Chấn chỉnh toàn quốc hoạt động giết mổ, ngăn chặn lợn bệnh ra thị trường

Hà Nội: 'Phù phép' 300 tấn thịt lợn bệnh vào chợ đầu mối và trường học, 8 bị can bị khởi tố GĐXH - Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây chuyên giết mổ thịt lợn bệnh để tuồn vào các chợ đầu mối và bếp ăn trường học.

Công điện nêu rõ, thời gian qua đã xuất hiện các vụ việc thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn bệnh với quy mô lớn tại một số địa phương.

Những hành vi này làm sai lệch kết quả kiểm soát giết mổ, tạo kẽ hở để sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, không an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường. Đây được đánh giá là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, đe dọa sức khỏe cộng đồng mà còn ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý nhà nước và kỷ luật công vụ trong lĩnh vực thú y.

Trước thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở giết mổ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như thu gom, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không đủ điều kiện.

Đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp hợp thức hóa sai phạm tại các cơ sở không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

Các địa phương cũng được yêu cầu kiểm soát chặt việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật, tăng cường kiểm tra tại các điểm tập kết, trung chuyển và chợ đầu mối; xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc. Lực lượng chức năng cần tổ chức giám sát thường xuyên tại các cơ sở thu gom, giết mổ; đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xử lý nghiêm vi phạm và xem xét trách nhiệm người đứng đầu, kể cả việc thay thế cán bộ có biểu hiện suy thoái, vi phạm đạo đức công vụ hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu tội phạm.

Song song đó, việc củng cố lực lượng thú y cơ sở được nhấn mạnh nhằm bảo đảm hiệu quả công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và phòng, chống dịch bệnh; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ, nâng cao năng lực và siết chặt kỷ luật hành chính.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra chuyên đề trên phạm vi toàn quốc về hoạt động giết mổ. Bộ này cũng cần rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý theo chuỗi, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và quản lý rủi ro, lấy khâu giết mổ làm trung tâm kiểm soát.

Đồng thời, tăng cường chấn chỉnh công tác kiểm dịch của lực lượng thú y và siết chặt kiểm soát tại khu vực biên giới cũng như nội địa.

Bộ Công an được giao chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến giết mổ động vật gây lây lan dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn việc kinh doanh, vận chuyển thịt gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

Trong khi đó, Bộ Y tế tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể, trường học; phối hợp các đơn vị liên quan chấn chỉnh tình trạng buông lỏng quản lý, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng...