EVNHANOI chỉ ra ‘thủ phạm’ khiến hóa đơn tiền điện tăng cao

Trong những tháng cao điểm mùa hè, nhu cầu sử dụng điện của các hộ gia đình thường tăng cao hơn so với các thời điểm khác trong năm, nhất là khi các thiết bị làm mát hoạt động với tần suất lớn. Theo ghi nhận của EVNHANOI, trong mùa hè, các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh thường hoạt động với tần suất lớn hơn. Nếu không được sử dụng hợp lý hoặc bảo dưỡng định kỳ, mức tiêu thụ điện có thể tăng đáng kể, kéo theo chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình cũng tăng lên.

Không ít khách hàng cho biết, hóa đơn tiền điện mùa hè thường cao hơn so với các tháng trước từ 20 - 40%, chủ yếu do thói quen sử dụng điều hòa liên tục, đóng kín phòng nhưng ít vệ sinh thiết bị, hoặc vận hành nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khuyến cáo khách hàng chủ động kiểm tra thiết bị điện và điều chỉnh thói quen sử dụng điện hợp lý để tiết kiệm chi phí, sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

Theo khuyến cáo của EVNHANOI, để tránh tình trạng hóa đơn tăng đột biến, khách hàng nên rà soát lại toàn bộ hệ thống và thiết bị điện trong gia đình, nhất là các thiết bị làm mát. Trong đó, điều hòa là thiết bị cần được ưu tiên kiểm tra. Việc vệ sinh màng lọc, kiểm tra gas, bảo dưỡng dàn nóng – dàn lạnh định kỳ không chỉ giúp máy vận hành ổn định mà còn có thể tiết kiệm từ 5-15% điện năng tiêu thụ. Bên cạnh đó, khách hàng cũng nên kiểm tra tủ lạnh, quạt điện, bình nóng lạnh, hệ thống dây dẫn và aptomat để phát hiện sớm nguy cơ rò rỉ điện hoặc thiết bị xuống cấp.

Ông Vũ Thế Thắng – Phó Ban Kinh doanh EVNHANOI cho biết: "Mùa hè là thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đặc biệt vào các khung giờ buổi trưa và tối. Chỉ một vài thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng điện như cài đặt điều hòa hợp lý, vệ sinh thiết bị định kỳ hay hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn cũng có thể giúp khách hàng tiết giảm đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng".

Người dân chủ động kiểm tra thiết bị, thay đổi thói quen sử dụng điện và thực hành tiết kiệm ngay từ hôm nay để tránh áp lực chi phí khi nhận hóa đơn tiền điện.

Song song với việc đảm bảo thiết bị vận hành hiệu quả, EVNHANOI đang tiếp tục lan tỏa chiến dịch "Hà Nội 26+" – khuyến khích người dân sử dụng điều hòa từ 26 độ C trở lên, kết hợp quạt gió để vừa đảm bảo làm mát, vừa tiết kiệm điện.

Cùng với đó những hành động đơn giản nhưng thiết thực như "Hai Bật Ba Tắt": "Hai Bật" là Bật điều hòa 26 độ trở lên; Bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng); "Ba Tắt" là: Tắt các thiết bị khi không sử dụng; Tắt giảm thiết bị điện có công suất lớn trong cùng một thời điểm; Tắt nguồn điện chờ (rút phích cắm khi không sử dụng)..

Theo ông Vũ Thế Thắng, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt cho mỗi gia đình mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện trong những ngày nắng nóng cực đoan.

"Mỗi kWh điện được tiết kiệm không chỉ là khoản chi phí giảm xuống trong hóa đơn của khách hàng, mà còn là sự chung tay cùng ngành điện đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững", ông Thắng nhấn mạnh.

Đại diện EVNHANOI cũng khuyến nghị khách hàng chủ động kiểm tra thiết bị, thay đổi thói quen sử dụng điện và thực hành tiết kiệm ngay từ hôm nay để tránh áp lực chi phí khi nhận hóa đơn đầu tháng, đồng thời góp phần xây dựng Thủ đô xanh, tiết kiệm và phát triển bền vững.