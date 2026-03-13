Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh Kiên
GĐXH - Sự quan tâm đặc biệt của Lam Anh dành cho Minh Kiên khiến Thượng tướng Hà Đình Quân bắt đầu chú ý.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 25 "Không giới hạn", Minh Kiên (Steven Nguyễn) tiếp tục đối mặt với những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Trước áp lực dư luận, Minh Kiên buộc phải rút về đơn vị và sẽ có người khác thay thế anh trong nhiệm vụ huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.
Minh Kiên cho rằng đã dự liệu khả năng này từ trước. Dù chỉ là những thông tin chưa được kiểm chứng, các tin đồn vẫn ảnh hưởng nhất định đến hình ảnh của quân đội. Vì vậy, việc rời khỏi vị trí huấn luyện được xem là lựa chọn cần thiết để tránh tác động đến công tác tập huấn đang diễn ra.
Ở một diễn biến khác trong tập phim, cô gái từng được Tuấn - anh trai của Lợi (Tô Dũng) cứu khỏi vụ hỏa hoạn năm xưa đã tìm đến gặp bà Thoa (NSƯT Thanh Quý) cùng gia đình để bày tỏ lòng biết ơn. Cô cũng bày tỏ sự bức xúc trước những thông tin tiêu cực đang lan truyền trên mạng, cho rằng Kiên đang bị đối xử thiếu công bằng.
Trong khi đó, Lam Anh (Minh Trang) không giấu được sự lo lắng khi biết Minh Kiên phải rời nhiệm vụ. Cô thẳng thắn hỏi bố về lý do của quyết định này và cho rằng Minh Kiên không làm gì sai. Theo Lam Anh, việc rút Minh Kiên khỏi vị trí hiện tại chẳng khác nào một hình thức kỷ luật đối với anh.
Sự quan tâm đặc biệt của Lam Anh dành cho Minh Kiên khiến Thượng tướng Hà Đình Quân bắt đầu chú ý. Ông tỏ ra bất ngờ khi con gái lên tiếng bênh vực Minh Kiên mạnh mẽ như vậy. Từ đây, ông dường như nhận ra có điều gì đó khác thường trong tình cảm của Lam Anh và Minh Kiên.
Tập 25 phim "Không giới hạn" được phát sóng vào lúc 21h ngày 13/3 trên VTV1.
