'Tiểu tam không có lỗi?' gây chú ý bởi dàn mỹ nhân gợi cảm và chuyện ngoại tình gay cấn

Thứ năm, 20:00 12/03/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Bộ phim "Tiểu tam không có lỗi?" thu hút khán giả bởi dàn diễn viên nữ xinh đẹp, câu chuyện ngoại tình gay cấn.

Phim 'Tiểu tam không có lỗi?' lên sóng VTV3 - Ảnh 1.

Bộ phim "Tiểu tam không có lỗi?" lên sóng VTV3 vào khung giờ 21h30 thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 07/3. Phim "Tiểu tam không có lỗi?" kể về ba cô gái độc thân vô tình bước chân vào ba gia đình dưới sự chỉ định của 3 người vợ, hòng che giấu các bí mật. Từ một kế hoạch thử lòng, những mối quan hệ chồng chéo dần bị đẩy đến cao trào khi tình cảm thật và bí mật riêng tư dần bị phơi bày.

Phim 'Tiểu tam không có lỗi?' lên sóng VTV3 - Ảnh 1.

Gia Huy (Quốc Huy) là người đàn ông thành đạt, là giám đốc chi nhánh ngân hàng và có một gia đình hạnh phúc. "Tuy nhiên, Gia Huy có một khuyết điểm và chính Quốc Huy không thích - đó là anh ta từng ngoại tình. Hôn nhân vẫn giữ được nhưng nó đã từng bị rạn nứt" - diễn viên Quốc Huy chia sẻ trên Thời báo VTV.

Phim 'Tiểu tam không có lỗi?' lên sóng VTV3 - Ảnh 2.

Minh Khuê - vai Thiên Kim, nữ diễn viên chia sẻ điều thích ở nhân vật Thiên Kim nhất đó chính là sự bản lĩnh.

Phim 'Tiểu tam không có lỗi?' lên sóng VTV3 - Ảnh 3.

Tam Triều Dâng vai Cát Tường, cô bật mí về nhân vật Cát Tường do mình thủ vai, là một nhân vật đơn giản, đơn thuần, với cuộc sống đúng nghĩa là màu hồng. Cô có một điểm yếu là nhẹ dạ cả tin. Cũng chính sự nhẹ dạ cả tin đó đã đưa cô đến cuộc sống không còn màu hồng và sự hồn nhiên nữa.

Phim 'Tiểu tam không có lỗi?' lên sóng VTV3 - Ảnh 4.

Chí Kiên (Văn Anh) là một nhạc sĩ nổi tiếng, bề ngoài tỏ ra đạo mạo, yêu thương gia đình nhưng thực chất lại là người đàn ông trăng hoa, ngoại tình.

Phim 'Tiểu tam không có lỗi?' lên sóng VTV3 - Ảnh 5.

Trình Mỹ Duyên trong vai "tiểu tam" Hana. Chia sẻ về vai Hana, Trình Mỹ Duyên cho biết đó là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, năng động nhưng sâu bên trong, cô có nhiều nỗi buồn chất chứa. Cuộc đời xảy ra nhiều biến cố. Nữ diễn viên bị hấp dẫn bởi vai diễn này, bởi đây là vai diễn đặc biệt với tính cách và cuộc đời khác với những vai diễn trước đó của cô.

Phim 'Tiểu tam không có lỗi?' lên sóng VTV3 - Ảnh 6.

Ca sĩ Phi Hùng tiết lộ, anh vào vai Vinh - một bác sĩ, giám đốc của bệnh viện. Qua nhân vật này, anh có thể thấu hiểu hơn về đời sống hôn nhân.

Dàn mỹ nhân gợi cảm và chuyện ngoại tình trong 'Tiểu tam không có lỗi?' - Ảnh 8.

Thanh Thúy tiết lộ, trong phim cô có mối quan hệ phức tạp với ông xã (ca sĩ Phi Hùng) và diễn viên Hữu Vi. Nhân vật Hồng Nhung của Thanh Thúy ngoại tình vì “muốn giữ được chồng”.

Dàn mỹ nhân gợi cảm và chuyện ngoại tình trong 'Tiểu tam không có lỗi?' - Ảnh 9.

Tam Triều Dâng, Trình Mỹ Duyên, Trâm Anh vào vai “tiểu tam”.

(Ảnh: Internet, Tư liệu, VTV)

Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong "Đồng hồ đếm ngược" với hình ảnh khác lạ

GĐXH - Trong tập 11 "Đồng hồ đếm ngược", diễn viên Lan Phương vào vai Thơ người phụ nữ lả lướt chuyên săn tìm trai đẹp.

GĐXH - Trong tập 11 "Đồng hồ đếm ngược", diễn viên Lan Phương vào vai Thơ người phụ nữ lả lướt chuyên săn tìm trai đẹp.

Nam đạo diễn loạt phim hàng trăm tỷ, tuổi U40 hôn nhân viên mãn nhưng khán giả vẫn tiếc một điều

GĐXH - Đạo diễn Trấn Thành sở hữu loạt phim trăm tỷ, đời sống hôn nhân viên mãn bên vợ là ca sĩ Hari Won.

GĐXH - Đạo diễn Trấn Thành sở hữu loạt phim trăm tỷ, đời sống hôn nhân viên mãn bên vợ là ca sĩ Hari Won.


