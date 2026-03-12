Mới nhất
Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) sắp có biến cố mới?

Thứ năm, 15:13 12/03/2026 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Quá khứ từng khiến Trung tá Minh Kiên day dứt bất ngờ bị khơi lại khi tin đồn xấu về anh lan truyền trên mạng xã hội.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 24 phim "Không giới hạn", Khánh Linh (Anh Đào) hớt hải chạy sang nhà Lợi (Tô Anh Dũng) để báo tin với bà Thoa về việc trên mạng xã hội đang lan truyền nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến Minh Kiên (Steven Nguyễn).

Không ít người đồn đoán rằng Minh Kiên từng "không cứu người", thậm chí còn cho rằng anh đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của quân đội và kêu gọi khai trừ anh khỏi lực lượng. Bà Thoa bức xúc khi Minh Kiên bị vu oan, đòi đi tìm hiểu mọi chuyện cho ra nhẽ, trong khi đó Lợi khuyên mẹ bình tĩnh, giải thích rằng những trò này sẽ không làm ảnh hưởng tới Kiên, "cây ngay không sợ chết đứng".

Những lời bàn tán ác ý ấy khiến câu chuyện cũ bất ngờ bị khơi lại. Đó cũng chính là nỗi áy náy mà Minh Kiên đã mang theo suốt nhiều năm qua. Dù trước đây bà Thoa từng đứng ra nói rõ sự thật để minh oan cho anh, nhưng trên mạng xã hội, nhiều tài khoản ẩn danh vẫn tiếp tục đào xới và lan truyền những thông tin sai lệch.

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) sắp có biến cố mới? - Ảnh 1.

Bà Thoa luôn nỗ lực để bảo vệ người con trai nuôi Minh Kiên khỏi những lời đồn thất thiệt. Ảnh VTV

Biến cố tưởng chừng đã lùi vào quá khứ giờ lại trở thành chủ đề bàn tán. Lần này, áp lực không chỉ đến từ một vài cá nhân mà còn là làn sóng phán xét từ những người chưa hiểu rõ sự thật nhưng vẫn sẵn sàng đưa ra kết luận.

Ở một diễn biến khác, Lam Anh (Minh Trang) cũng cảm nhận rõ áp lực mà người yêu đang phải đối mặt. Khi gặp Minh Kiên, cô không giấu được sự lo lắng: "Anh ổn không?", Lam Anh chạy tới ôm Kiên và hỏi. 

Minh Kiên trấn an cô: "Anh ổn mà, em đừng lo. Trước đây anh còn phải đối mặt với những chuyện kinh khủng và tồi tệ hơn bây giờ nhiều". Dù vậy, Lam Anh vẫn không khỏi lo lắng. Cô muốn mỗi khi Minh Kiên gặp khó khăn, mình sẽ là người ở bên lắng nghe và cùng anh chia sẻ mọi áp lực.

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) sắp có biến cố mới? - Ảnh 2.

Lam Anh bày tỏ sự quan tâm của mình tới Minh Kiên để vượt qua những áp lực. Ảnh VTV

Tuy nhiên, mọi chuyện dường như chưa dừng lại ở đó. Những yếu tố khách quan khác bắt đầu xuất hiện, tạo nên những tình huống khó lường mà cả Minh Kiên, Lợi hay những người tin tưởng Minh Kiên cũng không thể đoán trước.

Kiên đang huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, Tùng (Anh Tuấn) đến gặp Kiên với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Các anh em trong lực lượng không biết có chuyện gì xảy ra, Lợi cũng tỏ ra lo lắng cho Kiên.

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) sắp có biến cố mới? - Ảnh 3.

Trung tá Minh Kiên đón nhận thông tin không mong muốn. Ảnh VTV

Tập 24 phim "Không giới hạn" phát sóng lúc 21h ngày 12/3 trên VTV1.

