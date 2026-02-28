Thu phí điện tử toàn tuyến cao tốc nối TPHCM – Nam Trung Bộ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 28-2, Ban quản lý Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho biết Bộ Xây dựng đã chấp thuận mức thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc này và một số tuyến qua tỉnh Lâm Đồng – Đồng Nai.



Theo đó, từ 23 giờ 30 phút ngày 1-3-2026, hai tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết chính thức thu phí sử dụng đường bộ sau thời gian vận hành thử nghiệm không thu tiền.

Việc thu phí được triển khai đồng bộ bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC), áp dụng phương thức thu kín theo quãng đường thực tế phương tiện lưu thông.

Theo phương án được phê duyệt, ô tô con dưới 12 chỗ đi từ TPHCM ra khu vực Phan Rang (Khánh Hòa) qua toàn bộ các đoạn cao tốc có thu phí sẽ phải trả tổng cộng khoảng 374.000 đồng.

Mức phí này bao gồm các đoạn TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Cụ thể, với đoạn Phan Thiết – Dầu Giây, mức phí dịch vụ khoảng 1.300 đồng/km; còn tuyến Vĩnh Hảo – Phan Thiết áp dụng mức khoảng 900 đồng/km.

Trạm thu phí trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại nút giao với Quốc lộ 28B



Phí được tính tự động qua hệ thống ETC, bảo đảm phương tiện không phải dừng chờ mua vé, góp phần hạn chế ùn tắc và minh bạch doanh thu. Trong giai đoạn đầu tháng 1 đến hết tháng 2-2026, hệ thống đã được vận hành thử để hoàn thiện kỹ thuật trước khi chính thức thu phí.

Hai tuyến cao tốc này thuộc trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông, do Bộ Xây dựng quản lý, giao Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức khai thác. Theo đề án được phê duyệt, thời gian khai thác thu phí dự kiến khoảng 7 năm nhằm tạo nguồn kinh phí cho công tác vận hành, bảo trì và quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Việc thu phí đánh dấu giai đoạn khai thác hoàn chỉnh các tuyến cao tốc kết nối Đông Nam Bộ với Nam Trung Bộ.

Khi toàn tuyến được vận hành ổn định, thời gian di chuyển giữa TPHCM và khu vực duyên hải miền Trung được rút ngắn đáng kể, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1, đồng thời tạo động lực thúc đẩy giao thương, du lịch và phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.