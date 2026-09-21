Tin sáng 21/9: Xác minh thông tin cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi; Lịch chi trả lương hưu tháng 10/2026

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 10/2026

Nhằm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho người hưởng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có lịch chi trả lương hưu, các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân cụ thể cho 34 tỉnh, thành phố, chi tiết như sau:

Cơ quan BHXH khu vực tại 21 tỉnh, thành có lịch chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng là Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Kiên Giang.

Cơ quan BHXH khu vực tại 13 tỉnh, thành có lịch chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng bao gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp.

Đơn cử, tại Hà Nội, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH dự kiến từ thứ 5, ngày 1/10/2026. Tại TPHCM, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH dự kiến từ thứ sáu, ngày 2/10/2026.

Các tỉnh thành khác cũng tương tự, người dân sẽ nhận chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo lịch chi trả trên.

Xác minh thông tin cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Cụ ông liên tục có hành động đánh đập vợ. Ảnh cắt từ clip

Ngày 20/9, một cán bộ xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với Công an xã xác minh thông tin liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông có hành vi đánh vợ, theo Tiền Phong.

Theo đó, từ sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một cụ bà lớn tuổi bị chồng liên tục đánh. Trong đoạn clip, người phụ nữ nhiều lần nói lời "xin lỗi" nhưng vẫn không tránh được những hành động bạo lực của chồng.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền xã Bích Hào đã phối hợp với Công an xã xác minh. Bước đầu, địa phương xác định hai người xuất hiện trong đoạn video là ông H. và bà D., khoảng 80 tuổi, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Bích Hào.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng ông H. và bà D. không có con ruột nên trước đây nhận một người làm con nuôi. Người con này hiện đã lập gia đình, sinh cháu và sống cùng nhà.

Trong quá trình chung sống, giữa hai vợ chồng cụ H. thường xuyên xảy ra bất hòa. Được biết, ông H. có biểu hiện tâm lý bất thường. Trước đó, người đàn ông này cũng nhiều lần có hành vi đánh vợ.

Trước tình trạng trên, lực lượng an ninh cơ sở đã nhiều lần đến gia đình nắm tình hình, tuyên truyền, vận động và hòa giải nhằm hạn chế mâu thuẫn, giữ ổn định cuộc sống.

Hiện chính quyền xã Bích Hào và Công an xã đang tiếp tục xác minh các thông tin liên quan, từ đó có hướng xử lý phù hợp theo quy định, bảo đảm an ninh, trật tự và quyền lợi chính đáng của những người liên quan.

Đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Kỳ nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam năm 2026 dự kiến 1 ngày. Ảnh: AI

Bộ Nội vụ ngày 14/9 có Tờ trình số 10137 gửi Thủ tướng về bổ sung, điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Tờ trình số 10033 ngày 11/9.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh nội dung tại điểm a khoản 1 Mục II Tờ trình số 10033 như sau: Công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 Dương lịch; không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11/2026, thông tin trên VTC News.

Người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 Dương lịch theo quy định.

Các nội dung đề xuất về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 tại Tờ trình số 10033 không thay đổi.

Lý giải về đề xuất này, Bộ Nội vụ cho rằng thời điểm cuối tháng 11 là giai đoạn các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm; các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu, kế hoạch năm và chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo.

"Việc không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 là phương án thận trọng, hạn chế xáo trộn lịch công tác, lịch học tập, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp", Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Theo quan điểm của Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh theo hướng không hoán đổi không làm giảm ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương đúng ngày 24/11/2026 theo quy định.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có thể được tổ chức linh hoạt trước, trong và sau ngày 24/11/2026, phù hợp điều kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức và không nhất thiết phải gắn với một kỳ nghỉ kéo dài.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Ngày 20/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 4823/UBND-TTDLCNS về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc nam sinh bị ngã xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc, theo VOV.

Văn bản nêu rõ, ngày 18/9, báo chí phản ánh việc người dân địa phương cho biết, tuyến đường nơi nam sinh bị ngã xuống cống tử vong thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Song không có đơn vị nào sửa chữa, khắc phục dù người dân nhiều lần kiến nghị.

Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao UBND phường Đông Ngạc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có); có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trong ngày 20/9.

Các Sở: Y tế, Nội vụ; Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; Báo cáo UBND thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

Xác minh clip 'thầy trò Đường Tăng' cưỡi ngựa trên làn ô tô ở TP.HCM

Người đóng vai Đường Tăng cưỡi ngựa trắng, 3 người còn lại đi bộ trên làn đường dành cho xe container, ô tô tải theo hướng từ Tây Ninh đi TPHCM. Ảnh cắt từ clip

Ngày 20/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm người hóa trang thành các nhân vật trong phim Tây Du Ký di chuyển vào làn đường dành cho ô tô, gây mất an toàn giao thông, theo Tiền Phong.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường Phan Văn Khải, đoạn qua xã Tân An Hội, TPHCM.

Hình ảnh từ clip cho thấy nhóm 4 người hóa trang thành Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Trư Bát Giới và Đường Tăng. Trong đó, người đóng vai Đường Tăng cưỡi ngựa trắng, 3 người còn lại đi bộ trên làn đường dành cho xe container, ô tô tải theo hướng từ Tây Ninh đi TPHCM.

Thời điểm xảy ra vụ việc, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường khá đông. Một số tài xế xe tải, xe đầu kéo phải chủ động giảm tốc độ, điều khiển phương tiện tránh nhóm người để đảm bảo an toàn.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhận nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng việc cưỡi ngựa, đi bộ vào làn đường dành cho xe cơ giới, trong điều kiện phương tiện lưu thông đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Cơ quan chức năng đang xác minh thời điểm và diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu

Nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Chị Hồng Tuyến - con gái út nhạc sĩ Phạm Tuyên - cho biết, cách đây 4 ngày bố chị thấy khó thở, tụt huyết áp nên gia đình đã đưa ông đi cấp cứu, thông tin trên Lao Động.

"Thấy ông yếu hơn, tôi đã đưa bố vào Bệnh viện Lão khoa trung ương để cấp cứu. Sau mấy ngày điều trị, ông đã khỏe hơn, được chuyển sang phòng thường.

Sức khỏe của ông hiện tại đã khá hơn. Đầu tuần tới nếu bác sĩ khám thấy các chỉ số ổn định, gia đình sẽ xin đưa ông về nhà", chị Hồng Tuyến cho hay.

Chị Tuyến cho biết thêm, ở bệnh viện, nam nhạc sĩ được các bác sĩ rất quan tâm, gia đình cũng quan tâm chăm sóc tận tình nên ông có tinh thần rất tốt.

Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên kể lại, bố chị mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) nhiều năm nay. Vì thế ông thường xuyên thấy khó thở, gia đình đã mua một chiếc máy cung cấp oxy, kết hợp khí dung để ông điều hòa nhịp thở hằng ngày.

Ở tuổi 96, nhạc sĩ Phạm Tuyên ăn ít, không ngủ được nhiều, mỗi ngày chỉ chợp mắt vài tiếng. Chị Tuyến và gia đình cũng chuẩn bị các khẩu phần ăn mềm, nhiều chất dinh dưỡng để cải thiện sức khỏe của ông.

"Dù đi chậm hơn nhưng ông vẫn rất minh mẫn, vẫn âm thầm dõi theo đời sống âm nhạc và luôn cảm nhận được tình yêu thương của công chúng qua ánh mắt và nụ cười", chị Hồng Tuyến tâm sự.