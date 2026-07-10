Thói quen nhỏ giúp giảm hóa đơn tiền điện trong mùa nắng nóng nhưng ít người để ý

Trong những tháng cao điểm mùa hè, nhu cầu sử dụng điện của các hộ gia đình thường tăng cao hơn so với các thời điểm khác trong năm, nhất là khi các thiết bị làm mát hoạt động với tần suất lớn. Vì vậy mà kéo theo hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng cao chóng mặt.

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), nhiều người dân hiện nay vẫn giữ thói quen chỉ quan tâm đến hóa đơn điện khi kỳ thanh toán kết thúc. Điều này khiến không ít khách hàng bất ngờ khi sản lượng điện tăng cao mà không kịp điều chỉnh thói quen sử dụng. Trong khi đó, chỉ với việc theo dõi điện năng tiêu thụ mỗi ngày thông qua ứng dụng EVNHANOI, khách hàng có thể nắm bắt được mức tiêu thụ thực tế, so sánh giữa các ngày và nhận diện sớm những thời điểm điện năng tăng bất thường.

Hiện ứng dụng này cho phép người dùng tra cứu chỉ số công tơ, sản lượng điện hằng ngày, hằng tháng, đồng thời hỗ trợ đặt ngưỡng cảnh báo và ước tính hóa đơn tiền điện. Thực tế cho thấy, việc theo dõi điện năng hằng ngày đang trở thành thói quen sử dụng điện hiệu quả đối với nhiều gia đình.

Chủ động kiểm soát lượng điện tiêu thụ giúp mỗi gia đình điều chỉnh hành vi sử dụng điện hợp lý.

Chị Nguyễn Thu Hương (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: "Từ đầu mùa hè, gia đình tôi chủ động kiểm tra mức tiêu thụ điện mỗi tối trên ứng dụng EVNHANOI. Nhờ đó, tôi nhận ra những ngày bật điều hòa liên tục cả đêm, sản lượng điện tăng cao hơn khoảng 20–30% so với ngày thông thường.

Trước đây tôi chỉ chờ hóa đơn cuối tháng nên nhiều khi không hiểu vì sao tiền điện tăng. Bây giờ theo dõi hằng ngày, tôi biết ngay hôm nào dùng nhiều để điều chỉnh. Chẳng hạn, tôi cài điều hòa ở mức 26 độ, kết hợp quạt và hạn chế bật đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn".

Không chỉ các hộ gia đình, nhiều khách hàng kinh doanh nhỏ cũng đang hình thành thói quen này để tối ưu chi phí vận hành. Anh Trần Quốc Minh, chủ một siêu thị tại phường Văn Miếu (Hà Nội) cho biết, lượng điện tiêu thụ của cửa hàng biến động khá rõ theo thời gian hoạt động của tủ mát, điều hòa và hệ thống chiếu sáng.

"Có hôm tôi kiểm tra thấy điện tăng đột biến, rà lại mới phát hiện tủ đông đóng không kín khiến máy chạy liên tục. Nếu không theo dõi hằng ngày thì chắc đến cuối tháng mới biết và chi phí sẽ đội lên khá nhiều", anh Minh chia sẻ.

Theo dõi điện năng tiêu thụ hằng ngày không đơn thuần là xem hôm nay dùng bao nhiêu số điện, mà quan trọng hơn là giúp hình thành tư duy sử dụng điện có kế hoạch.

Theo dõi điện năng tiêu thụ hằng ngày không đơn thuần là xem hôm nay dùng bao nhiêu số điện, mà quan trọng hơn là giúp hình thành tư duy sử dụng điện có kế hoạch. Khi biết rõ thiết bị nào tiêu thụ nhiều điện, khung giờ nào dùng điện cao hơn, người dân sẽ dễ dàng điều chỉnh hành vi như tắt bớt thiết bị không cần thiết, thay đổi thời gian sử dụng hoặc lựa chọn chế độ vận hành tiết kiệm hơn.

Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ như tăng nhiệt độ điều hòa trên 26 độ C, tắt bình nóng lạnh sau khi sử dụng, hạn chế để thiết bị ở chế độ chờ hoặc tận dụng ánh sáng tự nhiên cũng có thể tạo ra mức chênh lệch đáng kể trong tổng sản lượng điện cuối tháng. Tuy nhiên, để những thay đổi này thực sự phát huy hiệu quả, việc theo dõi điện năng tiêu thụ hằng ngày là yếu tố quan trọng giúp người dùng đo lường được tác động thực tế.

Mùa hè là giai đoạn nhu cầu sử dụng điện tăng theo sinh hoạt thường nhật của các gia đình. Chủ động theo dõi điện năng mỗi ngày không chỉ giúp khách hàng kiểm soát tốt hơn chi phí tiền điện mà còn là một bước thay đổi trong thói quen tiêu dùng năng lượng theo hướng thông minh, tiết kiệm và bền vững hơn. Đây cũng là giải pháp mà EVNHANOI đang khuyến khích để mỗi khách hàng trở thành một người quản lý điện năng ngay trong chính ngôi nhà của mình.