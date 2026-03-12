Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) sắp có biến cố mới?
GĐXH - Quá khứ từng khiến Trung tá Minh Kiên day dứt bất ngờ bị khơi lại khi tin đồn xấu về anh lan truyền trên mạng xã hội.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 24 phim "Không giới hạn", Khánh Linh (Anh Đào) hớt hải chạy sang nhà Lợi (Tô Anh Dũng) để báo tin với bà Thoa về việc trên mạng xã hội đang lan truyền nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến Minh Kiên (Steven Nguyễn).
Không ít người đồn đoán rằng Minh Kiên từng "không cứu người", thậm chí còn cho rằng anh đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của quân đội và kêu gọi khai trừ anh khỏi lực lượng. Bà Thoa bức xúc khi Minh Kiên bị vu oan, đòi đi tìm hiểu mọi chuyện cho ra nhẽ, trong khi đó Lợi khuyên mẹ bình tĩnh, giải thích rằng những trò này sẽ không làm ảnh hưởng tới Kiên, "cây ngay không sợ chết đứng".
Những lời bàn tán ác ý ấy khiến câu chuyện cũ bất ngờ bị khơi lại. Đó cũng chính là nỗi áy náy mà Minh Kiên đã mang theo suốt nhiều năm qua. Dù trước đây bà Thoa từng đứng ra nói rõ sự thật để minh oan cho anh, nhưng trên mạng xã hội, nhiều tài khoản ẩn danh vẫn tiếp tục đào xới và lan truyền những thông tin sai lệch.
Biến cố tưởng chừng đã lùi vào quá khứ giờ lại trở thành chủ đề bàn tán. Lần này, áp lực không chỉ đến từ một vài cá nhân mà còn là làn sóng phán xét từ những người chưa hiểu rõ sự thật nhưng vẫn sẵn sàng đưa ra kết luận.
Ở một diễn biến khác, Lam Anh (Minh Trang) cũng cảm nhận rõ áp lực mà người yêu đang phải đối mặt. Khi gặp Minh Kiên, cô không giấu được sự lo lắng: "Anh ổn không?", Lam Anh chạy tới ôm Kiên và hỏi.
Minh Kiên trấn an cô: "Anh ổn mà, em đừng lo. Trước đây anh còn phải đối mặt với những chuyện kinh khủng và tồi tệ hơn bây giờ nhiều". Dù vậy, Lam Anh vẫn không khỏi lo lắng. Cô muốn mỗi khi Minh Kiên gặp khó khăn, mình sẽ là người ở bên lắng nghe và cùng anh chia sẻ mọi áp lực.
Tuy nhiên, mọi chuyện dường như chưa dừng lại ở đó. Những yếu tố khách quan khác bắt đầu xuất hiện, tạo nên những tình huống khó lường mà cả Minh Kiên, Lợi hay những người tin tưởng Minh Kiên cũng không thể đoán trước.
Kiên đang huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, Tùng (Anh Tuấn) đến gặp Kiên với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Các anh em trong lực lượng không biết có chuyện gì xảy ra, Lợi cũng tỏ ra lo lắng cho Kiên.
Tập 24 phim "Không giới hạn" phát sóng lúc 21h ngày 12/3 trên VTV1.
Vũ Thắng Lợi cùng ê-kíp 'khủng' chuẩn bị cho đêm diễn tại Nhà hát Hồ GươmXem - nghe - đọc - 2 phút trước
GĐXH - Những ngày này, tại "nôi" đào đạo nghệ thuật của Quân đội – Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, không khí tập luyện cho Live Concert "Mùa chim én bay" đang trở nên hối hả hơn bao giờ hết.
Việt Nam lần đầu tham dự 'thế vận hội mỹ thuật' Venice Art Biennale ở ItalyXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Việc công bố dự án nghệ thuật Việt Nam tại Venice Art Biennale 2026 không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng đối với mỹ thuật trong nước, mà còn mở ra một chương mới cho quá trình hội nhập của nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.
Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 11 "Đồng hồ đếm ngược", diễn viên Lan Phương vào vai Thơ người phụ nữ lả lướt chuyên săn tìm trai đẹp.
Khải Phong là chủ mưu hạ uy tín Trung tá Minh KiênXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Khải Phong cho đàn em cắt ghép video, cố ý tung tin sai sự thật để hạ bệ uy tín của Minh Kiên.
Minh Kiên (Steven Nguyễn) bị tung tin đồn xấu trên mạng xã hộiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Minh Kiên sớm trở thành người nổi tiếng, nhưng sau đó anh lại bị một số kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt nhằm hạ uy tín, hình ảnh.
Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng 'mẹ chồng tương lai'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Quân bày tỏ mong muốn được mời Thương đến nhà dự sinh nhật mẹ mình để cả hai có cơ hội hiểu hơn về nhau.
Minh Kiên (Steven Nguyễn) có nụ hôn ngọt ngào với con gái Thượng tướngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong lần gặp nhau ngoài bãi biển, Minh Kiên đã ngỏ lời muốn Lam Anh làm bạn gái và được cô nàng đồng ý.
Bằng Kiều nỗ lực luyện giọng, tập nhạc cùng Tuấn Hưng, Tú DưaXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bằng Kiều và 2 thành viên nhóm Quả Dưa Hấu là Tuấn Hưng, Tú Dưa đang nỗ lực luyện tập để có một đêm diễn hay gửi đến khán giả thủ đô.
Thành tích chưa từng có ở rạp ViệtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
Mùa phim Tết năm nay chứng kiến cột mốc đặc biệt của điện ảnh nội địa khi ba bộ phim Việt cùng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.
Bí mật của Trấn Thành và nữ đạo diễn phim 'Bus: Chuyến xe một chiều' bị 'bóc'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trấn Thành và đạo diễn Luk Vân phim "Bus: Chuyến xe một chiều" đã cho một diễn viên có thể cùng lúc đóng được cả 2 phim điện ảnh. Nhân vật may mắn đó là diễn viên Trần Lê Vĩnh Đam.
Thành tích chưa từng có ở rạp ViệtXem - nghe - đọc
Mùa phim Tết năm nay chứng kiến cột mốc đặc biệt của điện ảnh nội địa khi ba bộ phim Việt cùng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.