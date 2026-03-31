Từ 1/7, người livestream bán hàng cần làm gì để không vi phạm pháp luật

Thứ ba, 15:00 31/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Theo quy định mới tại Luật Thương mại điện tử, từ 1/7, người livestream bán hàng cần tuân thủ các quy định sau để tránh vi phạm pháp luật.

Từ 1/7/2026, căn cứ theo Điều 24 Luật Thương mại điện tử 2025, người  livestream bán hàng cần lưu ý những nội dung sau để bán hàng hiệu quả và không vi phạm pháp luật:

1.Cung cấp thông tin cho chủ quản nền tảng thương mại điện tử để phục vụ việc xác thực danh tính người livestream bán hàng.

2.Thực hiện theo quy chế hoạt động livestream bán hàng đã được công khai trên nền tảng trong quá trình livestream bán hàng.

3.Từ chối hợp tác khi người bán không cung cấp đầy đủ thông tin: Giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện đầu tư  kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trước khi livestream bán hàng; Giấy tờ chứng minh đáp ứng chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật phải có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo trước khi thực hiện quảng cáo, người bán cung cấp văn bản xác nhận trước khi thực hiện livestream bán hàng. Nội dung bán hàng livestream phải phù hợp với nội dung quảng cáo được xác nhận.

4.Không cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, chính sách khuyến mại, bảo hành và các nội dung khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ.

5.Thực hiện nội dung quảng cáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật phải xác nhận nội dung quảng cáo.

6.Không sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục trong quá trình livestream bán hàng.

7.Dừng hợp tác, dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hiển thị ngay khi phát hiện hoặc theo yêu cầu của người bán hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật.

Cục trưởng 'lên sóng' livestream bán hàng: Tăng niềm tin hàng Việt, thị trường nội địa thúc đẩy

Một cơ quan thuộc Bộ Công thương sẽ tổ chức livestream quảng bá hàng Việt cùng hoa hậu Ngọc Hân có thúc đẩy được tiêu dùng?

Đòn bẩy tiêu dùng hàng Việt dịp Tết Nguyên đán từ không gian trưng bày, livestream 'Sức sống hàng Việt'

NSND Tự Long livestream bán gạo đặc sản Việt Nam, hơn 6 tấn được 'chốt đơn' chỉ trong 2 giờ

Vải thiều dội chợ rớt giá, đưa lên livestream lại "cháy hàng"

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 31/3/2026

Chấn chỉnh toàn quốc hoạt động giết mổ, ngăn chặn lợn bệnh ra thị trường

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 31/3 – 5/4/2026: Số lượng khu vực bị mất điện tăng cao đột biến

Giá bạc hôm nay 31/3: Biên độ dao động hẹp, xuất hiện vùng tích lũy mới

Thời đại AI: Khi agency không còn bán 'giờ làm việc' mà bán 'kiềng 3 chân'

Tiêu chuẩn Châu Âu: Thêm 'thước đo' cho thị trường thực phẩm chức năng Việt

Grosmimi Hàn Quốc chính thức 'chào sân' thị trường Việt Nam: Cú bắt tay chiến lược cùng KMG Solution

Xe ga 125cc giá 41 triệu đồng đẹp long lanh hơn cả SH Mode, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Lead, chỉ nhỉnh hơn Vision

Giá vàng hôm nay 31/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Diễn biến giá đất ở tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng (Hà Nội) tháng 3/2026

Giá vàng hôm nay 31/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

SUV hạng C giá 789 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế cực đẹp, trang bị hiện đại nhất phân khúc, rẻ hơn Honda CR-V

Giá cà phê hôm nay 30/3: Trong nước giữ đỉnh 92.500 đồng/kg, thế giới tiếp tục giảm

Diễn biến giá đất ở tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng (Hà Nội) tháng 3/2026

Xe ga 125cc giá 41 triệu đồng đẹp long lanh hơn cả SH Mode, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Lead, chỉ nhỉnh hơn Vision

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
