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Tiệc chia tay đời độc thân của 'bé' Xuân Nghi có sự tham dự của Xoài Non và Gil Lê

Thứ năm, 15:06 04/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Mới đây, 'bé' Xuân Nghi đã tổ chức tiệc chia tay đời độc thân với sự góp mặt của nhiều bạn bè thân thiết. Đặc biệt, Xoài Non và Gil Lê cũng có mặt để chung vui cùng cô trước ngày trọng đại.

Tiệc chia tay đời độc thân của 'bé' Xuân Nghi có sự tham dự của Xoài Non và Gil Lê - Ảnh 1.Chân dung chồng sắp cưới là Việt kiều Mỹ của 'bé' Xuân Nghi

GĐXH - Mới đây, "bé" Xuân Nghi ngày nào bất ngờ thông báo đã nhận lời cầu hôn và chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai Việt kiều Mỹ sau nhiều năm tìm hiểu.

Tiệc chia tay đời độc thân của 'bé' Xuân Nghi có Xoài Non, Gile tham dự - Ảnh 1.

'Bé' Xuân Nghi hạnh phúc khoe khoảnh khắc xinh đẹp khi mở tiệc chia tay đời độc thân. Ngoài ra, cô còn làm cả "tiệc ngủ" để cùng các bạn ôn lại chuyện cũ.

Tiệc chia tay đời độc thân của 'bé' Xuân Nghi có Xoài Non, Gile tham dự - Ảnh 2.

Trong bữa tiệc chia tay thời còn độc thân của mình, "bé" Xuân Nghi khoe vẻ ngọt ngào trong trang phục màu hồng nude với thiết kế gợi cảm mà vẫn thanh lịch.

Tiệc chia tay đời độc thân của 'bé' Xuân Nghi có Xoài Non, Gile tham dự - Ảnh 3.

Với cô, đây là khoảnh khắc ý nghĩa, quan trọng vì bản thân tận hưởng cảm giác cùng bạn bè chia sẻ và nhìn lại những điều đã qua.

Tiệc chia tay đời độc thân của 'bé' Xuân Nghi có Xoài Non, Gile tham dự - Ảnh 4.

Được biết, tiệc chia tay đời độc thân của "bé" Xuân Nghi tổ chức ở một khu nghỉ dưỡng cao cấp ngoại ô TP.HCM.

Tiệc chia tay đời độc thân của 'bé' Xuân Nghi có Xoài Non, Gile tham dự - Ảnh 5.

Trong tiệc có Gil Lê và Xoài Non cùng nhiều người bạn thuở thiếu thời của "bé" Xuân Nghi cùng tham dự.

Tiệc chia tay đời độc thân của 'bé' Xuân Nghi có Xoài Non, Gile tham dự - Ảnh 6.

Xoài Non, Gil Lê hạnh phúc đến chung vui cùng bạn.

Tiệc chia tay đời độc thân của 'bé' Xuân Nghi có Xoài Non, Gile tham dự - Ảnh 7.

Cặp đôi thoải mái tương tác hòa chung không khí vui vẻ của bữa tiệc.

Tiệc chia tay đời độc thân của 'bé' Xuân Nghi có Xoài Non, Gile tham dự - Ảnh 8.

Bữa tiệc còn có pháo hoa cùng những lời chúc phúc đến từ những người bạn thân thiết của "bé" Xuân Nghi.

Tiệc chia tay đời độc thân của 'bé' Xuân Nghi có Xoài Non, Gile tham dự - Ảnh 9.

"Bé" Xuân Nghi rạng rỡ hạnh phúc bên những người bạn thân thiết. Cô khép lại cuộc sống độc thân và chuẩn bị cho hành trình mới là người phụ nữ của gia đình.

Xuân Nghi sinh năm 1994, nổi tiếng khá sớm khi 5 tuổi đã tham gia biểu diễn tại nhiều sân khấu và chương trình âm nhạc. Trong ký ức của thế hệ khán giả, Xuân Nghi được biết đến như một ca sĩ nhí tiềm năng với giọng hát trong trẻo cùng gương mặt bầu bĩnh, mái tóc tết. Nữ ca sĩ đã cho ra mắt 4 album cá nhân trong vài năm ngắn ngủi - một thành tích đáng gờm đối với một ca sĩ nhí. Một trong những album được yêu thích của cô là Xuân Nghi - Tiếng hát thiên thần nhỏ. Ngoài âm nhạc, cô còn tham gia một số phim như: Hoa ngũ sắc, Sơn ca không hát...

Tiệc chia tay đời độc thân của 'bé' Xuân Nghi có sự tham dự của Xoài Non và Gil Lê - Ảnh 11.Thân thế bạn trai của 'bé' Xuân Nghi: Việt kiều Mỹ, quen biết nhà gái từ lâu

GĐXH - 'Bé' Xuân Nghi mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ thân thế bạn trai mới của cô. Sau những sóng gió của mối tình 8 năm, hiện tại, cô đã có hạnh phúc mới.


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