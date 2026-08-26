Tiểu thương chỉ cách chọn hồng táo chín già, ngọt thơm, ăn một lần là nhớ mãi

Những ngày cuối tháng 8, thị trường hoa quả Việt xuất hiện thêm nhiều mặt hàng nhận được sự quan tâm và ưa chuộng của người tiêu dùng, một trong số đó phải kể đến những trái hồng táo. Loại quả này xuất hiện tràn ngập trên thị trường, từ siêu thị, cửa hàng hoa quả đến các chợ dân sinh và "chợ mạng". Tùy vào từng thời điểm và chất lượng, hồng táo sẽ có giá bán khác nhau, vào đầu mùa có thể lên tới nửa triệu đồng đồng/kg nhưng khi chính vụ chỉ có khoảng vài chục nghìn đồng/kg.

Được biết, loại quả này có xuất xứ từ Trung Quốc, có vị ngọt thanh, giòn và được cho rằng mang nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe nên nhận được cảm tình của nhiều người. Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội, hiện tại, giá hồng táo đang được rao bán trên thị trường dao động từ 80.000 – 250.000 đồng/kg (tùy loại và chất lượng quả).

Hồng táo là một trong những loại hoa qua đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

"Hồng táo táo hay còn được nhiều người biết đến với cái tên táo tàu - là một loại trái cây có nguồn gốc từ Trung Quốc. Loại quả này tuy có kích cỡ nhỏ hơn so với các loại táo khác nhưng lượng dinh dưỡng lại vô cùng vượt trội cùng vị ngọt lịm và hương thơm cuốn hút. Tuy là loại trái cây ngon như vậy nhưng cũng cần biết cách lựa trái khi mua thì mới có được những trái táo ngon ngọt và chất lượng đúng nghĩa nhất.

Cách đơn giản nhất là người mua hàng nên nhìn màu sắc, ngoại hình của quả. Thường hồng táo sẽ có màu đỏ nâu, vàng và xanh nhạt. Trái còn non sẽ ít ngọt, cứng và hơi chát, thường có màu vàng và xanh nhạt nhiều. Trái chín hơn sẽ có màu đỏ nâu nhiều, những mảng đỏ nâu này còn được gọi là những vết nám. Có một số người cho rằng nhiều nám là trái già, mã xấu và không còn tươi nhưng thực ra trái càng nhiều nám sẽ càng ngọt và thơm.

Người tiêu dùng khi mua hồng táo tươi nên chú ý lựa chọn những trái già, tươi để thưởng thức hương vị trọn vẹn nhất.

Ngoài việc nhìn màu sắc để biết đâu là trái non và trái chín thì làm thế nào để phân biệt trái tươi và táo để lâu cũng là điều nhiều người quan tâm. Đối với hàng cũ thì người tiêu dùng cần nhìn xem trái đó có bị nhăn nheo, trầy xước, hay vết thâm đen (không phải nết nám đỏ) hay không. Những đặc điểm này chứng tỏ trái đã cũ, già, không còn tươi ngon căng mọng và đã bị tổn thương do yếu tố bên ngoài.

Cách tiếp theo là sờ trái, tiếp xúc trực tiếp và ăn thử táo. Trong trường hợp này, trái tươi ngon sẽ chắc trái, căng và có lớp vỏ bóng, mịn. Nếu được thì người mua hàng có thể ăn thử rồi mới mua cho chắc, trái chín và tươi ngon sẽ vừa giòn, thơm vừa ngọt lịm. Còn trái non sẽ cứng, ít ngọt và chát còn hàng để lâu sẽ mềm và có mùi vị không còn thơm ngon nữa", chị Hoài Thương (chủ một cửa hàng hoa quả nhập khẩu tại Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết.

Hồng táo đang bắt đầu vào mùa nên loại quả này được bán nhiều trên thị trường.

Cũng theo nhiều người bán hàng khác, để chọn hồng táo tươi (táo tàu) an toàn và đảm bảo chất lượng, người có thể tham khảo những yếu tố sau:

Nguồn gốc rõ ràng:

- Chọn hồng táo từ những thương hiệu uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo quy trình sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Nếu có thể, chọn sản phẩm có chứng nhận hữu cơ hoặc các chứng chỉ an toàn khác.

Màu sắc và hình dáng:

- Hồng táo chất lượng thường có màu nâu đỏ đều màu, không bị thâm, không có vết đen hay dấu hiệu mốc.

- Trái táo đều đặn, không quá méo mó hoặc quá khô, nhăn nheo.

Mùi hương:

- Hồng táo tốt thường có mùi thơm tự nhiên, dịu nhẹ. Tránh những loại có mùi lạ hoặc mùi hắc quá mạnh, có thể đó là dấu hiệu của chất bảo quản hoặc phẩm màu không an toàn.

Kết cấu:

- Táo tàu tươi sẽ có lớp vỏ dai, mềm nhưng không bị quá khô hay ướt sũng. Táo bị quá khô sẽ mất chất lượng dinh dưỡng, trong khi quá ẩm có nguy cơ bị mốc.

Tránh mua hồng táo bóng loáng:

- Những trái táo quá bóng có thể đã qua xử lý bằng hóa chất để giữ màu sắc và độ bóng, không đảm bảo an toàn.

Đọc kỹ thông tin trên bao bì:

- Đảm bảo bao bì không bị rách hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Hãy kiểm tra ngày sản xuất và hạn sử dụng để đảm bảo táo còn mới

Mua tại cửa hàng tin cậy:

- Mua hồng táo tại siêu thị lớn, cửa hàng thực phẩm hữu cơ, hay các cửa hàng bán thảo dược uy tín để tránh hàng giả, hàng nhái.

Hồng táo tươi đang là một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.