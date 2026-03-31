Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay 31/3: Biên độ dao động hẹp, xuất hiện vùng tích lũy mới

Thứ ba, 15:35 31/03/2026 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá bạc hôm nay (31/3) ghi nhận giá bán ra trong nước dao động ở vùng 74 – 75 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay có xu hướng "đi ngang" với biên độ dao động hẹp.

Tại hệ thống Phú Quý, giá mở phiên quanh mức 74 triệu đồng/kg, đến 15h cùng ngày tăng nhẹ lên khoảng 75,1 triệu đồng/kg, tương đương 2,819 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại Ancarat khi giá bán ra chỉ biến động nhẹ, duy trì quanh ngưỡng 75,2 triệu đồng/kg (tương đương 2,820 triệu đồng/lượng). 

Giá bạc hôm nay 31/3: Biên độ dao động hẹp, xuất hiện vùng tích lũy mới - Ảnh 1.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Trong khi đó, Sacombank – SBJ tiếp tục niêm yết giá cao hơn mặt bằng chung, từ mức 72,8 triệu đồng/kg đầu phiên lên khoảng 75,6 triệu đồng/kg sau nhiều lần điều chỉnh trong ngày. DOJI hiện giao dịch bạc ở mức khoảng 2,761 triệu đồng/lượng và 13,805 triệu đồng/5 lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang dao động quanh vùng 71-72 USD/ounce, cho thấy trạng thái tích lũy sau giai đoạn biến động mạnh trước đó, với biên độ chủ yếu từ 66 – 73,1 USD/ounce. 

Các tín hiệu kỹ thuật gần đây cho thấy xu hướng phục hồi ngắn hạn khi các vùng đáy dần được nâng lên, tuy nhiên áp lực bán vẫn tập trung rõ tại vùng 72,5 – 73 USD/ounce – ngưỡng kháng cự quan trọng mà giá nhiều lần chưa thể chinh phục.

Trong kịch bản tích cực, nếu lực cầu đủ mạnh để giúp giá bứt phá khỏi vùng cản này, xu hướng tăng ngắn hạn có thể được xác lập trở lại. 

Ngược lại, nếu tiếp tục thất bại, giá bạc nhiều khả năng sẽ quay về kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn, quanh ngưỡng 68 – 70 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 31/3: Biên độ dao động hẹp, xuất hiện vùng tích lũy mới - Ảnh 2.

Bảng giá bạc hôm nay của Phú Quý tại nhịp điều chỉnh sau 15h chiều nay.

Giá bạc hôm nay 31/3: Biên độ dao động hẹp, xuất hiện vùng tích lũy mới - Ảnh 3.

Bảng giá bạc hôm nay của Ancarat tại nhịp điều chỉnh sau 15h chiều nay.

Giá bạc hôm nay 31/3: Biên độ dao động hẹp, xuất hiện vùng tích lũy mới - Ảnh 4.

Biểu đồ giá bạc của DOJI.

Giá bạc hôm nay 31/3: Biên độ dao động hẹp, xuất hiện vùng tích lũy mới - Ảnh 5.

Giá bạc hôm nay 26/3: Thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh, xu hướng giảm chiếm ưu thếGiá bạc hôm nay 26/3: Thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh, xu hướng giảm chiếm ưu thế

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 26/3 tiếp tục có sự điều chỉnh theo hướng giảm, từ vùng giá 73 triệu đồng/kg lùi về mốc 71 triệu đồng/kg.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 30/3: Mở phiên đầu tuần, thị trường trong nước khởi sắc

Giá bạc hôm nay 30/3: Mở phiên đầu tuần, thị trường trong nước khởi sắc

Giá bạc hôm nay 26/3: Thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh, xu hướng giảm chiếm ưu thế

Giá bạc hôm nay 26/3: Thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh, xu hướng giảm chiếm ưu thế

Giá bạc hôm nay (25/3): Sau kỳ tăng ngắn hạn, thị trường liên tục điều chỉnh biên độ tăng, giảm nhẹ nhàng

Giá bạc hôm nay (25/3): Sau kỳ tăng ngắn hạn, thị trường liên tục điều chỉnh biên độ tăng, giảm nhẹ nhàng

Giá bạc hôm nay (24/3): Từ vùng giá 69 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bật mạnh

Giá bạc hôm nay (24/3): Từ vùng giá 69 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bật mạnh

Giá bạc hôm nay (23/3): Chạm đáy 66 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ ‘đảo chiều’

Giá bạc hôm nay (23/3): Chạm đáy 66 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ ‘đảo chiều’

Cùng chuyên mục

Xe ga 125cc giá 41 triệu đồng đẹp long lanh hơn cả SH Mode, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Lead, chỉ nhỉnh hơn Vision

Xe ga 125cc giá 41 triệu đồng đẹp long lanh hơn cả SH Mode, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Lead, chỉ nhỉnh hơn Vision

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế đẹp hơn cả Honda Vision, dễ hút khách hơn LEAD và SH Mode nhờ mức giá hấp dẫn chỉ 41 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 31/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 31/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn tăng 1,2 triệu đồng/lượng lên 175 triệu đồng/lượng (bán ra).