Nụ hôn 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và con gái Thượng tướng gây sốt

Nụ hôn 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và con gái Thượng tướng gây sốt

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Trung tá Minh Kiên và Lam Anh cùng thổ lộ tình cảm và đón nhận nhau, cả hai đã có những giây phút lãng mạn "đốn tim" khán giả.

Vũ Thắng Lợi cùng ê-kíp 'khủng' chuẩn bị cho đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm

Vũ Thắng Lợi cùng ê-kíp 'khủng' chuẩn bị cho đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày này, tại "nôi" đào đạo nghệ thuật của Quân đội – Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, không khí tập luyện cho Live Concert "Mùa chim én bay" đang trở nên hối hả hơn bao giờ hết.

Cô đào đoàn cải lương Trần Hữu Trang phải bỏ nghề vì chảy máu trong mắt, tuổi 80 khiến nhiều người xót xa

Cô đào đoàn cải lương Trần Hữu Trang phải bỏ nghề vì chảy máu trong mắt, tuổi 80 khiến nhiều người xót xa

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Thanh Nguyệt cho biết tuổi 80 mắt bà hỏng một bên, chân sưng phù do giãn tĩnh mạch, vẫn đau đáu nỗi nhớ nghề.

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) sắp có biến cố mới?

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) sắp có biến cố mới?

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Quá khứ từng khiến Trung tá Minh Kiên day dứt bất ngờ bị khơi lại khi tin đồn xấu về anh lan truyền trên mạng xã hội.

Bà xã giáo viên của MC Hạnh Phúc gây chú ý trong ngày đặc biệt

Bà xã giáo viên của MC Hạnh Phúc gây chú ý trong ngày đặc biệt

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - MC Hạnh Phúc chia sẻ niềm hạnh phúc trong ngày kỷ niệm 6 năm cưới. Nam MC bộc bạch về bộ ảnh kỷ niệm chỉ có hai vợ chồng, vừa để nhìn lại hành trình đã qua, vừa tự nhắc nhau rằng, vẫn còn rất nhiều chặng đường phía trước.

Việt Nam lần đầu tham dự 'thế vận hội mỹ thuật' Venice Art Biennale ở Italy

Việt Nam lần đầu tham dự 'thế vận hội mỹ thuật' Venice Art Biennale ở Italy

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Việc công bố dự án nghệ thuật Việt Nam tại Venice Art Biennale 2026 không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng đối với mỹ thuật trong nước, mà còn mở ra một chương mới cho quá trình hội nhập của nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.

Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạ

Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạ

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tập 11 "Đồng hồ đếm ngược", diễn viên Lan Phương vào vai Thơ người phụ nữ lả lướt chuyên săn tìm trai đẹp.

Diện mạo Phương Oanh khi xuất hiện trở lại

Diện mạo Phương Oanh khi xuất hiện trở lại

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sau một thời gian im ắng, diễn viên Phương Oanh đã xuất hiện trở lại trên kênh cá nhân với vlog nấu ăn. Nữ diễn viên gây chú ý bởi diện mạo tươi tắn nhưng có phần bị giảm cân so với trước.

Khải Phong là chủ mưu hạ uy tín Trung tá Minh Kiên

Khải Phong là chủ mưu hạ uy tín Trung tá Minh Kiên

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Khải Phong cho đàn em cắt ghép video, cố ý tung tin sai sự thật để hạ bệ uy tín của Minh Kiên.

NSND Minh Châu: 'Đàn ông hào sảng, cao thượng, có trách nhiệm không dễ gặp trong cuộc sống hiện đại'

NSND Minh Châu: 'Đàn ông hào sảng, cao thượng, có trách nhiệm không dễ gặp trong cuộc sống hiện đại'

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Khi được hỏi về hình mẫu đàn ông lý tưởng, NSND Minh Châu cho rằng đàn ông phải “ra đàn ông”, tức là hào sảng, cao thượng và có trách nhiệm. Dẫu vậy, bà cũng thừa nhận những người như vậy không dễ gặp trong cuộc sống hiện đại.

Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'

Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'

Thế giới showbiz

GĐXH - "Vũ đã có tất cả những gì mình mong muốn, giàu lên cũng là nhờ ca hát thì giờ là lúc mình phải trả ơn đời, trả ơn khán giả đã cho mình có được ngày hôm nay", ca sĩ Nguyên Vũ nói.

Diễn viên Hoàng Yến sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân: Bình an khi 'xuất gia gieo duyên' tại Ấn Độ

Giải trí

Diễn viên Hoàng Yến sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân: Bình an khi 'xuất gia gieo duyên' tại Ấn Độ

Giải trí
Bà xã giáo viên của MC Hạnh Phúc gây chú ý trong ngày đặc biệt

Giải trí

Bà xã giáo viên của MC Hạnh Phúc gây chú ý trong ngày đặc biệt

Giải trí
Diện mạo Phương Oanh khi xuất hiện trở lại

Giải trí

Diện mạo Phương Oanh khi xuất hiện trở lại

Giải trí
Thành tích chưa từng có ở rạp Việt

Thành tích chưa từng có ở rạp Việt

Xem - nghe - đọc

