Tiệc chia tay đời độc thân của 'bé' Xuân Nghi có sự tham dự của Xoài Non và Gil Lê
GĐXH - Mới đây, 'bé' Xuân Nghi đã tổ chức tiệc chia tay đời độc thân với sự góp mặt của nhiều bạn bè thân thiết. Đặc biệt, Xoài Non và Gil Lê cũng có mặt để chung vui cùng cô trước ngày trọng đại.
Xuân Nghi sinh năm 1994, nổi tiếng khá sớm khi 5 tuổi đã tham gia biểu diễn tại nhiều sân khấu và chương trình âm nhạc. Trong ký ức của thế hệ khán giả, Xuân Nghi được biết đến như một ca sĩ nhí tiềm năng với giọng hát trong trẻo cùng gương mặt bầu bĩnh, mái tóc tết. Nữ ca sĩ đã cho ra mắt 4 album cá nhân trong vài năm ngắn ngủi - một thành tích đáng gờm đối với một ca sĩ nhí. Một trong những album được yêu thích của cô là Xuân Nghi - Tiếng hát thiên thần nhỏ. Ngoài âm nhạc, cô còn tham gia một số phim như: Hoa ngũ sắc, Sơn ca không hát...
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