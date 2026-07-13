Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 6 âm lịch năm 2026 ngày mai để cả tháng bình an, tài lộc

Xem ngày giờ đẹp tuần mới 6/7 - 12/7/2026 giúp công việc hanh thông, thu hút may mắn và tài lộc GĐXH – Cùng chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà tra cứu chi tiết khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành tốt và giờ xuất hành từ 6/7 - 12/7/2026 giúp công việc hanh thông, thu hút may mắn và tài lộc.

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 6 âm lịch 2026

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch năm 2026 vào ngày 14/7/2026 dương lịch. Đây là ngày Kỷ Sửu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Giờ đẹp thắp hương ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch nên lựa chọn khung giờ Mão: 5h – 7h sáng hoặc 7h – 9h. Đây là khoảng thời gian dương khí vượng, thích hợp kết nối tâm linh, bày tỏ lòng thành giúp khai mở một nhịp vận mới cho tháng. Việc này cũng giúp cho mỗi người có tinh thần được an định hơn, đồng thời tạo nên nền tảng thuận lợi cho những dự định trong tháng mới.

Bên cạnh việc chọn giờ phù hợp, mâm lễ ngày đầu tháng không nhất thiết phải cầu kỳ. Điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm. Tùy điều kiện của từng gia đình, có thể chuẩn bị lễ chay gồm hương, hoa tươi, nước sạch, trầu cau, trái cây... hoặc lễ mặn với xôi, gà, rượu và các món lễ mặn phù hợp.

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Vào ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch, theo chuyên gia mọi người nên lựa chọn hướng xuất hành tốt. Quan niệm khi xuất hành nên đi về những hướng tốt trước, sau đó mới di chuyển đến nơi cần đến với mong muốn khởi đầu suôn sẻ.

Trong ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch, hướng Đông Bắc và hướng Nam sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Ngoài ra, các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chú ý trong ngày mùng 1 đầu tháng để thực hiện các việc thuận lợi: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

Điều cần làm trong ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch 2026

Theo các chuyên gia phong thủy, nạp âm của ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch là "Phích lịch hỏa" tượng trưng cho nguồn năng lượng mạnh mẽ, quyết đoán và khả năng tạo ra những chuyển biến bất ngờ.

Để hòa với trường khí này, mọi người có thể mặc những trang phục hành Hỏa và hành Mộc như màu xanh lục, màu đỏ, màu hồng… trong ngày đầu tháng. Theo quan niệm ngũ hành, những màu sắc này tượng trưng cho nguồn năng lượng tích cực không chỉ giúp cân bằng trạng thái tinh thần mà còn hỗ trợ cho chúng ta được sự tập trung và sự chủ động trong hành động.

Về công việc, ngày đầu tháng là dịp thích hợp để dọn dẹp không gian sống, thắp hương tưởng nhớ tổ tiên, cầu bình an, lên kế hoạch cho công việc và duy trì thái độ ôn hòa trong các mối quan hệ.

Ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch có Sao Chủy chiếu mệnh. Đây là sao xấu, thường dẫn tới kiện tụng, hãm hại nhau mà cái hại lại do chính bản thân mình gây ra. Cần tránh thiếu kiềm chế dẫn tới những hành động xen vào người khác. Trong ngày nên ưu tiên thực hiện những hoạt động mang tính cầu an, làm việc thiện, tu tạo nhà cửa để vận trình thuận lợi hơn thay vì khởi sự những việc có tính rủi ro cao.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.