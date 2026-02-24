Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiếp tục hé mở diễn viên phụ chất lượng
GĐXH - Trưa 24/2, phim điện ảnh "Tài" của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tung ra bộ poster thể hiện hình ảnh rõ nét nhất của các diễn viên nam góp mặt trong dự án.
Theo đó, poster của Vinh Râu với vai Đạt lại mang sắc thái hoàn toàn khác khi khắc họa hình ảnh nhân vật với nụ cười hiền hậu và phong thái cởi mở. Nhân vật xuất hiện giữa không gian thiên nhiên xanh mát, ánh sáng dịu tạo cảm giác gần gũi và chân chất. Biểu cảm tươi tắn cùng ánh mắt thân thiện cho thấy đây có thể là nhân vật đại diện cho sự lạc quan và nguồn năng lượng tích cực trong câu chuyện.
Mai Tài Phến tâm sự: "Ban đầu, với vai Đạt, tôi muốn kiếm một cậu trai trắng trẻo, ưa nhìn, khác hoàn toàn so với những gì khán giả thường tưởng tượng về dân lao động. Sau khi cân đo, đong đếm, tôi nhận thấy Vinh Râu mới chính là người phù hợp nhất để đảm nhận vai Đạt. Đây sẽ là một nhân vật rất thú vị trong phim điện ảnh Tài".
Poster của Long Đẹp Trai trong vai chú Tư tiếp tục bổ sung một màu sắc khác cho hệ thống nhân vật khi khắc họa hình ảnh người đàn ông trung niên với phong thái tự nhiên và biểu cảm sinh động. Nhân vật xuất hiện trong không gian sinh hoạt ngoài trời, bên bàn ăn giản dị, ánh mắt hướng sang phía khác như đang trò chuyện. Cử chỉ chỉ tay cùng biểu cảm linh hoạt tạo cảm giác về một người thẳng thắn, có phần bộc trực nhưng gần gũi.
Poster nhân vật của Sỹ Toàn trong vai Tiến mang sắc thái trầm và có phần căng thẳng, gợi mở một nhân vật chứa nhiều lớp tâm lý phức tạp trong Tài. Nhân vật xuất hiện với ánh mắt cúi xuống, gương mặt đăm chiêu, đặt trong không gian ánh sáng tối và bối cảnh mang màu sắc tương phản mạnh. Cách lựa chọn góc máy cùng biểu cảm kín đáo tạo cảm giác về một con người sống nội tâm, có những suy tính riêng và khó đoán định.
Trong khi đó, poster của Trần Kim Hải với vai Long Cò lại gây chú ý bởi phong thái tự tin và ánh nhìn sắc sảo. Nhân vật xuất hiện với nụ cười đầy mưu mô, ánh mắt hướng về phía đối diện, tạo cảm giác vừa nguy hiểm vừa ẩn chứa sự toan tính. Trang phục nổi bật cùng phong cách có phần cầu kỳ giúp xây dựng hình ảnh một nhân vật mang cá tính mạnh và có vị trí riêng trong câu chuyện.
Poster giới thiệu Quang Trung trong vai Nghiệp mang đến bầu không khí nhẹ nhàng với hình ảnh một chàng trai trẻ có nụ cười thân thiện và ánh mắt cởi mở. Nhân vật xuất hiện trong không gian quen thuộc với những chi tiết gợi liên tưởng đến đời sống thường nhật, tạo cảm giác gần gũi và chân thành. Biểu cảm tự nhiên cùng cử chỉ thoải mái cho thấy Nghiệp có thể đại diện cho nguồn năng lượng tích cực trong câu chuyện, góp phần tạo nên sự cân bằng về cảm xúc giữa các tuyến nhân vật.
Poster của Ray Nguyễn vai Mã Lạng gây chú ý với hình ảnh nhân vật trong không gian nội thất mang sắc thái ấm nhưng gợi cảm giác bất an. Nhân vật xuất hiện trong tư thế ngồi chồm về phía trước, ánh mắt trực diện, nụ cười thoáng qua tạo nên cảm giác khó đoán. Chi tiết con dao trên tay trở thành điểm nhấn thị giác mạnh, gợi mở tính cách quyết liệt cùng khả năng liên quan đến những xung đột trong câu chuyện.
