Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc mưa rét kéo dài?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc lại thay đổi?

Theo bản tin dự báo thời tiết, tuần tới 2 đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc.

Đợt đầu tiên sẽ tràn về đêm nay và thứ Ba khiến trời chuyển mưa dông và gió lạnh nhất là khu vực phía Đông Bắc Bộ trong đó có Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên.

Cảnh báo có những nơi mưa vừa, mưa to. Đang trong giai đoạn giao mùa nên mưa xuống rất dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc, sấm sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Đến thứ Sáu lại có một đợt không khí lạnh tiếp tục tràn về miền Bắc sẽ gây mưa rào bất chợt, duy trì thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm.

Từ ngày thứ Ba (3/3), đêm và sáng Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét; riêng vùng núi Đông Bắc Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15–18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Thời tiết Hà Nội có mưa trong 2 ngày là thứ Ba và thứ Sáu do ảnh hưởng của không khí lạnh. Nhiệt độ ban ngày giảm xuống không vượt quá 25 độ. Thứ Tư và thứ Năm tạm dứt mưa, nắng xuất hiện nhiều, tuy nhiên ban đêm trời rét với mức nhiệt 17-19 độ.

Trước khi đón không khí lạnh, thời tiết Hà Nội hôm nay ban ngày khá nóng, nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất là 30 độ.

Thời tiết các tỉnh thành khác của khu vực Bắc Bộ cũng có nắng vào trưa chiều nay. Cường độ nắng mạnh do vùng thấp nóng phía Tây phát triển và tỏa nhiệt lượng xuống khu vực miền Bắc. Nhiệt độ cao nhất dự báo phổ biến trong khoảng từ 29-31 độ, một số phường nắng nóng lên đến 33 độ.

Đến chiều tối và đêm vùng núi của Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn sẽ chuyển mưa dông trước tiên khi không khí lạnh tràn xuống.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Trung Bộ mưa có xu hướng giảm, chỉ còn xuất hiện một vài nơi ở Huế đến Gia Lai. Trong ngày vẫn có những khoảng nắng thuận lợi cho các kế hoạch của người dân.

Về nhiệt độ, các phường từ Nghệ An đến Huế khá nóng, mức nhiệt cao nhất từ 32-34 độ. Trong khi khu vực Nam Trung Bộ mức nhiệt dao động từ 31-33 độ.

Nam Bộ tiếp tục là khu vực có thời tiết nóng nhất trên cả nước. Nhiều phường ở miền Đông Nam Bộ nắng nóng 35-36 độ, còn các nơi khác mức nhiệt cũng khá cao 32-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc lại mưa rét. Ảnh: TH

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 2/3 đến ngày 3/3:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Từ chiều tối và đêm 2/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày 03/3 Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Đông Bắc Bộ trời rét.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Trung Trung Bộ từ ngày 3/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 3/3 đến ngày 11/3:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Riêng thời kỳ ngày 5-6/3 khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ ngày 4/3 trời rét.

- Trung Trung Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét ra sao? GĐXH - Dự báo sau đợt không khí lạnh này, khoảng mùng 7-9 tháng Giêng, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mới.