Cô gái 27 tuổi bất ngờ đột quỵ tuyến yên vì chủ quan, bỏ qua dấu hiệu đau đầu kéo dài

Thứ sáu, 10:00 27/02/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Đau đầu kéo dài suốt nhiều tuần kèm sụp mí mắt và nhìn mờ, cô gái 27 tuổi không ngờ mình đang đối mặt với tình trạng đột quỵ tuyến yên nguy hiểm.

Đột quỵ tuyến yên vì chủ quan với cơn đau đầu kéo dài, sụp mí mắt

Khoảng một tháng trước nhập viện, chị N.T.A.T (27 tuổi, Hóc Môn) thường xuyên đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Dù đã tự dùng thuốc giảm đau, triệu chứng không thuyên giảm.

Một tuần trước khi nhập viện, cơn đau trở nên dữ dội hơn, lan sang vùng mang tai, kèm sụp mí mắt, nhìn mờ và liệt mặt một bên. Gia đình lập tức đưa bệnh nhân đi khám.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP.HCM, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy khối u vùng tuyến yên có xuất huyết trong u, đây là biểu hiện điển hình của đột quỵ tuyến yên.

Theo bác sĩ, tuyến yên là tuyến nội tiết nhỏ nhưng đóng vai trò điều hòa hormone toàn cơ thể. Khi u tuyến yên bị xuất huyết, máu tụ có thể tăng nhanh, gây chèn ép dây thần kinh thị giác và các cấu trúc não lân cận. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ suy tuyến yên cấp, giảm thị lực, mù lòa, thậm chí đe dọa tính mạng.

Cô gái 27 tuổi bất ngờ đột quỵ tuyến yên vì chủ quan, bỏ qua dấu hiệu đau đầu kéo dài - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Phẫu thuật nội soi qua đường mũi: Ít xâm lấn, không cần mở sọ

Sau hội chẩn chuyên khoa, ê-kíp khoa Sọ Não Cột Sống 2 quyết định phẫu thuật nội soi lấy u tuyến yên qua đường mũi. Đây là kỹ thuật hiện đại giúp tiếp cận trực tiếp khối u mà không cần mở sọ.

Phương pháp này có nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, giảm mất máu, hạn chế tổn thương mô não và dây thần kinh, đồng thời giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn sau mổ.

Theo ThS.BS.CKII Huỳnh Văn Vũ – trưởng ê-kíp phẫu thuật, thay vì phải mở sọ và vén não như trước đây, các bác sĩ chỉ cần một đường tiếp cận nhỏ qua khoang mũi, đi qua xoang bướm để đến hố yên. Dưới sự hỗ trợ của camera nội soi, khối u được cắt bỏ trọn vẹn với góc quan sát rõ ràng và độ chính xác cao.

Cô gái 27 tuổi bất ngờ đột quỵ tuyến yên vì chủ quan, bỏ qua dấu hiệu đau đầu kéo dài - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hết đau đầu, thị lực cải thiện rõ, không còn mờ mắt và liệt mặt. Người bệnh có thể sinh hoạt bình thường và tiếp tục được theo dõi, điều trị nội tiết.

Kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của việc phát hiện sớm và lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp trong các bệnh lý tuyến yên.

Đột quỵ: Đừng chủ quan với đau đầu kéo dài

Các bác sĩ nhấn mạnh đau đầu là triệu chứng phổ biến, nhưng khi kéo dài hoặc đi kèm dấu hiệu thần kinh bất thường như: Sụp mí mắt, nhìn mờ, giảm thị lực, liệt mặt, chóng mặt kéo dài… người bệnh cần đi khám chuyên khoa sớm.

Nhiều bệnh lý thần kinh nguy hiểm có thể biểu hiện ban đầu bằng những triệu chứng tưởng chừng đơn giản. Việc thăm khám kịp thời giúp phát hiện sớm, tăng cơ hội điều trị hiệu quả và hạn chế biến chứng lâu dài.

