Cô gái 27 tuổi bất ngờ đột quỵ tuyến yên vì chủ quan, bỏ qua dấu hiệu đau đầu kéo dài
GĐXH - Đau đầu kéo dài suốt nhiều tuần kèm sụp mí mắt và nhìn mờ, cô gái 27 tuổi không ngờ mình đang đối mặt với tình trạng đột quỵ tuyến yên nguy hiểm.
Đột quỵ tuyến yên vì chủ quan với cơn đau đầu kéo dài, sụp mí mắt
Khoảng một tháng trước nhập viện, chị N.T.A.T (27 tuổi, Hóc Môn) thường xuyên đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Dù đã tự dùng thuốc giảm đau, triệu chứng không thuyên giảm.
Một tuần trước khi nhập viện, cơn đau trở nên dữ dội hơn, lan sang vùng mang tai, kèm sụp mí mắt, nhìn mờ và liệt mặt một bên. Gia đình lập tức đưa bệnh nhân đi khám.
Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP.HCM, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy khối u vùng tuyến yên có xuất huyết trong u, đây là biểu hiện điển hình của đột quỵ tuyến yên.
Theo bác sĩ, tuyến yên là tuyến nội tiết nhỏ nhưng đóng vai trò điều hòa hormone toàn cơ thể. Khi u tuyến yên bị xuất huyết, máu tụ có thể tăng nhanh, gây chèn ép dây thần kinh thị giác và các cấu trúc não lân cận. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ suy tuyến yên cấp, giảm thị lực, mù lòa, thậm chí đe dọa tính mạng.
Phẫu thuật nội soi qua đường mũi: Ít xâm lấn, không cần mở sọ
Sau hội chẩn chuyên khoa, ê-kíp khoa Sọ Não Cột Sống 2 quyết định phẫu thuật nội soi lấy u tuyến yên qua đường mũi. Đây là kỹ thuật hiện đại giúp tiếp cận trực tiếp khối u mà không cần mở sọ.
Phương pháp này có nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, giảm mất máu, hạn chế tổn thương mô não và dây thần kinh, đồng thời giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn sau mổ.
Theo ThS.BS.CKII Huỳnh Văn Vũ – trưởng ê-kíp phẫu thuật, thay vì phải mở sọ và vén não như trước đây, các bác sĩ chỉ cần một đường tiếp cận nhỏ qua khoang mũi, đi qua xoang bướm để đến hố yên. Dưới sự hỗ trợ của camera nội soi, khối u được cắt bỏ trọn vẹn với góc quan sát rõ ràng và độ chính xác cao.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân hết đau đầu, thị lực cải thiện rõ, không còn mờ mắt và liệt mặt. Người bệnh có thể sinh hoạt bình thường và tiếp tục được theo dõi, điều trị nội tiết.
Kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của việc phát hiện sớm và lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp trong các bệnh lý tuyến yên.
Đột quỵ: Đừng chủ quan với đau đầu kéo dài
Các bác sĩ nhấn mạnh đau đầu là triệu chứng phổ biến, nhưng khi kéo dài hoặc đi kèm dấu hiệu thần kinh bất thường như: Sụp mí mắt, nhìn mờ, giảm thị lực, liệt mặt, chóng mặt kéo dài… người bệnh cần đi khám chuyên khoa sớm.
Nhiều bệnh lý thần kinh nguy hiểm có thể biểu hiện ban đầu bằng những triệu chứng tưởng chừng đơn giản. Việc thăm khám kịp thời giúp phát hiện sớm, tăng cơ hội điều trị hiệu quả và hạn chế biến chứng lâu dài.
Nuốt tăm khi ăn cỗ cưới, cô gái 26 tuổi nhập viện gấp vì suýt thủng đại tràngSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Trong bữa tiệc có các món thịt xiên cố định bằng que tăm. Do ăn uống vội vàng, bệnh nhân đã vô tình nuốt phải tăm mà không hay biết.
