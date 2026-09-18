Những tỉnh thành này là tâm điểm mưa lớn trong ngày hôm nay

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L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn trong hôm nay. Cảnh báo ngập úng, lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rất to trong hôm nay.

Từ tối qua (17/9) đến sáng 18/9, khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; khu vực Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và TP Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Từ tối 17/9 đến ngày 18/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Dự báo từ đêm 18/9 đến ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo: Nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Theo cơ quan khí tượng, đêm 19/9 và ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thời tiết hôm nay từ Quảng Trị đến Cà Mau cũng có mưa dông vào chiều tối. Có nơi mưa to, tiềm ẩn sấm sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Trước khi có mưa dông, trời vẫn có nắng. Nhiều nơi tại phía đông Quảng Trị vào tới Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ trời nóng, mức nhiệt 31-34 độ.

Những tỉnh thành này là tâm điểm mưa lớn trong ngày hôm nay - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết miền Bắc tiếp tục có mưa lớn. Ảnh: T.Sơn

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 18/9 đến ngày 19/9:

- Khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng nam đồng bằng đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thanh Hóa đêm và sáng có mưa rào và dông.

- Duyên Hải Nam trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 19/9 đến ngày 27/9:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 21/9 mưa giảm dần.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ 19-21/9, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm).

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những tỉnh thành này là tâm điểm mưa lớn trong ngày hôm nay - Ảnh 2.Thời tiết Hà Nội tiếp tục có mưa to trong chiều tối nay?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội tiếp tục có vừa, mưa to trong ngày 17/9. Dự báo từ 18/9 mưa lớn giảm dần, sau đó chủ yếu còn mưa rào và dông vài nơi.

Những tỉnh thành này là tâm điểm mưa lớn trong ngày hôm nay - Ảnh 3.Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm

GĐXH - Sáng 17/9, sau trận mưa lớn kéo dài xuyên đêm, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã xuất hiện tình trạng ngập úng. Ghi nhận của phóng viên tại các khu vực trọng điểm như quanh sân vận động Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, phố Thiên Hiền, Trần Bình hay Tố Hữu, nước dâng cao đã gây tê liệt giao thông, khiến người dân phải chật vật lội dòng nước đục ngầu để di chuyển trong giờ cao điểm.

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