Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tai nạn lao động tại Đắk Lắk làm 2 người tử vong
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm liên quan vụ tai nạn lao động tại dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh.
Nội dung trên được đề cập tại Công điện số 132 của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Vụ việc xảy ra lúc 9h17 ngày 11/8, khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sập cốp pha khi đang xây dựng hệ thống kiên cố hóa công trình.
Để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.
Đồng thời, các đơn vị chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định công trường thi công, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).
Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).
Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nội vụ, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công các công trình, dự án, không để xảy ra các sự cố, tai nạn tương tự.
