Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạ

Trong trích đoạn giới thiệu tập 11 "Đồng hồ đếm ngược", theo suy đoán của Thành (Thanh Sơn), nhiệm vụ thứ 3 của Thành có thể liên quan đến một người quen nào đó của anh. Lý do dẫn đến suy đoán này là từ 2 nhiệm vụ đầu tiên anh từng thực hiện. Nhân vật của 2 nhiệm vụ này là Linh Chi - người Thành quen từ khi còn nhỏ và thầy Thắng, người đã dạy học cho Thành.

Với những dữ liệu từ 2 nhiệm vụ đã từng thực hiện thì có thể suy đoán của Thành về nhiệm vụ thứ 3 là đúng.

Cùng thời điểm này, Thành vô tình gặp lại Minh Anh ở bệnh viện. Lúc này, cô vừa rời khỏi một phòng bệnh. Nhưng ngay khi nhìn thấy Thành và anh chưa kịp hỏi gì thì Minh Anh đã quay người bỏ chạy.

Minh Anh gặp lại Thành nhưng cô quay đầu bỏ chạy. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Chiến (Bình An) bị giam trong một căn phòng tối. Chiến bị buộc chặt cứng người trên ghế, không thể cử động được. Chiến còn bị một nhóm côn đồ mặc đồ đen tra tấn và chích điện.

Chiến bị trói và bị nhốt trong một căn phòng bí mật. Ảnh VTV

Chiến đau đớn và sợ hãi. Đúng lúc này, chị Thơ (Lan Phương) xuất hiện. Thơ mặc bộ váy đỏ sang trọng và lộng lẫy, tiến đến gần Chiến và chạm vào người Chiến.

Chiến nhìn chị Thơ giọng như lạc đi, run rẩy và hoảng loạn. Chiến hoảng sợ, hỏi chị Thơ sao lại chọn Chiến?

Diễn viên Lan Phương sẽ xuất hiện trong tập 11 "Đồng hồ đếm ngược". Ảnh VTV

Tập 11 phim "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng vào 20h ngày 12/3 trên VTV3.