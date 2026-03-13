Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khống

Trong tập 24 "Không giới hạn" đã được phát sóng, bà Thoa bị một nhóm người kéo đến trước nhà bao vây, liên tục chất vấn về những tin đồn xoay quanh Trung tá Minh Kiên. Nhiều người trong số đó đang cầm điện thoại livestream, cố gắng khai thác câu chuyện để thu hút sự chú ý trên mạng. Trước áp lực của đám đông, bà Thoa bước vào nhà, thắp hương trước di ảnh người con trai đã hy sinh, khấn xin trước anh linh của con rồi mới quay ra đối mặt với họ.

Không né tránh, bà Thoa chỉ thẳng vào những kẻ đang quay và nói rằng họ chỉ là những kẻ "kiếm ăn trên xác chết của người khác", sẵn sàng bóp méo sự thật để câu lượt xem. Bà nghẹn ngào kể rằng mình từng có một người con trai là quân nhân đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Đối với bà, Minh Kiên chính là người đồng đội đã ở bên cạnh con trai bà đến giây phút cuối cùng, là người vượt qua nỗi đau mất đồng đội để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cứu người.

Bà Thoa nói rằng từ sau ngày con trai hy sinh, bà xem Minh Kiên như chính con ruột của mình. Đứng phía trong, Minh Kiên lặng người vì xúc động trước sự thẳng thắn và tình thương mà bà Thoa dành cho mình.

Bà Thoa coi Minh Kiên như con ruột và sẵn sàng bảo vệ anh trước những tin đồn thất thiệt. Ảnh VTV

Trong khi đó, những tin đồn trên mạng cũng bắt đầu ảnh hưởng đến chính những người xung quanh Minh Kiên. Một số anh em dân quân tỏ ra nghi ngờ sau khi xem các đoạn clip vu khống đang lan truyền. Đúng lúc không khí trở nên căng thẳng, Lợi xuất hiện và kịp thời ngăn cản nguy cơ xảy ra xô xát. Trước sự nghi ngờ của mọi người, anh quyết định nói ra toàn bộ sự thật.

Lợi thừa nhận rằng năm năm trước anh không có mặt tại hiện trường vụ sập hầm khiến anh trai mình hy sinh. Vì quá đau đớn và không chấp nhận được mất mát, anh đã vô tình trút trách nhiệm lên Minh Kiên. Gần đây, anh mới biết rằng chính anh trai mình đã chủ động lựa chọn hy sinh để Kiên có thể cứu những người khác. Lợi nhận ra nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, có lẽ anh cũng sẽ hành động giống anh trai mình.

Lợi đã nói ra sự thật và ủng hộ Minh Kiên. Ảnh VTV

Cùng lúc đó, Lam Anh (Minh Trang) hớt hải chạy đến nhà bà Thoa để tìm Minh Kiên. Cô vô cùng lo lắng vì gọi điện cho anh nhiều lần nhưng không liên lạc được. Vừa nhìn thấy Minh Kiên, Lam Anh lập tức chạy đến ôm anh và hỏi dồn dập xem anh có ổn không. Minh Kiên nhẹ nhàng trấn an rằng mình vẫn ổn và bảo cô đừng quá lo lắng. Anh nói rằng trước đây mình từng phải đối mặt với những chuyện còn kinh khủng và tồi tệ hơn rất nhiều.



Lam Anh lo lắng khi Minh Kiên đối diện với áp lực bị vu khống. Ảnh VTV

Trong khi đó, tại Bộ Tư lệnh, các cấp chỉ huy đang họp khẩn để xem xét vụ việc liên quan đến Trung tá Minh Kiên. Theo nhận định của lãnh đạo, những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân của Minh Kiên cũng như hình ảnh của quân đội. Mặc dù các cơ quan chức năng đã sớm phát hiện và triển khai biện pháp ngăn chặn, tốc độ lan truyền của thông tin vẫn rất nhanh.

Sau khi phân tích, nguồn phát tán ban đầu được xác định xuất phát từ một kênh thông tin phản động. Đây là kênh đăng tải các nội dung thù địch, kích động và lôi kéo dư luận. Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh chóng điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc.

Khải Phong là kẻ đứng sau những âm mưu thao túng dư luận vẫn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc phát tán các đoạn clip bôi nhọ Kiên trên nhiều nền tảng số. Đặc biệt, hắn nhắm đến những nền tảng có nhiều người trẻ theo dõi vì cho rằng đây là môi trường dễ bị tác động và lan truyền thông tin nhanh nhất.

Phong chỉ đạo nhóm thuộc hạ sản xuất các video để bôi nhọ Minh Kiên. Ảnh VTV

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng các phương án, Thượng tướng Hà Đình Quân đề nghị cấp trên của Minh Kiên nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra tận gốc vụ việc. Đồng thời không quên động viên tinh thần Trung tá Minh Kiên.



Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra sự việc, đồng thời động viên Minh Kiên. Ảnh VTV

