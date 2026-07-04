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Hóa đơn tiền điện sẽ giảm bất ngờ chỉ nhờ những thói quen nhỏ này

Thứ bảy, 18:33 04/07/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH - Theo các chuyên gia năng lượng, tiết kiệm điện hiệu quả không nằm ở việc cắt giảm nhu cầu thiết yếu mà ở thay đổi hành vi tiêu dùng điện.

Những đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt liên tục duy trì ở mức cao, khiến nhu cầu sử dụng điện tại các hộ gia đình tăng mạnh. Điều hòa, quạt, tủ lạnh cùng nhiều thiết bị điện hoạt động với tần suất lớn hơn không chỉ làm gia tăng áp lực lên hệ thống điện mà còn kéo theo hóa đơn tiền điện tăng đáng kể.

Trước thực tế đó, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khuyến cáo người dân sử dụng điện hiệu quả thông qua những hành động đơn giản, dễ thực hiện. Trong đó, nguyên tắc "Hai Bật Ba Tắt" được xem là giải pháp thiết thực để hình thành thói quen tiết kiệm điện trong mỗi gia đình.

"Hai Bật" là Bật điều hòa 26 độ trở lên, bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng); "Ba Tắt" là: Tắt các thiết bị khi không sử dụng, tắt giảm thiết bị điện có công suất lớn trong cùng một thời điểm, tắt nguồn điện chờ (rút phích cắm khi không sử dụng).

Hóa đơn tiền điện sẽ giảm bất ngờ chỉ nhờ những thói quen nhỏ này - Ảnh 1.

Điều hòa, quạt, tủ lạnh cùng nhiều thiết bị điện hoạt động với tần suất lớn hơn không chỉ làm gia tăng áp lực lên hệ thống điện mà còn kéo theo hóa đơn tiền điện tăng đáng kể.

Theo các chuyên gia năng lượng, tiết kiệm điện hiệu quả không nằm ở việc cắt giảm nhu cầu thiết yếu mà ở thay đổi hành vi tiêu dùng điện. Việc duy trì nhiệt độ điều hòa ở mức hợp lý, hạn chế bật đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn hay tận dụng ánh sáng tự nhiên đều có thể giúp giảm từ 10–20% lượng điện tiêu thụ mỗi tháng.

Trong mùa hè, sản lượng điện sinh hoạt thường tăng mạnh do nhu cầu làm mát. Những hành động nhỏ như điều chỉnh điều hòa từ 26 độ C trở lên, tắt thiết bị khi ra khỏi phòng hay hạn chế sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc có thể tạo ra hiệu quả tiết kiệm rất rõ rệt. Điều quan trọng là biến những việc này thành thói quen hằng ngày.

Ghi nhận tại khu vực Mễ Trì, chị Nguyễn Thu Thủy cho biết, gia đình mình đã bắt đầu áp dụng nguyên tắc "Hai Bật Ba Tắt" từ đầu mùa hè năm nay. "Trước đây tôi thường để điều hòa 22–23 độ C, nhưng giờ chuyển sang 26 độ C và bật thêm quạt. Ban đầu nghĩ sẽ nóng hơn nhưng thực tế vẫn rất dễ chịu, mà tiền điện cũng giảm đáng kể", chị Thủy chia sẻ.

Tại phường Yên Hòa, anh Trần Minh Đức cũng cho biết, việc theo dõi điện năng tiêu thụ qua ứng dụng chăm sóc khách hàng của EVNHANOI giúp gia đình chủ động hơn trong điều chỉnh thói quen dùng điện. "Mỗi ngày tôi đều kiểm tra sản lượng điện. Thấy hôm nào dùng tăng là cả nhà sẽ rà soát lại xem có thiết bị nào quên tắt không. Nhờ vậy mọi người ý thức hơn nhiều".

Thực tế cho thấy, giữa cao điểm mùa hè, tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt cho mỗi gia đình mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện toàn Thành phố. Với những hành động nhỏ, dễ nhớ, dễ thực hiện như "Hai Bật Ba Tắt", EVNHANOI kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đến từng người dân Thủ đô.

Hóa đơn tiền điện sẽ giảm bất ngờ chỉ nhờ những thói quen nhỏ này - Ảnh 2.Thời tiết nắng nóng, làm thế nào để tránh hóa đơn tiền điện tăng cao?

GĐXH - Thời tiết oi nóng làm nhu cầu sử dụng điện tăng cao, kéo theo hóa đơn dễ “leo thang”. Vậy sử dụng điện như thế nào để vừa tiết kiệm, hiệu quả vừa để tránh hóa đơn tiền điện tăng cao?

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