Bác sĩ BV Việt Đức: 'Bệnh nhân tự ngồi dậy sau mổ là món quà 27/2 ý nghĩa nhất'Y tế - 2 giờ trước
Với các bác sĩ, món quà ý nghĩa nhất ngày 27/2 là khoảnh khắc bệnh nhân nặng sau mổ mở mắt, tự ngồi dậy, mỉm cười trước khi ra viện.
Sau Tết, người có dấu hiệu này chứng tỏ gan đang quá tải, nên kiểm tra men gan sớmSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Nếu thấy mệt mỏi kéo dài, nổi mụn, nước tiểu sẫm màu hay vàng da nhẹ, người dân nên chủ động xét nghiệm men gan để đánh giá tình trạng tổn thương gan và phát hiện sớm bệnh lý tiềm ẩn.
Đừng vội uống magie khi mất ngủ, chuột rút: Bác sĩ chỉ ra 3 thứ phụ nữ sau 40 tuổi thiếu nhiều hơnBệnh thường gặp - 15 giờ trước
GĐXH - Nhiều người cứ mất ngủ, tim đập nhanh hay chuột rút là nghĩ ngay đến thiếu magie. Nhưng theo bác sĩ, phụ nữ sau 40 tuổi thường thiếu omega 3, estrogen và glutathione nhiều hơn. Trước khi bổ sung magie theo trào lưu, hãy hiểu rõ cơ thể mình đang thực sự cần gì.
Thay vì uống melatonin, chuyên gia khuyên ăn 13 thực phẩm này để ngủ ngon tự nhiên, không lo phụ thuộcSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Mất ngủ khiến nhiều người tìm đến melatonin như “phao cứu sinh”, nhưng không phải ai cũng muốn phụ thuộc vào viên uống hỗ trợ. Tin vui là có tới 13 loại thực phẩm quen thuộc có thể giúp bạn ngủ ngon tự nhiên, an toàn và bền vững hơn.
Sau suy thận, thanh niên 31 tuổi phát hiện ung thư, thừa nhận thường xuyên ăn món nhiều bạn trẻ Việt ưa thíchSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - 20 tuổi phát hiện suy thận, 31 tuổi chết lặng nhận tin mắc ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Anh Trương thừa nhận thường xuyên ăn thịt chế biến sẵn, đó là xúc xích.
Tin vui cho người bệnh đột quỵ: Sau 12 giờ vẫn còn cơ hội hồi phục nếu điều trị đúng cách!Sống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân đột quỵ (60 tuổi, ở Tây Ninh) được điều trị thành công nhờ được can thiệp đúng chỉ định, giúp hạn chế di chứng và phục hồi chức năng đáng kể.
Loại rau quen thuộc ăn sai cách có thể 'nuôi lớn' tế bào ung thư, nhiều người Việt vẫn đang mắcSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Việc để rau nấu chín qua đêm, hâm nóng rau không đúng cách tiềm ẩn nguy cơ phát triển tế bào ung thư và nhiều vấn đề sức khỏe đường tiêu hóa.
5 bí quyết giúp cơ thể lấy lại năng lượng sau Tết, bắt nhịp công việc hiệu quảSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ với 5 bí quyết đơn giản dưới đây có thể giúp bạn phục hồi năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần sau Tết.
Loại cá dễ 'nuôi lớn' tế bào ung thư: Ngon miệng, đưa cơm nhưng người Việt không nên ăn nhiềuSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Cá ướp muối tuy là món ngon, “gây nghiện” với nhiều người, nhưng lại tiềm ẩn nuôi lớn tế bào ung thư, mang lại nhiều rủi ro sức khỏe.
Sau suy thận, thanh niên 31 tuổi phát hiện ung thư, thừa nhận thường xuyên ăn món nhiều bạn trẻ Việt ưa thíchSống khỏe
GĐXH - 20 tuổi phát hiện suy thận, 31 tuổi chết lặng nhận tin mắc ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Anh Trương thừa nhận thường xuyên ăn thịt chế biến sẵn, đó là xúc xích.