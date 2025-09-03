Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 3/9/2025 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.
Theo đó, tại Quyết định, Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ông Vũ Mạnh Hà sinh ngày 12/4/1979, quê quán huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (trước đây), chuyên ngành bác sĩ đa khoa, cao cấp lý luận chính trị.
Trước khi được tiếp nhận, bổ nhiệm là Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, ông Vũ Mạnh Hà từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu; Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Giang (trước đây); Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang; Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang; Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì (Hà Giang) và Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang.
Ông Vũ Mạnh Hà đã có nhiều đóng góp cho nghiên cứu nhãn khoa, tình nguyện khám chữa bệnh và phẫu thuật mắt cho người dân tộc thiểu số, người dân khó khăn vùng cao tỉnh Hà Giang.
Ông Vũ Mạnh Hà tham gia Hội Nhãn khoa Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.
Năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Vũ Mạnh Hà được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Thái Bình
Hà Nội: Cấm xe trên 18 tấn qua nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe làm lộ cốt thépThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội đã ra thông báo cấm xe có tải trọng trên 18 tấn lưu thông qua nhánh Ramp CV1C hướng các phương tiện từ cầu Vĩnh Tuy rẽ phải đi đường Nguyễn Khoái, sau vụ cháy bãi trông giữ xe dưới chân cầu ngày 30/8 làm lộ cốt thép.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô nắng nóng mạnh ban ngày, chiều tối có hứng những cơn mưa như trút nước?Thời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc hửng nắng trong đó tại Thủ đô Hà Nội mức nhiệt tăng đến 34 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Tin sáng 3/9: 100% xã, phường đã nhận kinh phí quà Quốc khánh; thời tiết miền Bắc tăng nhiệt và liên tục có các đợt mưa dông từ nay đến giữa tháng 9Xã hội - 14 giờ trước
GĐXH - Đến 17 giờ hôm qua 2/9, toàn bộ 3.321 xã, phường trên cả nước đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức tặng quà Quốc khánh đến người dân; Từ hôm nay, nhiệt độ gần như toàn miền Bắc tăng, trời nắng nhiều hơn
Tiếp vụ loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy - Hà Nội: Cần có biện pháp xử lý?Thời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Nhà xưởng (gara ô tô), sân bóng đá xây dựng tạm bợ trên đất dự án ở mặt đường Hoàng Quán Chi, phường Cầu Giấy, Hà Nội vẫn tiếp tục hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9Thời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, các khu vực miền Bắc có nắng, tiết trời khô ráo. Mức nhiệt dao động trong ngày từ 32-35 độ.
Trời đêm Hà Nội rực sáng với 6 trận địa pháo hoa tầm cao mừng 80 năm Quốc khánh 2/9Xã hội - 23 giờ trước
Tối 2/9, bầu trời Hà Nội rực sáng với pháo hoa tầm cao tại nhiều địa điểm. Hàng vạn người dân và du khách cùng theo dõi, tạo nên bầu không khí lễ hội tưng bừng, hoành tráng.
Người dân ùn ùn đổ về Hà Nội trong chiều 2/9Xã hội - 1 ngày trước
Chiều tối 2/9 (ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ 4 ngày), người dân ở khắp nơi trở lại Hà Nội làm việc khiến giao thông ở một số trục đường cửa ngõ ùn ứ.
Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9Xã hội - 1 ngày trước
Dù mưa lớn kéo dài từ chiều, hàng nghìn người dân TP.HCM và du khách vẫn xếp hàng chờ được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ mừng đại lễ Quốc khánh 2/9.
Nhìn lại hình ảnh tuyệt đẹp của những chiếc xe tăng, thiết giáp tham gia diễu binh, diễu hànhXã hội - 1 ngày trước
Tại phố Cửa Bắc, ngay từ trưa 1/9, nhiều người dân đã "cắm chốt", quyết tâm phải xem bằng được khối khí tài gồm xe tăng, xe thiết giáp di chuyển về hướng Quảng trường Ba Đình.
Hà Nội: Người dân phấn khởi nhận quà ngày Tết Độc lậpXã hội - 1 ngày trước
Những ngày qua, UBND các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt chi trả quà tặng nhân dịp 80 năm Quốc khánh cho nhân dân.
Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9Xã hội
Dù mưa lớn kéo dài từ chiều, hàng nghìn người dân TP.HCM và du khách vẫn xếp hàng chờ được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ mừng đại lễ Quốc khánh 2/9.