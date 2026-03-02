Mới nhất
Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030

Thứ hai, 12:59 02/03/2026 | Thời sự
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 2/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị để thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, thực hiện công văn của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị để thực hiện các quy trình về công tác cán bộ theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Ông Trần Huy Tuấn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030 (ảnh BNB).

Hội nghị sau đó tiến hành bầu Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu, ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu hoàn thiện các thủ tục để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y kết quả bầu cử đảm bảo đúng quy trình, quy định.

