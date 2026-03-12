'Tiểu tam không có lỗi?' gây chú ý bởi dàn mỹ nhân gợi cảm và chuyện ngoại tình gay cấn

Trình Mỹ Duyên trong vai "tiểu tam" Hana. Chia sẻ về vai Hana, Trình Mỹ Duyên cho biết đó là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, năng động nhưng sâu bên trong, cô có nhiều nỗi buồn chất chứa. Cuộc đời xảy ra nhiều biến cố. Nữ diễn viên bị hấp dẫn bởi vai diễn này, bởi đây là vai diễn đặc biệt với tính cách và cuộc đời khác với những vai diễn trước đó của cô.