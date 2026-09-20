Tin sáng 20/9: Thủ tướng yêu cầu cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22/9; El Nino đã đạt ngưỡng rất mạnh, mùa đông năm nay ít có rét đậm rét hại

Thủ tướng yêu cầu cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22/9

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 9561/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT tạo khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các địa phương và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2026 và của lãnh đạo Chính phủ tại các văn bản số 9481/VPCP-KGVX ngày 17/9/2026, số 467/TB-VPCP ngày 10/9/2026.

Thủ tướng yêu cầu tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay việc in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông.

Các đơn vị không được để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa phục vụ học tập của học sinh. Việc cung ứng sách phải được hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22/9/2026.

Ảnh minh hoạ: PV

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đồng thời yêu cầu Bộ GD&ĐT tạo khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, bảo đảm mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết.

Trong quá trình rà soát, Bộ GD&ĐT tạo cần chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho học sinh.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả; kịp thời điều chỉnh những bất cập theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Thông báo số 160-TB/VPTW ngày 29/8/2026 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 456/TB-VPCP ngày 29/8/2026.

Bộ GD&ĐT tạo được yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung này trong tháng 12/2026.

El Nino đã đạt ngưỡng rất mạnh, mùa đông năm nay ít có rét đậm rét hại

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, El Nino 2026–2027 đang tiếp tục mạnh lên. Đến tuần thứ hai tháng 9/2026, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển (SSTA) tại khu vực NINO3.4 đã tăng lên khoảng +2,0°C, đạt ngưỡng cường độ rất mạnh. Dự báo El Nino có khả năng tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh và đạt cực đại trong những tháng cuối năm 2026, với tác động có thể kéo dài sang đầu năm 2027.

Diễn biến nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4 cho thấy El Nino đang có xu thế tăng cường rõ rệt. Từ tuần đầu tháng 8/2026, SSTA ở mức khoảng +1,7°C; trong bốn tuần tiếp theo, chỉ số này tăng nhẹ và duy trì quanh +1,8°C. Đến tuần thứ hai tháng 9/2026, SSTA tăng lên +2,0°C.

Mùa đông năm nay được dự báo có nền nhiệt cao, ít có rét đậm rét hại. Ảnh: Tuấn Anh

El Nino thường làm gia tăng nguy cơ nền nhiệt cao, nắng nóng, khô hạn và thiếu hụt nguồn nước, đặc biệt trong mùa khô. Đồng thời, sự thay đổi của hoàn lưu khí quyển có thể làm biến đổi phân bố mưa cũng như hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới.

Dự báo từ nay đến hết năm 2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, ít bão không đồng nghĩa với không có bão mạnh; ít mưa trên diện rộng cũng không đồng nghĩa với không xuất hiện mưa cực đoan. Trong những năm El Nino mạnh, vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa rất lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất hoặc bão có diễn biến phức tạp do tác động đồng thời của các hình thế thời tiết quy mô khu vực và điều kiện khí quyển ngắn hạn.

BHYT thanh toán trực tiếp cho người bệnh trong 7 trường hợp nào?

Một trong những trường hợp được thanh toán trực tiếp tại Điều 54 của Nghị định 188/2025/NĐ-CP là người bệnh cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong nhưng chưa xuất trình được thông tin thẻ BHYT trước khi ra viện.

Người tham gia BHYT thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bị mất thẻ BHYT nhưng chưa được cấp lại; hoặc thông tin thẻ bị lỗi, sai lệch và chưa được cơ quan BHXH đính chính tại thời điểm kết thúc lượt khám, chữa bệnh, ra viện cũng thuộc diện được thanh toán trực tiếp.

Đối với người tham gia BHYT thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng nhưng chưa được cấp thẻ BHYT, cơ quan BHXH thanh toán phần chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi và mức hưởng kể từ ngày người bệnh được xác định thuộc đối tượng ngân sách nhà nước đóng BHYT nhưng chưa được thanh toán do chưa có thẻ.

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Người bệnh cấp cứu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT cũng được thanh toán phần chi phí trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định.

Trường hợp người tham gia BHYT đã thay đổi sang nhóm đối tượng có mức hưởng cao hơn nhưng chưa được cấp thẻ BHYT mới, cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp phần chi phí chênh lệch giữa hai mức hưởng.

Ngoài ra, người bệnh tự mua thuốc, thiết bị y tế theo quy định tại Điều 58 và Điều 59 Nghị định 188/2025/NĐ-CP cũng thuộc trường hợp được xem xét thanh toán trực tiếp. Người tham gia BHYT khám, chữa bệnh trong thời gian thẻ bị thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa mà nguyên nhân không do lỗi của mình được thanh toán toàn bộ chi phí trong phạm vi, mức hưởng theo đúng đối tượng.

Kiểm tra xe khách phát hiện 2 xe máy liên quan vụ trộm

Ngày 19/9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Suối Tre thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục CSGT phát hiện một xe khách chở 15 xe mô tô, trong đó bước đầu xác định có 2 phương tiện liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 17h40 ngày 18/9, tại Km1834+200 trên Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai), lực lượng chức năng đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 17F-000.xx do tài xế N.T.T. (52 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) điều khiển.

Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển 15 xe mô tô các loại nên đã tiến hành xác minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số phương tiện này. Kết quả tra cứu sơ bộ cho thấy có 2 xe mô tô mang biển kiểm soát 20AD-047.xx và 79AA-706.xx là tài sản liên quan trực tiếp đến các vụ trộm cắp.

Hình ảnh CSGT kiểm tra xe khách, phát hiện 2 xe liên quan vụ trộm. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản ban đầu, tiến hành bàn giao xe khách cùng toàn bộ 15 xe mô tô cho Công an phường Dầu Giây để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc phương tiện cũng như xử lý hành vi vận chuyển tài sản do người khác phạm tội mà có theo quy định của pháp luật.

Thái Nguyên khẩn trương tìm kiếm người nghi mất tích trên sông Cầu

Thong tin trên VOV, trưa ngày 19/9, người dân phát hiện một người nghi nhảy xuống sông từ trên cầu Bến Tượng, địa phận phường Phan Đình Phùng và phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân có thể là một nữ sinh. Tại hiện trường người dân phát hiện một đôi dép cùng thẻ học sinh Trường THPT Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án tìm kiếm. Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh danh tính người gặp nạn và nguyên nhân vụ việc.

Cho phụ nữ mang thai dùng ma túy có thể đối mặt mức án nào?

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, luật sư Vương Thị Liễu, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết, theo quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2025, tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" được chia thành 4 khung hình phạt, với mức độ nghiêm khắc tăng dần tùy thuộc vào số lần phạm tội, số người được tổ chức sử dụng ma túy, độ tuổi, tình trạng của người sử dụng cũng như hậu quả về sức khỏe, tính mạng.

Ở khung cơ bản, người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Khung thứ hai, với mức phạt tù từ 7 năm đến 15 năm, được áp dụng khi người phạm tội thuộc một trong các trường hợp như: phạm tội 2 lần trở lên; tổ chức sử dụng cho từ 2 người trở lên; đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi; đối với phụ nữ mà biết là có thai; đối với người đang cai nghiện; gây tổn hại sức khỏe cho người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; gây bệnh nguy hiểm cho người khác hoặc tái phạm nguy hiểm.

Luật sư Vương Thị Liễu, Đoàn Luật sư TP Hà Nội. Ảnh: NVCC

Khung thứ ba có mức phạt tù từ 15 năm đến 20 năm, áp dụng trong những trường hợp hậu quả nghiêm trọng hơn, như gây tổn hại sức khỏe cho người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người; gây tổn hại sức khỏe cho từ 2 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; gây bệnh nguy hiểm cho từ 2 người trở lên; hoặc tổ chức sử dụng ma túy đối với người dưới 13 tuổi.

Nghiêm khắc nhất là khung thứ tư, với mức phạt 20 năm tù hoặc tù chung thân, áp dụng khi hành vi gây tổn hại sức khỏe cho từ 2 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 61% trở lên, hoặc làm chết từ 2 người trở lên.

Ngoài hình phạt tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tin sáng 14/9: Miền Bắc, miền Trung mưa kéo dài cả tuần; Photocopy sách giáo khoa cho con có bị phạt không? GĐXH - Từ chiều ngày hôm nay 14 đến ngày 16/9, miền Bắc, miền Trung mưa dông mạnh, nhiều khu vực có lượng mưa lớn trên 500mm; Theo luật sư, pháp luật cho phép sao chép một phần tác phẩm để phục vụ học tập cá nhân, nhưng đặt giới hạn cụ thể.