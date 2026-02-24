Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiếp tục hé mở diễn viên phụ chất lượng

Mai Tài Phến tiếp tục tiết lộ về vai diễn của Mỹ Tâm GĐXH - Theo Mai Tài Phến, trong phim "Tài", Mỹ Tâm sẽ có một vai diễn rất đặc biệt "không phải nữ chính nhưng càng không phải nữ phụ".

Theo đó, poster của Vinh Râu với vai Đạt lại mang sắc thái hoàn toàn khác khi khắc họa hình ảnh nhân vật với nụ cười hiền hậu và phong thái cởi mở. Nhân vật xuất hiện giữa không gian thiên nhiên xanh mát, ánh sáng dịu tạo cảm giác gần gũi và chân chất. Biểu cảm tươi tắn cùng ánh mắt thân thiện cho thấy đây có thể là nhân vật đại diện cho sự lạc quan và nguồn năng lượng tích cực trong câu chuyện.

Poster của diễn viên Long Đẹp Trai.

Mai Tài Phến tâm sự: "Ban đầu, với vai Đạt, tôi muốn kiếm một cậu trai trắng trẻo, ưa nhìn, khác hoàn toàn so với những gì khán giả thường tưởng tượng về dân lao động. Sau khi cân đo, đong đếm, tôi nhận thấy Vinh Râu mới chính là người phù hợp nhất để đảm nhận vai Đạt. Đây sẽ là một nhân vật rất thú vị trong phim điện ảnh Tài".

Poster của Long Đẹp Trai trong vai chú Tư tiếp tục bổ sung một màu sắc khác cho hệ thống nhân vật khi khắc họa hình ảnh người đàn ông trung niên với phong thái tự nhiên và biểu cảm sinh động. Nhân vật xuất hiện trong không gian sinh hoạt ngoài trời, bên bàn ăn giản dị, ánh mắt hướng sang phía khác như đang trò chuyện. Cử chỉ chỉ tay cùng biểu cảm linh hoạt tạo cảm giác về một người thẳng thắn, có phần bộc trực nhưng gần gũi.

Poster nhân vật của Sỹ Toàn trong vai Tiến mang sắc thái trầm và có phần căng thẳng, gợi mở một nhân vật chứa nhiều lớp tâm lý phức tạp trong Tài. Nhân vật xuất hiện với ánh mắt cúi xuống, gương mặt đăm chiêu, đặt trong không gian ánh sáng tối và bối cảnh mang màu sắc tương phản mạnh. Cách lựa chọn góc máy cùng biểu cảm kín đáo tạo cảm giác về một con người sống nội tâm, có những suy tính riêng và khó đoán định.

Trong khi đó, poster của Trần Kim Hải với vai Long Cò lại gây chú ý bởi phong thái tự tin và ánh nhìn sắc sảo. Nhân vật xuất hiện với nụ cười đầy mưu mô, ánh mắt hướng về phía đối diện, tạo cảm giác vừa nguy hiểm vừa ẩn chứa sự toan tính. Trang phục nổi bật cùng phong cách có phần cầu kỳ giúp xây dựng hình ảnh một nhân vật mang cá tính mạnh và có vị trí riêng trong câu chuyện.

Poster giới thiệu Quang Trung trong vai Nghiệp mang đến bầu không khí nhẹ nhàng với hình ảnh một chàng trai trẻ có nụ cười thân thiện và ánh mắt cởi mở. Nhân vật xuất hiện trong không gian quen thuộc với những chi tiết gợi liên tưởng đến đời sống thường nhật, tạo cảm giác gần gũi và chân thành. Biểu cảm tự nhiên cùng cử chỉ thoải mái cho thấy Nghiệp có thể đại diện cho nguồn năng lượng tích cực trong câu chuyện, góp phần tạo nên sự cân bằng về cảm xúc giữa các tuyến nhân vật.

Poster của Ray Nguyễn vai Mã Lạng gây chú ý với hình ảnh nhân vật trong không gian nội thất mang sắc thái ấm nhưng gợi cảm giác bất an. Nhân vật xuất hiện trong tư thế ngồi chồm về phía trước, ánh mắt trực diện, nụ cười thoáng qua tạo nên cảm giác khó đoán. Chi tiết con dao trên tay trở thành điểm nhấn thị giác mạnh, gợi mở tính cách quyết liệt cùng khả năng liên quan đến những xung đột trong câu chuyện.

Poster của Huỳnh Thi vai Hải mang sắc thái đầy nghi hoặc. Nhân vật xuất hiện trong tư thế nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc sảo cùng nụ cười nửa miệng tạo nên biểu cảm vừa thân thiện vừa ẩn chứa sự toan tính. Ánh sáng dịu và tông màu ấm giúp khắc họa môi trường gần gũi, phản ánh đời sống bình dân và những câu chuyện gắn với cộng đồng.

Poster của Mai Tài Phến.

Và cuối cùng, tấm poster của Mai Tài Phến vai Tài trong phim "Tài" khắc họa hình ảnh nhân vật với vẻ ngoài trầm tĩnh và ánh nhìn đầy suy tư giữa bối cảnh đô thị về đêm. Tông màu xanh lạnh kết hợp ánh đèn neon phía sau tạo nên không khí hiện đại, có phần căng thẳng và ẩn chứa nhiều biến động. Góc máy cận cảnh giúp nhấn mạnh biểu cảm gương mặt, đặc biệt là ánh mắt hướng về phía sau như đang đối diện với một điều gì đó chưa thể gọi tên. Trang phục giản dị cùng phong thái điềm đạm gợi mở chân dung một nhân vật từng trải, mang nhiều suy nghĩ nội tâm. Việc đặt tên nhân vật ngay trên poster góp phần xác định vị trí trung tâm của Tài trong câu chuyện, đồng thời hé lộ hành trình cá nhân có thể chứa đựng nhiều thử thách và lựa chọn.

Phim "Tài" là sự kết hợp của cả Mỹ Tâm lẫn Mai Tài Phến.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, các poster còn cho thấy định hướng khai thác những lát cắt đời thường, đề cao tình cảm gia đình, tình người và sự gắn kết cộng đồng. Sự đồng bộ trong phong cách thiết kế giúp hệ thống poster trở thành một chỉnh thể hài hòa, vừa mang tính nhận diện rõ rệt, vừa mở ra nhiều suy đoán về hành trình cảm xúc của các nhân vật, từ đó khơi gợi sự tò mò và kỳ vọng của khán giả trước khi bộ phim ra mắt.

Được biết, phim "Tài" của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến sẽ được công chiếu trên các cụm rạp CGV vào ngày 6/3.