 136, đường Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. (hồ sơ có dấu bưu điện trước ngày 31/5/2026).

Hồ sơ được coi là hợp lệ khi thí sinh khai đầy đủ các thông tin và nộp đầy đủ các giấy tờ, lệ phí theo thông báo tuyển sinh.

(Trường không thu hồ sơ trực tiếp).

