Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc mưa rét kéo dài?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hai đợt không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc khiến trời mưa, rét về đêm và sáng.
Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc lại thay đổi?
Theo bản tin dự báo thời tiết, tuần tới 2 đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc.
Đợt đầu tiên sẽ tràn về đêm nay và thứ Ba khiến trời chuyển mưa dông và gió lạnh nhất là khu vực phía Đông Bắc Bộ trong đó có Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên.
Cảnh báo có những nơi mưa vừa, mưa to. Đang trong giai đoạn giao mùa nên mưa xuống rất dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc, sấm sét, gió giật mạnh nguy hiểm.
Đến thứ Sáu lại có một đợt không khí lạnh tiếp tục tràn về miền Bắc sẽ gây mưa rào bất chợt, duy trì thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm.
Từ ngày thứ Ba (3/3), đêm và sáng Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét; riêng vùng núi Đông Bắc Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15–18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.
Thời tiết Hà Nội có mưa trong 2 ngày là thứ Ba và thứ Sáu do ảnh hưởng của không khí lạnh. Nhiệt độ ban ngày giảm xuống không vượt quá 25 độ. Thứ Tư và thứ Năm tạm dứt mưa, nắng xuất hiện nhiều, tuy nhiên ban đêm trời rét với mức nhiệt 17-19 độ.
Trước khi đón không khí lạnh, thời tiết Hà Nội hôm nay ban ngày khá nóng, nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất là 30 độ.
Thời tiết các tỉnh thành khác của khu vực Bắc Bộ cũng có nắng vào trưa chiều nay. Cường độ nắng mạnh do vùng thấp nóng phía Tây phát triển và tỏa nhiệt lượng xuống khu vực miền Bắc. Nhiệt độ cao nhất dự báo phổ biến trong khoảng từ 29-31 độ, một số phường nắng nóng lên đến 33 độ.
Đến chiều tối và đêm vùng núi của Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn sẽ chuyển mưa dông trước tiên khi không khí lạnh tràn xuống.
Thời tiết hôm nay tại khu vực Trung Bộ mưa có xu hướng giảm, chỉ còn xuất hiện một vài nơi ở Huế đến Gia Lai. Trong ngày vẫn có những khoảng nắng thuận lợi cho các kế hoạch của người dân.
Về nhiệt độ, các phường từ Nghệ An đến Huế khá nóng, mức nhiệt cao nhất từ 32-34 độ. Trong khi khu vực Nam Trung Bộ mức nhiệt dao động từ 31-33 độ.
Nam Bộ tiếp tục là khu vực có thời tiết nóng nhất trên cả nước. Nhiều phường ở miền Đông Nam Bộ nắng nóng 35-36 độ, còn các nơi khác mức nhiệt cũng khá cao 32-34 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 2/3 đến ngày 3/3:
- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Từ chiều tối và đêm 2/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày 03/3 Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Đông Bắc Bộ trời rét.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Trung Trung Bộ từ ngày 3/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 3/3 đến ngày 11/3:
- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Riêng thời kỳ ngày 5-6/3 khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ ngày 4/3 trời rét.
- Trung Trung Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Xử lý hàng loạt vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh tại Quảng TrịThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiếp cận, xử lý vật liệu nổ còn sót lại.
Tuổi trẻ Nghệ An hướng về người dân khó khănThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026, tổng nguồn lực trị giá hơn 2,2 tỷ đồng được huy động để triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa hướng về người dân khó khăn ở Nghệ An.
Xác định nguyên nhân vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong ở Lạng SơnThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong ở Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có báo cáo nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc.
Xử lý nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng trên quốc lộThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ba trường hợp tại Thanh Hóa bị đề nghị xử phạt tổng cộng gần 50 triệu đồng do lạng lách, đánh võng, che biển số và vi phạm nồng độ cồn trên Quốc lộ 1A.
Va chạm với tàu hỏa, người phụ nữ tử vong thương tâmThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Vĩnh Thủy (Quảng Trị) vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong.
Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau chuỗi ngày mưa, nồm ẩmThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, đến trưa chiều nay mưa ẩm ở khu vực Hà Nội và miền Bắc sẽ tạnh, toàn miền bừng nắng. Mức nhiệt tăng mạnh từ 25-30 độ.
Quảng Trị tổng kiểm soát phương tiện thủy nội địaThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Đợt cao điểm tập trung kiểm soát toàn diện các nhóm phương tiện vận tải hành khách, phương tiện chở hàng hóa, tàu thuyền khai thác cát sỏi, phương tiện phục vụ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và các phương tiện dân sinh.
Tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc đã kết thúc?Thời sự - 4 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn, kèm nồm ẩm ở Hà Nội và miền Bắc đã kết thúc thay vào đó là hình thái thời tiết mưa rào và dông. Khu vực vùng núi cần đề phòng gió lốc và sấm sét.
Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà NộiThời sự - 4 ngày trước
Lực lượng chức năng đang có mặt hiện trường để tổ chức cứu nạn sau vụ tai nạn giữa tàu hoả và ô tô tải tại Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Ngọc Hồi.
Tin sáng 26/2: Miền Bắc sắp tăng nhiệt mạnh, nắng nóng đến 30 độ; Cha mẹ buộc hoàn tất thủ tục quan trọng này cho con trong vòng 60 ngày sau khai sinh từ 1/7Thời sự - 4 ngày trước
GĐXH - Từ 27/2, miền Bắc mưa giảm, trời chuyển nắng với mức nhiệt tăng cao; Nghị định 58/2026/NĐ-CP đã bổ sung một số quy định mới về đăng ký cư trú đối với người chưa thành niên và có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.
Va chạm với tàu hỏa, người phụ nữ tử vong thương tâmThời sự
GĐXH - Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Vĩnh Thủy (Quảng Trị) vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong.