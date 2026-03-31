SUV hạng C giá 789 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế cực đẹp, trang bị hiện đại nhất phân khúc, rẻ hơn Honda CR-V
GĐXH - SUV hạng C tại thị trường Việt Nam với thiết kế cực đẹp, trang bị hiện đại nhất phân khúc, giá bán chỉ từ 789 triệu đồng, cạnh tranh Mazda CX-5, Honda CR-V.
Thị trường ô tô Việt Nam vừa chào đón một “tân binh” đáng chú ý trong phân khúc SUV cỡ C khi Geely chính thức giới thiệu mẫu xe hybrid cắm sạc (PHEV) hoàn toàn mới – Geely EX5-EM-i. Sự xuất hiện của mẫu xe này không chỉ mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn góp phần gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc đang ngày càng sôi động.
EX5-EM-i có kích thước tổng thể dài 4.615 mm, rộng 1.901 mm, cao 1.685 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm. Những thông số này mang lại diện mạo bề thế, đồng thời đảm bảo không gian nội thất rộng rãi cho hành khách.
Xe được thiết kế theo phong cách hiện đại với các đường nét dứt khoát, cụm đèn LED sắc sảo và bộ mâm hợp kim 18 inch mang tính khí động học. Tổng thể ngoại hình hướng đến sự tinh giản nhưng vẫn nổi bật tính nhận diện.
Khoang cabin của EX5-EM-i theo xu hướng tối giản, tập trung vào trải nghiệm người dùng. Xe được trang bị màn hình trung tâm 15,4 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và hệ thống hiển thị HUD 13,8 inch.
Tùy phiên bản, hệ thống âm thanh từ 6 đến 16 loa mang lại trải nghiệm giải trí sống động. Ngoài ra, xe còn sở hữu loạt tiện nghi cao cấp như ghế da chỉnh điện, điều hòa tự động tích hợp lọc bụi mịn N95, sạc không dây, cốp điện và cửa sổ trời toàn cảnh trên các phiên bản cao.
EX5-EM-i được phát triển trên nền tảng GEA (Geely Global Electric Architecture) – kiến trúc điện hóa toàn cầu linh hoạt, hỗ trợ cả xe hybrid và thuần điện. Điểm đáng chú ý là hệ thống truyền động điện tích hợp “11 trong 1”, tối ưu không gian và hiệu suất, với công nghệ sản xuất liên kết cùng thương hiệu Lotus.
Xe sử dụng hệ truyền động PHEV kết hợp động cơ xăng 1.5L (107 mã lực, 136 Nm) và mô-tơ điện (217 mã lực, 262 Nm), dẫn động cầu trước.
Hai phiên bản Pro và Max được trang bị pin 18,4 kWh, cho khả năng chạy thuần điện khoảng 105 km. Trong khi đó, bản Ultra sử dụng pin 29,9 kWh, nâng tầm hoạt động thuần điện lên đến 170 km.
Tại lễ ra mắt, EX5-EM-i đã được VietKings xác lập ba kỷ lục đáng chú ý:
Quãng đường chạy thuần điện dài nhất trong phân khúc SUV PHEV: 228,3 km
Tổng quãng đường di chuyển sau một lần sạc và đổ đầy nhiên liệu: 1.823,7 km
Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình thấp nhất: 3,02 lít/100 km
Những con số này cho thấy hiệu quả vượt trội của công nghệ E-Motive Intelligence (EM-i), giúp tối ưu năng lượng và giảm phát thải.
EX5-EM-i được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ L2 với nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, giữ làn, cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ đỗ xe tự động.
Đáng chú ý, mẫu xe đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ Euro NCAP và ANCAP – hai tổ chức đánh giá uy tín hàng đầu thế giới. Xe còn sở hữu cấu trúc khung bảo vệ đa lớp, thiết kế tách biệt hệ thống xăng – điện và khả năng hấp thụ xung lực tối ưu.
Giá SUV hạng C EX5-EM-i
Tại Việt Nam, EX5-EM-i được phân phối với ba phiên bản gồm Pro, Max và Ultra, có giá bán lần lượt là 789 triệu, 909 triệu và 969 triệu đồng. Đây được xem là mức giá khá hấp dẫn, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh xe sở hữu công nghệ plug-in hybrid cùng hàng loạt trang bị hiện đại.
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
