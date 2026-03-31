Từ 1/7, người livestream bán hàng cần làm gì để không vi phạm pháp luật
GĐXH - Theo quy định mới tại Luật Thương mại điện tử, từ 1/7, người livestream bán hàng cần tuân thủ các quy định sau để tránh vi phạm pháp luật.
Từ 1/7/2026, căn cứ theo Điều 24 Luật Thương mại điện tử 2025, người livestream bán hàng cần lưu ý những nội dung sau để bán hàng hiệu quả và không vi phạm pháp luật:
1.Cung cấp thông tin cho chủ quản nền tảng thương mại điện tử để phục vụ việc xác thực danh tính người livestream bán hàng.
2.Thực hiện theo quy chế hoạt động livestream bán hàng đã được công khai trên nền tảng trong quá trình livestream bán hàng.
3.Từ chối hợp tác khi người bán không cung cấp đầy đủ thông tin: Giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trước khi livestream bán hàng; Giấy tờ chứng minh đáp ứng chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật phải có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo trước khi thực hiện quảng cáo, người bán cung cấp văn bản xác nhận trước khi thực hiện livestream bán hàng. Nội dung bán hàng livestream phải phù hợp với nội dung quảng cáo được xác nhận.
4.Không cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, chính sách khuyến mại, bảo hành và các nội dung khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ.
5.Thực hiện nội dung quảng cáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật phải xác nhận nội dung quảng cáo.
6.Không sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục trong quá trình livestream bán hàng.
7.Dừng hợp tác, dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hiển thị ngay khi phát hiện hoặc theo yêu cầu của người bán hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật.
Giá vàng hôm nay 31/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnhGiá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn tăng 1,2 triệu đồng/lượng lên 175 triệu đồng/lượng (bán ra).