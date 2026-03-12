Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạ
GĐXH - Trong tập 11 "Đồng hồ đếm ngược", diễn viên Lan Phương vào vai Thơ người phụ nữ lả lướt chuyên săn tìm trai đẹp.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 11 "Đồng hồ đếm ngược", theo suy đoán của Thành (Thanh Sơn), nhiệm vụ thứ 3 của Thành có thể liên quan đến một người quen nào đó của anh. Lý do dẫn đến suy đoán này là từ 2 nhiệm vụ đầu tiên anh từng thực hiện. Nhân vật của 2 nhiệm vụ này là Linh Chi - người Thành quen từ khi còn nhỏ và thầy Thắng, người đã dạy học cho Thành.
Với những dữ liệu từ 2 nhiệm vụ đã từng thực hiện thì có thể suy đoán của Thành về nhiệm vụ thứ 3 là đúng.
Cùng thời điểm này, Thành vô tình gặp lại Minh Anh ở bệnh viện. Lúc này, cô vừa rời khỏi một phòng bệnh. Nhưng ngay khi nhìn thấy Thành và anh chưa kịp hỏi gì thì Minh Anh đã quay người bỏ chạy.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Chiến (Bình An) bị giam trong một căn phòng tối. Chiến bị buộc chặt cứng người trên ghế, không thể cử động được. Chiến còn bị một nhóm côn đồ mặc đồ đen tra tấn và chích điện.
Chiến đau đớn và sợ hãi. Đúng lúc này, chị Thơ (Lan Phương) xuất hiện. Thơ mặc bộ váy đỏ sang trọng và lộng lẫy, tiến đến gần Chiến và chạm vào người Chiến.
Chiến nhìn chị Thơ giọng như lạc đi, run rẩy và hoảng loạn. Chiến hoảng sợ, hỏi chị Thơ sao lại chọn Chiến?
Tập 11 phim "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng vào 20h ngày 12/3 trên VTV3.
Khải Phong là chủ mưu hạ uy tín Trung tá Minh KiênXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Khải Phong cho đàn em cắt ghép video, cố ý tung tin sai sự thật để hạ bệ uy tín của Minh Kiên.
Minh Kiên (Steven Nguyễn) bị tung tin đồn xấu trên mạng xã hộiXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Minh Kiên sớm trở thành người nổi tiếng, nhưng sau đó anh lại bị một số kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt nhằm hạ uy tín, hình ảnh.
Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng 'mẹ chồng tương lai'Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Quân bày tỏ mong muốn được mời Thương đến nhà dự sinh nhật mẹ mình để cả hai có cơ hội hiểu hơn về nhau.
Minh Kiên (Steven Nguyễn) có nụ hôn ngọt ngào với con gái Thượng tướngXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Trong lần gặp nhau ngoài bãi biển, Minh Kiên đã ngỏ lời muốn Lam Anh làm bạn gái và được cô nàng đồng ý.
Bằng Kiều nỗ lực luyện giọng, tập nhạc cùng Tuấn Hưng, Tú DưaXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bằng Kiều và 2 thành viên nhóm Quả Dưa Hấu là Tuấn Hưng, Tú Dưa đang nỗ lực luyện tập để có một đêm diễn hay gửi đến khán giả thủ đô.
Thành tích chưa từng có ở rạp ViệtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
Mùa phim Tết năm nay chứng kiến cột mốc đặc biệt của điện ảnh nội địa khi ba bộ phim Việt cùng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.
Bí mật của Trấn Thành và nữ đạo diễn phim 'Bus: Chuyến xe một chiều' bị 'bóc'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trấn Thành và đạo diễn Luk Vân phim "Bus: Chuyến xe một chiều" đã cho một diễn viên có thể cùng lúc đóng được cả 2 phim điện ảnh. Nhân vật may mắn đó là diễn viên Trần Lê Vĩnh Đam.
Minh Kiên gặp 'sóng gió' ngay khi mới yêu con gái Thượng tướngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Minh Kiên cũng đã chủ động tỏ tình và được Lam Anh chấp nhận tình cảm, tuy nhiên sóng gió đã đến khi lộ chuyện anh vẫn còn liên lạc với người yêu cũ.
Vỡ òa giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) bước ra từ đám cháyXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Lam Anh vì quá lo lắng cho Trung tá Minh Kiên nên không kìm lòng được mà chạy tới ôm anh ngay sau khi anh ra khỏi nhà máy.
'Văn hóa tính dục ở Việt Nam' giành Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIIIXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - "Văn hóa tính dục ở Việt Nam từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX" của Phạm Văn Hưng vừa giành Giải C tại Giải thưởng Sách Quốc gia 2026. Cùng với đó, 3 cuốn sách khác của Nhã Nam cũng gây chú ý tại Lễ trao giải năm nay.
Thành tích chưa từng có ở rạp ViệtXem - nghe - đọc
Mùa phim Tết năm nay chứng kiến cột mốc đặc biệt của điện ảnh nội địa khi ba bộ phim Việt cùng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.