Tiêu chuẩn Châu Âu: Thêm 'thước đo' cho thị trường thực phẩm chức năng Việt
Trước nhu cầu khắt khe về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm sức khỏe, các đơn vị nhập khẩu chính ngạch như Vivacare ưu tiên giải pháp dựa trên khoa học và công nghệ hiện đại.
Phá vỡ định kiến về "ma trận" thực phẩm chức năng
Thị trường dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam tăng trưởng nhanh nhưng còn nhiều bất cập, đặc biệt là tình trạng hàng xách tay và sản phẩm không rõ nguồn gốc. Vì vậy, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu, đồng thời chú trọng đến nguồn gốc, đơn vị nhập khẩu và các tiêu chuẩn sản xuất như EU-GMP.
Vivacare phát triển hệ sinh thái với các đối tác quốc tế
Nắm bắt xu hướng tiêu dùng ngày càng chú trọng đến nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, Vivacare xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên tính minh bạch, đồng thời lựa chọn hợp tác với các tập đoàn dược phẩm uy tín như Activlab Pharma, Cedem AG, Nutrileya SRL và Opko Health.
Việc hợp tác với các đối tác đến từ Thụy Sĩ, Đức, Ý và Ba Lan không chỉ giúp đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mà còn tạo điều kiện để Vivacare tiếp cận những công nghệ bào chế tiên tiến trên thế giới.
Điển hình như sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Venaxin FORTE Activlab Pharma, được nghiên cứu và phát triển dựa trên các tiêu chuẩn châu Âu nghiêm ngặt, hướng tới tối ưu hiệu quả sử dụng và nâng cao khả năng hấp thu hoạt chất trong cơ thể. Bên cạnh đó, sản phẩm còn ứng dụng các công thức phối hợp thành phần một cách khoa học, giúp gia tăng hiệu quả hỗ trợ sức khỏe, đồng thời hạn chế các tác dụng không mong muốn trong quá trình sử dụng.
Thông qua chiến lược hợp tác quốc tế và lựa chọn sản phẩm chất lượng cao như thực phẩm bảo vệ sức khỏe Venaxin FORTE Activlab Pharma, Vivacare từng bước khẳng định định hướng phát triển bền vững, lấy hiệu quả và sự an tâm của người tiêu dùng làm trọng tâm.
Giải bài toán bệnh lý thời đại bằng tư duy chuyên gia
Một điểm đáng chú ý trong cách Vivacare xây dựng danh mục sản phẩm nằm ở tính ứng dụng thực tiễn, tập trung trực tiếp vào các vấn đề sức khỏe phổ biến hiện nay. Ở nhóm hỗ trợ hệ tĩnh mạch, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Venaxin FORTE Activlab Pharma được định hướng dành cho nhân viên văn phòng hoặc những người thường xuyên đứng lâu – nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc suy giãn tĩnh mạch, căn bệnh đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt.
Nền tảng nhân sự và cam kết từ người dẫn đầu
Một trong những nền tảng phát triển của Vivacare là đội ngũ dược sĩ và chuyên viên tư vấn có chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đội ngũ này hỗ trợ khách hàng tìm hiểu thông tin sản phẩm và lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu cá nhân, đồng thời mang đến sự tư vấn cần thiết trong quá trình chăm sóc sức khỏe.
Định hướng hoạt động này được hình thành từ tầm nhìn của CEO Trần Thị Thu Vân, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe. Với nhiều năm gắn bó trong ngành, bà Trần Thị Thu Vân cho rằng giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe không chỉ nằm ở quy mô kinh doanh, mà còn được thể hiện thông qua hiệu quả thực tế mà sản phẩm mang lại cho người sử dụng.
Từ định hướng này, Vivacare chú trọng xây dựng hệ thống tư vấn minh bạch và chuyên môn, đồng thời phát triển Fanpage Vivacare như một kênh thông tin chính thức nhằm chia sẻ kiến thức sức khỏe, cập nhật sản phẩm và kết nối người dùng với các giải pháp chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Số hóa và sự gần gũi với người tiêu dùng Việt
Dù phân phối các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, Vivacare vẫn lựa chọn cách tiếp cận gần gũi thông qua hệ thống kênh thông tin và các nền tảng mạng xã hội. Thông tin về thành phần, cơ chế tác động và các chứng nhận sản phẩm được công bố minh bạch, giúp người dùng dễ dàng tra cứu trước khi lựa chọn.
Với định hướng phát triển lâu dài, Vivacare không chỉ đóng vai trò là đơn vị phân phối sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà còn hướng tới xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, tận tâm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động.
Trong tương lai, khi ranh giới về công nghệ y tế ngày càng thu hẹp, những đơn vị như Vivacare sẽ góp phần đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao thể trạng người Việt. Bằng cách kiên trì với con đường "nhập khẩu tinh hoa", Vivacare không chỉ bán sản phẩm, mà đang mang lại sự an tâm và một cuộc sống chất lượng hơn cho cộng đồng.
Các sản phẩm được giới thiệu trong bài không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Công ty TNHH Viva Care
Địa chỉ: P7-03.OT06, Tòa Park 7, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh
