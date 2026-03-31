Thời đại AI: Khi agency không còn bán 'giờ làm việc' mà bán 'kiềng 3 chân'
Trong nhiều thập kỷ, các agency quảng cáo vận hành theo mô hình tính phí dựa trên số giờ làm việc của đội ngũ sáng tạo.
Tuy nhiên, sự bùng nổ của AI tạo sinh đang khiến cách tiếp cận này dần lỗi thời. Thay vì bán sức lao động, nhiều agency tiên phong tại Việt Nam bắt đầu chuyển sang mô hình dựa trên hiệu suất, nơi giá trị được đo bằng doanh thu, chuyển đổi và tăng trưởng thương hiệu.
Sự dịch chuyển này phản ánh rõ qua mô hình "Kiềng 3 chân: Production – Affiliate – Ecommerce", giúp agency không chỉ sản xuất nội dung mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình phân phối và tạo doanh thu. Khi đó, agency không còn là đơn vị cung cấp dịch vụ, mà trở thành đối tác tăng trưởng thực sự.
Khi mô hình agency truyền thống lộ "điểm yếu"
Trong nhiều năm, agency hoạt động như một "xưởng sáng tạo", nơi mỗi chiến dịch cần một đội ngũ lớn từ ý tưởng đến sản xuất. Tuy nhiên, mô hình này đang bộc lộ nhiều điểm yếu trong thời đại số.
Thứ nhất là chi phí. Doanh thu gắn với giờ làm khiến việc mở rộng quy mô đồng nghĩa với tăng nhân sự, kéo theo chi phí vận hành lớn. Trong khi đó, ngân sách marketing của doanh nghiệp lại ngày càng bị tối ưu, khiến lợi nhuận agency bị thu hẹp.
Thứ hai là tốc độ. Các nền tảng số vận hành theo nhịp độ rất nhanh, nhưng quy trình sản xuất truyền thống lại chậm. Khi nội dung hoàn thành, xu hướng có thể đã qua.
Thứ ba là rủi ro con người. Việc phụ thuộc vào KOL khiến chiến dịch dễ bị ảnh hưởng bởi scandal hoặc yếu tố cá nhân ngoài kiểm soát.
Mô hình "Kiềng 3 chân": Production – Affiliate – Ecommerce
Theo Báo cáo và nhận định của Meta (công ty mẹ của Facebook, Instagram) về thị trường Việt Nam năm 2026, được công bố rộng rãi, thì nền kinh tế số sẽ thay đổi cách vận hành một cách triệt để. Trong đó nổi lên mô hình kiềng 3 chân mà nhiều Agency đang bắt đầu đẩy mạnh. Đây là sự hợp nhất giữa công nghệ AI tự động và tư duy quản trị tài sản số, tạo ra một hệ sinh thái khép kín giúp tối ưu hóa lợi nhuận và xóa bỏ rào cản của Agency truyền thống. Việc hoàn thiện mô hình này giúp các agency có những giá trị cạnh tranh cốt lõi khác biệt trên thị trường.
Production đóng vai trò nhà máy nội dung, nơi AI giúp tự động hóa nhiều khâu như viết, thiết kế và dựng video. Nhờ đó, chi phí giảm và tốc độ tăng lên đáng kể, trong khi đội ngũ sáng tạo tập trung vào chiến lược và cảm xúc thương hiệu.
Affiliate là hệ thống phân phối nội dung. Thay vì phụ thuộc quảng cáo, agency xây dựng mạng lưới kênh riêng, kết hợp giữa KOL thật và nhân vật ảo. Các KOL ảo có thể hoạt động liên tục, không rủi ro và dễ nhân rộng.
Ecommerce là nơi chuyển đổi doanh thu. Lưu lượng từ hệ thống phân phối được dẫn về các kênh bán hàng, và agency nhận chia sẻ lợi nhuận dựa trên hiệu quả thực tế, thay vì phí cố định.
Virtual Talent – "Cổ phần hóa" tài năng ảo và Nền kinh tế Fan hâm mộ
Là một Agency theo hiệu suất, ông Vũ Bá Thuấn - Giám đốc Magic Lamp Media cho biết: "Bước đột phá lớn nhất của Magic Lamp nằm ở việc ứng dụng công nghệ Blockchain/Web3 vào xây dựng nền tảng Talentme để quản lý tài sản số và thành công áp dụng mô hình Virtual Talent cổ phần. Nền tảng đã chuyển dịch mối quan hệ giữa khán giả và thần tượng từ theo dõi thụ động sang cùng sở hữu và quản trị phát triển bền vững".
Mô hình đầu tư Win-Win-Win, nhà tiên phong đẩy mạnh cổ phần Talent, Talentme đã xây dựng chính sách nhượng quyền thương mại với các kênh của KOL/KOC (các IP) và phát hành các mã "Cổ phần Talent" ra thị trường. Người hâm mộ, nhà đầu tư sở hữu cổ phần để nhận "cổ tức" từ doanh thu của IP như Affiliate, thương mại điện tử và các hợp đồng quảng cáo. Họ không còn chỉ đang xem miễn phí, họ đang đầu tư vào sự nghiệp lâu dài của thần tượng.
Chỉ cần từ 100 ngàn đồng, người nắm giữ cổ phần có quyền bỏ phiếu quyết định hướng đi của IP, từ trang phục, livestream đến định hướng phong cách cá nhân. Sự gắn kết này tạo nên một nền kinh tế người hâm mộ bền vững, nơi người hâm mộ trở thành những cộng sự nhiệt huyết nhất cho thần tượng vì lợi ích kinh tế chung. Khác với con người sẽ già đi, giá trị của Virtual Talent cổ phần được bảo chứng bởi thuật toán blockchain/web3 và tính nhất quán lâu dài. Khi các IP ngày càng nổi tiếng, cộng đồng nắm giữ cổ phần càng lớn, giá trị vốn hóa của tài sản đó càng tăng mạnh. Mô hình đã chính thức giúp agency bước từ vai trò quảng cáo đơn thuần sang đơn vị quản lý tài sản số.
Kỷ nguyên bán "giờ làm việc" đã khép lại. Kỷ nguyên của những "tài sản số" mang lại hiệu suất vượt giới hạn con người đã chính thức bắt đầu.
Magic Lamp Media
Tiên phong mô hình Kiềng 3 chân: Production - Affiliate - Ecommerce, trên nền tảng AI:
• AI Factory: Sản xuất nội dung giảm 70% chi phí.
• 50+ kênh IP: Sở hữu traffic độc quyền, không phụ thuộc quảng cáo.
• Virtual Talent: Idol ảo livestream 24/7, chia sẻ quyền sở hữu qua Talent cổ phần.
• Hiệu suất: Hợp tác phát triển kinh doanh theo hình thức chia sẻ lợi nhuận.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
