'Tiểu tam không có lỗi?' gây chú ý bởi dàn mỹ nhân gợi cảm và chuyện ngoại tình gay cấn
GĐXH - Bộ phim "Tiểu tam không có lỗi?" thu hút khán giả bởi dàn diễn viên nữ xinh đẹp, câu chuyện ngoại tình gay cấn.
Nụ hôn 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và con gái Thượng tướng gây sốtGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Trung tá Minh Kiên và Lam Anh cùng thổ lộ tình cảm và đón nhận nhau, cả hai đã có những giây phút lãng mạn "đốn tim" khán giả.
Vũ Thắng Lợi cùng ê-kíp 'khủng' chuẩn bị cho đêm diễn tại Nhà hát Hồ GươmXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Những ngày này, tại "nôi" đào đạo nghệ thuật của Quân đội – Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, không khí tập luyện cho Live Concert "Mùa chim én bay" đang trở nên hối hả hơn bao giờ hết.
Cô đào đoàn cải lương Trần Hữu Trang phải bỏ nghề vì chảy máu trong mắt, tuổi 80 khiến nhiều người xót xaGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Thanh Nguyệt cho biết tuổi 80 mắt bà hỏng một bên, chân sưng phù do giãn tĩnh mạch, vẫn đau đáu nỗi nhớ nghề.
Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) sắp có biến cố mới?Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Quá khứ từng khiến Trung tá Minh Kiên day dứt bất ngờ bị khơi lại khi tin đồn xấu về anh lan truyền trên mạng xã hội.
Bà xã giáo viên của MC Hạnh Phúc gây chú ý trong ngày đặc biệtGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - MC Hạnh Phúc chia sẻ niềm hạnh phúc trong ngày kỷ niệm 6 năm cưới. Nam MC bộc bạch về bộ ảnh kỷ niệm chỉ có hai vợ chồng, vừa để nhìn lại hành trình đã qua, vừa tự nhắc nhau rằng, vẫn còn rất nhiều chặng đường phía trước.
Việt Nam lần đầu tham dự 'thế vận hội mỹ thuật' Venice Art Biennale ở ItalyXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Việc công bố dự án nghệ thuật Việt Nam tại Venice Art Biennale 2026 không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng đối với mỹ thuật trong nước, mà còn mở ra một chương mới cho quá trình hội nhập của nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.
Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tập 11 "Đồng hồ đếm ngược", diễn viên Lan Phương vào vai Thơ người phụ nữ lả lướt chuyên săn tìm trai đẹp.
Diện mạo Phương Oanh khi xuất hiện trở lạiGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Sau một thời gian im ắng, diễn viên Phương Oanh đã xuất hiện trở lại trên kênh cá nhân với vlog nấu ăn. Nữ diễn viên gây chú ý bởi diện mạo tươi tắn nhưng có phần bị giảm cân so với trước.
Khải Phong là chủ mưu hạ uy tín Trung tá Minh KiênXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Khải Phong cho đàn em cắt ghép video, cố ý tung tin sai sự thật để hạ bệ uy tín của Minh Kiên.
NSND Minh Châu: 'Đàn ông hào sảng, cao thượng, có trách nhiệm không dễ gặp trong cuộc sống hiện đại'Giải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Khi được hỏi về hình mẫu đàn ông lý tưởng, NSND Minh Châu cho rằng đàn ông phải “ra đàn ông”, tức là hào sảng, cao thượng và có trách nhiệm. Dẫu vậy, bà cũng thừa nhận những người như vậy không dễ gặp trong cuộc sống hiện đại.
Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'Thế giới showbiz
GĐXH - "Vũ đã có tất cả những gì mình mong muốn, giàu lên cũng là nhờ ca hát thì giờ là lúc mình phải trả ơn đời, trả ơn khán giả đã cho mình có được ngày hôm nay", ca sĩ Nguyên Vũ nói.