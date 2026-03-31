Giá bạc hôm nay 31/3: Biên độ dao động hẹp, xuất hiện vùng tích lũy mới
GĐXH - Giá bạc hôm nay (31/3) ghi nhận giá bán ra trong nước dao động ở vùng 74 – 75 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay có xu hướng "đi ngang" với biên độ dao động hẹp.
Tại hệ thống Phú Quý, giá mở phiên quanh mức 74 triệu đồng/kg, đến 15h cùng ngày tăng nhẹ lên khoảng 75,1 triệu đồng/kg, tương đương 2,819 triệu đồng/lượng.
Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại Ancarat khi giá bán ra chỉ biến động nhẹ, duy trì quanh ngưỡng 75,2 triệu đồng/kg (tương đương 2,820 triệu đồng/lượng).
Trong khi đó, Sacombank – SBJ tiếp tục niêm yết giá cao hơn mặt bằng chung, từ mức 72,8 triệu đồng/kg đầu phiên lên khoảng 75,6 triệu đồng/kg sau nhiều lần điều chỉnh trong ngày. DOJI hiện giao dịch bạc ở mức khoảng 2,761 triệu đồng/lượng và 13,805 triệu đồng/5 lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang dao động quanh vùng 71-72 USD/ounce, cho thấy trạng thái tích lũy sau giai đoạn biến động mạnh trước đó, với biên độ chủ yếu từ 66 – 73,1 USD/ounce.
Các tín hiệu kỹ thuật gần đây cho thấy xu hướng phục hồi ngắn hạn khi các vùng đáy dần được nâng lên, tuy nhiên áp lực bán vẫn tập trung rõ tại vùng 72,5 – 73 USD/ounce – ngưỡng kháng cự quan trọng mà giá nhiều lần chưa thể chinh phục.
Trong kịch bản tích cực, nếu lực cầu đủ mạnh để giúp giá bứt phá khỏi vùng cản này, xu hướng tăng ngắn hạn có thể được xác lập trở lại.
Ngược lại, nếu tiếp tục thất bại, giá bạc nhiều khả năng sẽ quay về kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn, quanh ngưỡng 68 – 70 USD/ounce.
