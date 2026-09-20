Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở phường Đông Ngạc

Theo đó, văn bản nêu rõ, thời gian qua báo chí phản ánh tuyến đường nơi nạn nhân gặp nạn thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng dù người dân đã nhiều lần kiến nghị, đơn vị chịu trách nhiệm vẫn chưa tiến hành sửa chữa, khắc phục.

Trước sự việc đau xót này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đưa ra các chỉ đạo cụ thể, giao Sở Y tế, Sở Nội vụ và UBND phường Đông Ngạc tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho gia đình nạn nhân theo quy định.

Hiện trường nơi người dân phát hiện sự việc. Ảnh cắt từ video

Giao UBND phường Đông Ngạc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh phản ánh về tình trạng ngập úng lâu ngày không được xử lý; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo UBND TP Hà Nội kết quả thực hiện ngay trong ngày 20/9.

Trước đó, liên quan đến hệ thống cống thoát nước nơi xảy ra sự cố, Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đông Ngạc cho biết khu vực này do Công ty Cổ phần đô thị Việt Úc đảm nhiệm vai trò quản lý và duy trì thoát nước.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Quang Lực – đại diện Công ty Cổ phần đô thị Việt Úc xác nhận đơn vị là đơn vị duy trì thoát nước tại khu vực xảy ra tai nạn. Theo ông Lực, thời điểm tuyến đường ngập úng, có thể xuất hiện tình trạng nắp cống bị bung hoặc người dân tự tháo nắp cống để thoát nước.

Công ty Cổ phần đô thị Việt Úc xác nhận đơn vị là đơn vị duy trì thoát nước tại khu vực. Ảnh: Minh Chiến

Giải thích về việc khu vực không có biển cảnh báo hay nhân viên túc trực, đại diện doanh nghiệp cho biết, khu vực cống xảy ra sự việc là điểm giao cắt với một dự án khác đang thi công, là đường cụt và không có người qua lại thường xuyên.

Do thiên tai xảy ra trên diện rộng, lượng mưa lớn khiến toàn bộ hệ thống quá tải, đơn vị phải ưu tiên tập trung xử lý tại các trục giao thông chính trước, sau đó mới đến các khu vực giao thông nhẹ nhàng hoặc đường cụt.

Về phía doanh nghiệp, đại diện công ty cho biết sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa cho gia đình nạn nhân, trong đó dự kiến hỗ trợ lo hậu sự và chi phí thuê thợ lặn trong khả năng của công ty.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 18/9, khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam giới tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc – là vị trí thoát nước chính ra sông Nhuệ. Trước đó 20 phút, lực lượng thợ lặn đã tìm thấy một chiếc mũ bảo hiểm được cho là của nạn nhân cách hiện trường hơn 100m nổi trong đường ống cống. Nạn nhân được xác định là em N.Đ.S. (sinh năm 2008, quê Ninh Bình), hiện là sinh viên năm nhất Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Sự việc bắt đầu từ sáng 17/9, khi người dân phát hiện một chiếc xe máy cũ mang biển số 18F5-55xx (đăng ký tên ông N.Đ.S. đã qua đời năm 2024, được gia đình giao cho nam sinh sử dụng đi học) bị nghiêng đổ cạnh miệng cống thoát nước ngập sâu tại cuối đường Phố Viên. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng bao gồm công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng đội thợ lặn chuyên nghiệp đã được huy động tìm kiếm xuyên đêm qua hệ thống cống ngầm. Đại diện Trường Đại học Mỏ - Địa chất xác nhận em S. là sinh viên năm nhất của trường và nhà trường đã cử người phối hợp chặt chẽ cùng gia đình và cơ quan chức năng trong suốt quá trình tìm kiếm, xác minh. Hiện nguyên nhân cụ thể và trách nhiệm của các bên liên quan đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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