Diễn biến giá đất ở tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng (Hà Nội) tháng 3/2026

Diễn biến giá đất ở tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng (Hà Nội) tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường đất ở tại 5 phường mới: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng (Hà Nội) vẫn duy trì được sức nóng.

SUV hạng C giá 789 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế cực đẹp, trang bị hiện đại nhất phân khúc, rẻ hơn Honda CR-V

SUV hạng C giá 789 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế cực đẹp, trang bị hiện đại nhất phân khúc, rẻ hơn Honda CR-V

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - SUV hạng C tại thị trường Việt Nam với thiết kế cực đẹp, trang bị hiện đại nhất phân khúc, giá bán chỉ từ 789 triệu đồng, cạnh tranh Mazda CX-5, Honda CR-V.

Giá cà phê hôm nay 30/3: Trong nước giữ đỉnh 92.500 đồng/kg, thế giới tiếp tục giảm

Giá cà phê hôm nay 30/3: Trong nước giữ đỉnh 92.500 đồng/kg, thế giới tiếp tục giảm

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 30/3, thị trường cà phê ghi nhận diễn biến trái chiều khi giá trong nước đi ngang ở mức cao, trong khi giá cà phê thế giới tiếp tục xu hướng giảm.

Vietcombank, BIDV, Agrbank, Vietinbank tăng lãi suất: Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng ở Agribank về tay bao nhiêu tiền?

Vietcombank, BIDV, Agrbank, Vietinbank tăng lãi suất: Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng ở Agribank về tay bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank vừa đồng loạt tăng lãi suất huy động trong tháng 3.

SUV hạng B 262 triệu đồng đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos, Honda HR-V, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

SUV hạng B 262 triệu đồng đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos, Honda HR-V, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV hạng B đang được khách hàng săn đón nhờ giá bán siêu rẻ chỉ 262 triệu đồng, thiết kế ăn đứt Kia Seltos và Honda HR-V.

Bất ngờ trước giá chung cư tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng (Hà Nội) tháng 3/2026

Bất ngờ trước giá chung cư tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng (Hà Nội) tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 5 phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng thuộc thành phố Hà Nội đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 3 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.

Giá bạc hôm nay 30/3: Mở phiên đầu tuần, thị trường trong nước khởi sắc

Giá bạc hôm nay 30/3: Mở phiên đầu tuần, thị trường trong nước khởi sắc

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc trong nước ngày 30/3 ghi nhận sự phục hồi rõ rệt khi mở cửa quanh ngưỡng 70 triệu đồng/kg và nhanh chóng tăng lên vùng 72 triệu đồng/kg chỉ sau vài nhịp điều chỉnh, tương ứng mức tăng khoảng 2 triệu đồng/kg.

Tỷ giá USD/ VND hôm nay 30/3: 'Chợ đen' bật tăng trở lại, ngân hàng thương mại giữ mức ổn định

Tỷ giá USD/ VND hôm nay 30/3: 'Chợ đen' bật tăng trở lại, ngân hàng thương mại giữ mức ổn định

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 30/3, thị trường ngoại tệ ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi tỷ giá USD trên thị trường tự do quay đầu tăng sau những phiên điều chỉnh trước đó, trong khi giá USD tại ngân hàng vẫn giữ ổn định.

Xem nhiều

Xe ga Honda 110cc giá 41 triệu đồng bản giới hạn đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Vision về Việt Nam có giá ra sao?

Xe ga Honda 110cc giá 41 triệu đồng bản giới hạn đẹp long lanh, trang bị đẳng cấp, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Vision về Việt Nam có giá ra sao?

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga Honda 110cc mới sở hữu thiết kế đẹp hơn cả Vision và SH Mode, dễ trở thành xe ga quốc dân mới nhờ mức giá hấp dẫn chỉ 41 triệu đồng.

SUV hạng A giảm giá sốc, KIA Sonet, Suzuki Fronx rẻ chưa từng thấy, cực dễ mua

SUV hạng A giảm giá sốc, KIA Sonet, Suzuki Fronx rẻ chưa từng thấy, cực dễ mua

Giá cả thị trường
Tỷ giá USD/ VND hôm nay 30/3: 'Chợ đen' bật tăng trở lại, ngân hàng thương mại giữ mức ổn định

Tỷ giá USD/ VND hôm nay 30/3: 'Chợ đen' bật tăng trở lại, ngân hàng thương mại giữ mức ổn định

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 30/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 30/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 31/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 31/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top