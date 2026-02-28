Thu phí điện tử toàn tuyến cao tốc nối TPHCM – Nam Trung Bộ
Ô tô từ TPHCM đi Phan Rang trả khoảng 374.000 đồng nếu lưu thông toàn tuyến cao tốc
Ngày 28-2, Ban quản lý Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho biết Bộ Xây dựng đã chấp thuận mức thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc này và một số tuyến qua tỉnh Lâm Đồng – Đồng Nai.
Theo đó, từ 23 giờ 30 phút ngày 1-3-2026, hai tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết chính thức thu phí sử dụng đường bộ sau thời gian vận hành thử nghiệm không thu tiền.
Việc thu phí được triển khai đồng bộ bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC), áp dụng phương thức thu kín theo quãng đường thực tế phương tiện lưu thông.
Theo phương án được phê duyệt, ô tô con dưới 12 chỗ đi từ TPHCM ra khu vực Phan Rang (Khánh Hòa) qua toàn bộ các đoạn cao tốc có thu phí sẽ phải trả tổng cộng khoảng 374.000 đồng.
Mức phí này bao gồm các đoạn TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết.
Cụ thể, với đoạn Phan Thiết – Dầu Giây, mức phí dịch vụ khoảng 1.300 đồng/km; còn tuyến Vĩnh Hảo – Phan Thiết áp dụng mức khoảng 900 đồng/km.
Phí được tính tự động qua hệ thống ETC, bảo đảm phương tiện không phải dừng chờ mua vé, góp phần hạn chế ùn tắc và minh bạch doanh thu. Trong giai đoạn đầu tháng 1 đến hết tháng 2-2026, hệ thống đã được vận hành thử để hoàn thiện kỹ thuật trước khi chính thức thu phí.
Hai tuyến cao tốc này thuộc trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông, do Bộ Xây dựng quản lý, giao Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức khai thác. Theo đề án được phê duyệt, thời gian khai thác thu phí dự kiến khoảng 7 năm nhằm tạo nguồn kinh phí cho công tác vận hành, bảo trì và quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Việc thu phí đánh dấu giai đoạn khai thác hoàn chỉnh các tuyến cao tốc kết nối Đông Nam Bộ với Nam Trung Bộ.
Khi toàn tuyến được vận hành ổn định, thời gian di chuyển giữa TPHCM và khu vực duyên hải miền Trung được rút ngắn đáng kể, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1, đồng thời tạo động lực thúc đẩy giao thương, du lịch và phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.
Đường Nguyễn Tuân vẫn ngổn ngang sau TếtĐời sống - 7 giờ trước
Sau kỳ nghỉ Tết, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân vẫn trong tình trạng dang dở và không có dấu hiệu thi công. Hiện trạng bùn đất lầy lội bao trùm lối đi đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt cũng như hoạt động kinh doanh của người dân.
Xe khách chở quá 12 người, tài xế và chủ xe bị phạt 90 triệu đồngĐời sống - 9 giờ trước
Kiểm tra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, lực lượng Cục CSGT phát hiện một xe khách chở vượt 12 người so với số ghế được phép. Tài xế và chủ phương tiện bị xử phạt tổng cộng 90 triệu đồng
Phát hiện gần 6 tấn chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậuĐời sống - 12 giờ trước
Qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện 2 kho đông lạnh đang chứa gần 6 tấn đuôi, chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu, quán phở
Bắc Bộ không khí lạnh suy yếu mạnh, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 28 độĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Thời tiết tại Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 26–28 độ C.
Danh mục 10 căn bệnh mới nhất miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trựcĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, công dân trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định. Tuy nhiên, trường hợp mắc 1 trong số 10 loại bệnh được miễn thì công dân sẽ không phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Hiện trạng đường Láng trước đề xuất mở rộng lên gần 54mĐời sống - 14 giờ trước
Dài hơn 4km dọc sông Tô Lịch, là trục kết nối Ngã Tư Sở - Cầu Giấy, đường Láng nhiều năm qua thường xuyên ùn tắc do lưu lượng xe vượt gấp nhiều lần thiết kế.
Giàu có không phải do may mắn: 4 con giáp cực nhạy với cơ hội kiếm tiềnĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp sinh ra đã sở hữu tư duy kinh tế sắc bén, phản ứng nhanh với thời cuộc và đặc biệt giỏi biến cơ hội thành tiền bạc thực sự.
Đăng ký cư trú cho người chưa thành niên cần lưu ý gì theo quy định mới nhất?Đời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Từ 15/3/2026, đăng ký cư trú cho người chưa thành niên được thực hiện theo quy định mới của Nghị định số 58/2026/NĐ-CP.
Hà Nội: Một đô vật tử vong sau sự cố trên sới vật tại hội làng ở Kim AnhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tại hội vật truyền thống ở xã Kim Anh (TP Hà Nội) một đô vật đã không may gặp chấn thương nghiêm trọng trong lúc thi đấu và đã tử vong sau đó.
Chi tiết lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại các tỉnh, thành trên cả nướcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 của công dân tại các tỉnh, thành trên cả nước.
Những ngày sinh Âm lịch phải trải qua nhiều khó khăn mới hưởng phúc lớnĐời sống
GĐXH - Tử vi cho rằng, một số ngày sinh Âm lịch tuy mang số mệnh nhiều biến động lúc đầu đời, song nếu kiên trì và chăm chỉ, họ lại là những người có hậu vận viên mãn, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.