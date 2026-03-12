Nụ hôn 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và con gái Thượng tướng gây sốt

Những tập gần đây của bộ phim "Không giới hạn" đã thu hút sự quan tâm của khán giả khi câu chuyện tình cảm giữa hai nhân vật Minh Kiên (Steven Nguyễn) và Lam Anh (Minh Trang) ngày càng tiến triển tốt đẹp trước sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp và người thân của cả đôi bên. Không chỉ mang đến những tình tiết cao trào, bộ phim còn ghi điểm nhờ sự kết hợp ăn ý giữa hai diễn viên thủ vai cặp đôi này.



Trong tập 22, sau khi bình an trở về từ vụ cháy nhà máy hóa chất và cảm thấy trân trọng tình cảm của Lam Anh (con gái Thượng tướng Hà Đình Quân), cuối cùng Minh Kiên cũng đã chủ động tỏ tình, quyết không để tuột mất cô gái ấy. Tình yêu này hóa ra không chỉ đến từ một phía. Minh Kiên thú nhận đã đi tìm Lam Anh vì muốn xin số điện thoại nhưng khi tới nơi thì thấy cô lạnh lùng quá nên anh ngần ngại.

Một trong những khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh" của "Không giới hạn".

"Vậy mà em cứ tưởng chỉ có mình em đơn phương anh, hóa ra anh cũng để ý đến em từ đợt đó rồi", Lam Anh đáp lại. Khoảnh khắc Minh Kiên chính thức thốt lên: "Đồng ý làm bạn gái anh nha!" đã là khởi đầu chính thức cho chuyện tình của cặp đôi. Cả hai đã có một nụ hôn thật ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn.

Những diễn biến mới trong mối quan hệ giữa Minh Kiên và Lam Anh sau khi lên sóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều ý kiến bày tỏ thích thú khi theo dõi mối tình của hai nhân vật. Đặc biệt cảnh hôn giữa Minh Kiên và Lam Anh sau đó đã gây "bão mạng", trở thành chủ đề "nóng" trên các diễn đàn phim Việt.

"Chờ mãi mới đến ngày này. Cuối cùng thì anh Kiên cũng chủ động rồi", "Xem mà cứ tủm tỉm cười với đôi chim sẻ quân nhân này", "Cặp đôi duyên dáng, không ồn ào. Yêu mến cả hai", "Người rung động là mình", "Mong có nhiều cảnh quay lãng mạn hơn của cặp đôi này"... là một trong số rất nhiều bình luận của dân mạng.

Một trong những phân cảnh trong tập 23 được khán giả yêu thích.

Sau khi chính thức nói lời yêu, cả Minh Kiên và Lam Anh còn có thêm những cảnh quay lãng mạn và nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Trên trang cá nhân, diễn viên Minh Trang đã chia sẻ một số hình ảnh hậu trường ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào của hai nhân vật. Các bức ảnh này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người xem.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích với cặp đôi trên màn ảnh. Một số ý kiến cho rằng Minh Kiên và Lam Anh “đẹp đôi”, diễn xuất tự nhiên và tạo được cảm xúc chân thật. Không ít người còn mong muốn hai diễn viên tiếp tục hợp tác trong những dự án phim khác.

Lam Anh trổ tài nấu món ăn mà Minh Kiên thích, cặp đôi thể hiện tình cảm trước những người thân.

Phim "Không giới hạn" khai thác những khó khăn, gian khổ cùng sự hy sinh thầm lặng của người lính, đồng thời làm nổi bật yếu tố mưu lược, tư duy chiến lược trong công tác chỉ huy, điều hành quân đội của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn đổi mới.

Bộ phim đánh dấu lần đầu hợp tác của Steven Nguyễn - Minh Trang. Minh Trang từng tiết lộ Steven Nguyễn ngoài đời khá hướng nội. Khi không quay, anh thường đeo tai nghe và ngồi yên một chỗ. Ngược lại, cô tự nhận mình năng động và nói nhiều hơn.

Lam Anh dành cho Minh Kiên cái ôm đầy sẻ khi anh bị kẻ xấu tung tin bôi nhọ trên mạng xã hội.

Ngay từ những tập đầu, sự xuất hiện của hai nhân vật khiến khán giả đặc biệt quan tâm. Nếu như Steven Nguyễn mang vẻ ngoài nam tính, rắn rỏi của một người lính dày dạn kinh nghiệm thì Minh Trang lại toát lên vẻ đẹp trong trẻo nhưng không kém phần cương trực của một nữ sĩ quan an ninh mạng. Những ánh mắt tình tứ và tương tác tự nhiên của cặp đôi trong ảnh hậu trường khiến khán giả không ngừng "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Sự đón nhận của khán giả phần nào cho thấy sức hút của cặp đôi trong phim. Bên cạnh kịch bản nhiều tình tiết kịch tính, diễn xuất ăn ý cùng tạo hình chuẩn quân nhân đã giúp Minh Kiên và Lam Anh ghi điểm trong lòng người xem. Những phân cảnh lãng mạn xen kẽ với mạch truyện căng thẳng cũng góp phần làm cho bộ phim trở nên hấp dẫn hơn.



Vai diễn chính trong bộ phim "Không giới hạn" được đánh giá là một thử thách mới đối với cả Steven Nguyễn và Minh Trang.

Với sự phát triển của câu chuyện và phản hồi tích cực từ khán giả, mối quan hệ giữa Minh Kiên và Lam Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong các tập tiếp theo của “Không giới hạn”.

(Ảnh: Tư liệu, VTV, FBNV)

