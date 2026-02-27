Chân dung chồng sắp cưới là Việt kiều Mỹ của 'bé' Xuân Nghi

Xuân Nghi cho biết, bạn trai là kỹ sư đã cầu hôn hôm 22/2 - trong dịp cô về Mỹ đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Trên trang cá nhân, Xuân Nghi không giấu được sự xúc động khi chính thức bước sang một chặng đường mới trong đời sống cá nhân. "Và rồi tôi lại buột miệng nói một câu ngốc nghếch như: Em đồng ý", nữ ca sĩ viết.

Ca sĩ nói hạnh phúc và bất ngờ khi được người yêu trao nhẫn dù trước đó, cả hai đã có dự định kết hôn. Theo Xuân Nghi, đây là thời điểm chín muồi để tính chuyện hôn nhân, khi cô 32 tuổi và đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp âm nhạc.

Xuân Nghi trong khoảnh khắc được cầu hôn. Ảnh: @xuannghi.

Xuân Nghi cho rằng đây là thời điểm chín muồi để tính chuyện hôn nhân, khi cô 32 tuổi và đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp âm nhạc.

Trước đó, Xuân Nghi công khai bạn trai bằng tuổi là Kenny Minh Vũ - một kỹ sư đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Hai người quen nhau từ nhỏ nhưng có thời gian mất liên lạc. Sau đó, khi có dịp gặp lại, họ bắt đầu trò chuyện và dần nảy sinh tình cảm. Đến nay, hai người hẹn hò được 4 năm.

"Bạn trai là một người chín chắn, kỷ luật, trưởng thành, nhưng rất tình cảm. Cùng tuổi nhưng bạn ấy lo cho Nghi từng ly từng tý. Ở bên bạn, Nghi thật sự bình yên và cảm thấy an toàn. Cả hai làm khác ngành và có cuộc sống riêng nhưng lúc nào cũng cùng vun đắp hạnh phúc, cố gắng hỗ trợ nhau", nữ ca sĩ kể về bạn trai.

Ca sĩ cho biết, bạn trai mang đến cho cô cảm giác an toàn và sự gắn bó, đặc biệt trong khoảng một năm yêu xa, khi cô quyết định trở về Việt Nam để xây dựng lại con đường nghệ thuật.

Trước đó, Xuân Nghi và bạn trai dành nhiều thời gian vun đắp tình cảm. Nữ ca sĩ thường bay về Mỹ thăm người yêu khi sắp xếp được thời gian, còn anh cũng sang Việt Nam gặp cô vào những dịp đặc biệt.

Xuân Nghi sinh năm 1994 phát hành lần lượt 4 album trước khi đi du học gồm Tiếng hát thiên thần nhỏ (2005), Những câu chuyện trong ngôi nhà mẫu giáo (2006), Xuân Nghi và những người bạn (2007) và Cả nhà cùng xem (2008). Năm 2010, Xuân Nghi quyết định sang nước ngoài du học. Cô theo học ngành Music industry and marketing tại Đại học Nam California.

Về nước, Xuân Nghi đang được chú ý ở "Chị đẹp đạp gió 2024". Ngoài ngoại hình sáng sân khấu, thần thái tốt, nữ ca sĩ được đánh giá cao ở khả năng hát, nhảy tốt lại có tư duy âm nhạc phù hợp xu hướng, biết sáng tác, sản xuất âm nhạc.



