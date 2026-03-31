Giá vàng hôm nay 31/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn tăng 1,2 triệu đồng/lượng lên 175 triệu đồng/lượng (bán ra).
Giá vàng hôm nay trong nước
Tới 8h50' ngày 31/3, giá vàng miếng SJC tăng thêm 1 triệu đồng/lượng so với mức niêm yết đầu giờ sáng, lên mức 173-176 triệu đồng/lượng.
Tương tự, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng được điều chỉnh tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức mở cửa hôm nay, giao dịch ở mức 172,8-175,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, tính từ lúc mở cửa đến nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đã tăng 2,2 triệu đồng mỗi lượng.
Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng tới 2,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 173-176 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay tăng lên mức 173-176 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với kết phiên giao dịch hôm qua, lên mức 172-175 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 171,8-174,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Chốt phiên 30/3, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước, giao dịch ở mức 170,8–173,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC cũng tăng lên mức 170,6–173,6 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.
Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh hơn, lên mức 170,3–173,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Sáng nay, lúc 8h42', giá vàng thế giới tăng vọt lên 4.605 USD/ounce, tăng gần 100 USD/ounce, đẩy vàng trong nước lên theo.
Lúc 23h26' ngày 30/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.542 USD/ounce, tăng gần 50 USD USD.
Sau cú giảm sâu đầu tuần, giá vàng hôm nay đã phục hồi và duy trì quanh vùng 4.500 USD/ounce. Có thời điểm, kim loại quý tăng lên gần 4.580 USD/ounce trong phiên giao dịch tại Mỹ trước khi điều chỉnh nhẹ.