Poster của Huỳnh Thi vai Hải mang sắc thái đầy nghi hoặc. Nhân vật xuất hiện trong tư thế nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc sảo cùng nụ cười nửa miệng tạo nên biểu cảm vừa thân thiện vừa ẩn chứa sự toan tính. Ánh sáng dịu và tông màu ấm giúp khắc họa môi trường gần gũi, phản ánh đời sống bình dân và những câu chuyện gắn với cộng đồng.
Và cuối cùng, tấm poster của Mai Tài Phến vai Tài trong phim "Tài" khắc họa hình ảnh nhân vật với vẻ ngoài trầm tĩnh và ánh nhìn đầy suy tư giữa bối cảnh đô thị về đêm. Tông màu xanh lạnh kết hợp ánh đèn neon phía sau tạo nên không khí hiện đại, có phần căng thẳng và ẩn chứa nhiều biến động. Góc máy cận cảnh giúp nhấn mạnh biểu cảm gương mặt, đặc biệt là ánh mắt hướng về phía sau như đang đối diện với một điều gì đó chưa thể gọi tên. Trang phục giản dị cùng phong thái điềm đạm gợi mở chân dung một nhân vật từng trải, mang nhiều suy nghĩ nội tâm. Việc đặt tên nhân vật ngay trên poster góp phần xác định vị trí trung tâm của Tài trong câu chuyện, đồng thời hé lộ hành trình cá nhân có thể chứa đựng nhiều thử thách và lựa chọn.
Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, các poster còn cho thấy định hướng khai thác những lát cắt đời thường, đề cao tình cảm gia đình, tình người và sự gắn kết cộng đồng. Sự đồng bộ trong phong cách thiết kế giúp hệ thống poster trở thành một chỉnh thể hài hòa, vừa mang tính nhận diện rõ rệt, vừa mở ra nhiều suy đoán về hành trình cảm xúc của các nhân vật, từ đó khơi gợi sự tò mò và kỳ vọng của khán giả trước khi bộ phim ra mắt.
Được biết, phim "Tài" của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến sẽ được công chiếu trên các cụm rạp CGV vào ngày 6/3.
GĐXH - Quân thường xuyên đến quán cà phê đọc sách để ngắm nhìn Thương, mà chưa một lần dám ngỏ lời.
GĐXH - Lợi nhắc tới sự hy sinh của anh trai đã khiến Trung tá Minh Kiên rất buồn, đó là vết thương lòng của Kiên.
GĐXH - Phim Tết "Mùi phở" có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh và dàn diễn viên gạo cội thực sự đang là điểm sáng và khiến khán giả chú ý bởi câu chuyện nhân văn.
GĐXH - Trong tập 1 "Bước chân vào đời", Thương có hoàn cảnh éo le nhưng vẫn được Quân theo đuổi.
GĐXH - Khải Phong chưa từng thua ai bao giờ mà chỉ bị khuất phục trước Lam Anh, đó là lý do khiến anh theo đuổi cô nàng.
GĐXH - 'Bước chân vào đời' lựa chọn cách kể chuyện dung dị, tập trung khai thác sâu về tâm lí nhân vật, qua đó bật lên được ấm áp tình thân, tình người, hi vọng.
GĐXH - Phim Tết vượt trăm tỷ "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành ra mắt MV OST "Hoa gạo" tiếp tục gây chú ý với khán giả.
GĐXH - Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Phương Anh Đào cùng dàn diễn viên "Báu vật trời cho" phải tích cực tuyên truyền phim Tết. Dù đang đây là dịp gia đình sum vầy nhưng cả ê-kíp phim vẫn cố gắng hết sức để quảng bá phim.
GĐXH - Ca sĩ Felix Tiến Quang - Á quân Giọng hát Việt nhí 2015 cũng hòa nhịp Xuân Bính Ngọ 2026 về đã tung ra bộ ảnh áo dài đầy nghệ thuật, vừa mang nét đẹp truyền thống vừa mang nét trẻ trung năng động.
GĐXH - Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành đang thống lĩnh cuộc đua phòng vé Tết 2026.
