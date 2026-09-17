Thiếu sách giáo khoa giấy, học sinh có thể tiếp cận sách điện tử miễn phí qua 4 bước này

Theo hướng dẫn của NXBGDVN, học sinh và phụ huynh có thể dễ dàng tra cứu, sử dụng SGK điện tử trên nền tảng Hành trang số chỉ với 4 bước.

4 bước sử dụng sách giáo khoa điện tử khi chưa có sách giáo khoa giấy

Bước 1: Truy cập nền tảng Hành trang số của NXBGDVN tại địa chỉ https://taphuan.nxbgd.vn.

Truy cập nền tảng Hành trang số của NXBGDVN tại địa chỉ https://taphuan.nxbgd.vn.

Bước 2: Tìm kiếm SGK theo khối lớp, môn học hoặc tên sách.

Sau đó, tìm kiếm SGK theo khối lớp, môn học hoặc tên sách.

Bước 3: Lựa chọn đối tượng sử dụng là Học sinh hoặc Giáo viên.

Bước 4: Chọn tài liệu cần sử dụng để mở hoặc tải tệp theo các chức năng được cung cấp trên hệ thống.

Cuối cùng, chọn tài liệu cần sử dụng để mở hoặc tải tệp theo các chức năng được cung cấp trên hệ thống.

Không chỉ cung cấp phiên bản SGK điện tử, nền tảng này còn có các video giới thiệu SGK, slide giới thiệu sách cùng tài liệu phục vụ công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên.

NXBGDVN lưu ý, hiện có nhiều bản PDF SGK được chia sẻ trên các website và mạng xã hội. Học sinh, phụ huynh và giáo viên cần kiểm tra kỹ nguồn cung cấp trước khi tải hoặc sử dụng. Đặc biệt, không nên tải, sử dụng hoặc tiếp tục chia sẻ những bản SGK điện tử từ các website, tài khoản mạng xã hội hay kho lưu trữ không xác định nguồn gốc.

Sách giáo khoa điện tử là giải pháp trong thời gian chờ sách giấy

Việc cung cấp SGK điện tử miễn phí được xem là một giải pháp hỗ trợ trước mắt đối với những học sinh chưa có đủ sách giấy, giúp các em có tài liệu để theo kịp việc học trong khi các đơn vị tiếp tục điều chuyển và cung ứng bổ sung.

Theo Bộ GDĐT, từ năm học 2026-2027, SGK giáo dục phổ thông được sử dụng thống nhất trên toàn quốc là bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" do NXBGDVN phát hành. Trong đó, 11 đầu sách đã được hiệu chỉnh để phù hợp với những điều chỉnh liên quan đến địa giới hành chính và một số nội dung chương trình.

Bên cạnh đó, không phải toàn bộ SGK đã in từ các năm trước đều phải thay thế. Ngoài các SGK được in mới trong năm 2026, toàn bộ SGK và sách bài tập đã được in từ năm 2025 trở về trước, trừ những đầu sách thuộc danh mục được chỉnh sửa, phê duyệt năm 2026, hiện đang được lưu hành tại các nhà trường, thư viện, đơn vị phát hành và gia đình học sinh vẫn tiếp tục được sử dụng, tái sử dụng bình thường để phục vụ việc dạy và học.

Như vậy, trong thời gian chờ các đầu sách còn thiếu được cung ứng đầy đủ, học sinh có thể sử dụng SGK điện tử từ nguồn chính thống, đồng thời khai thác SGK tại thư viện nhà trường hoặc sử dụng lại những cuốn sách cũ còn phù hợp. Điều này giúp hạn chế ảnh hưởng đến việc học tập, thay vì phải tìm kiếm hoặc mua lại sách bằng mọi giá.

Thiếu sách giáo khoa: Phụ huynh 'đỏ mắt' tìm mua sách cho con dù năm học mới đã bắt đầu nửa tháng trước GĐXH - Dù năm học mới đã bắt đầu, không ít phụ huynh vẫn phải chạy khắp các cửa hàng sách để tìm mua những cuốn sách giáo khoa (SGK) còn thiếu cho con. Có người may mắn mua được, nhưng không ít phụ huynh, việc chuẩn bị sách vở cho con vẫn chưa thể hoàn tất.