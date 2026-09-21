Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Sáng 21/9, thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Y tế và lãnh đạo Bộ Y tế, TS.BS Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế - đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Ngọc Đức và ông Nguyễn Chí Long giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống.

Tại buổi lễ, bà Lê Lan Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế, công bố 2 quyết định này.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trao Quyết định bổ nhiệm lại hai Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chúc mừng 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống được Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ Y tế cũng như tập thể Báo tín nhiệm để bổ nhiệm lại chức vụ. Đồng thời, Lãnh đạo Bộ Y tế mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo Sức khỏe và Đời sống phát triển hơn nữa.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà đề nghị Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế trong công tác truyền thông y tế, bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời những vấn đề truyền thông về chính sách ngành, những vấn đề từ cơ sở, đồng thời đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh truyền thông về chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh và chủ động cung cấp thông tin chính thống.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cũng đề nghị tập thể Báo tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu chúc mừng và giao một số nhiệm vụ quan trọng cho tập thể Báo Sức khỏe và Đời sống trong thời gian tới.

Thay mặt tập thể Báo Sức khỏe và Đời sống, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống Trần Tuấn Linh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế đối với công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo của Báo. Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, trong bối cảnh hoạt động báo chí có nhiều yêu cầu mới, Báo tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng nội dung, bảo đảm thông tin chính xác, đúng quy định, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông chính sách của ngành Y tế.

Tổng Biên tập Trần Tuấn Linh khẳng định, Báo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động triển khai các hoạt động truyền thông chính sách, bám sát thực tiễn và tăng cường kết nối với các đơn vị trong ngành, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt hai Phó Tổng Biên tập được bổ nhiệm lại, nhà báo Nguyễn Ngọc Đức bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Báo cùng tập thể cán bộ, phóng viên đã tin tưởng, tín nhiệm và quan tâm trong quá trình thực hiện công tác bổ nhiệm lại.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Đức cho biết, việc được bổ nhiệm lại vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đồng thời khẳng định ông và ông Nguyễn Chí Long sẽ tiếp tục nỗ lực, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Hai Phó Tổng Biên tập mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế và sự đồng hành, hỗ trợ của tập thể Báo trong thời gian tới.