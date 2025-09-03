Mới nhất
Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế

Thứ tư, 19:33 03/09/2025 | Thời sự
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 3/9/2025 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Theo đó, tại Quyết định, Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 3/9/2025 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Ông Vũ Mạnh Hà sinh ngày 12/4/1979, quê quán huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (trước đây), chuyên ngành bác sĩ đa khoa, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được tiếp nhận, bổ nhiệm là Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, ông Vũ Mạnh Hà từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu; Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Giang (trước đây); Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang; Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang; Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì (Hà Giang) và Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang.

Ông Vũ Mạnh Hà đã có nhiều đóng góp cho nghiên cứu nhãn khoa, tình nguyện khám chữa bệnh và phẫu thuật mắt cho người dân tộc thiểu số, người dân khó khăn vùng cao tỉnh Hà Giang.

Ông Vũ Mạnh Hà tham gia Hội Nhãn khoa Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Vũ Mạnh Hà được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thái Bình

