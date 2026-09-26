Tiểu thương lý giải giá chanh leo hoàng kim có giá đắt gấp đôi chanh leo thường nhưng vẫn luôn ‘cháy hàng’

Những năm gầy đây, ngoài chanh leo thường thì trên thị trường còn xuất hiện thêm nhiều giống chanh leo mới có màu sắc và hương vị rất đặc trưng. Theo chia sẻ của các tiểu thương, chanh leo vàng hương ổi hay còn gọi là chanh leo/chanh dây Hoàng Kim là một loại chanh dây đang nhận được nhiều sự ưa chuộng nhất. Loại chanh này có màu vỏ vàng óng, hương thơm đặc trưng như ổi chín và có vị ngọt thanh. Được biết, loại quả này có nguồn gốc từ Đài Loan, Thái Lan và đang được phát triển tại một số vùng trồng chuyên canh ở Việt Nam.

Không giống với các loại chanh dây truyền thống, loại quả này cho năng suất cao và được thị trường trong nước lẫn quốc tế rất ưa chuộng nhờ hương vị độc đáo và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Mặc dù chanh dây vàng hương ổi có giá cao hơn chanh dây thông thường, dao động từ 60.000 – 100.000 đồng/kg, nhưng lượng tiêu thụ rất tốt.

Chanh leo hoàng kim có giá bán tương đối cao trên thị trường.

"Chanh leo Hoàng Kim là một giống cây ăn quả nhiệt đới độc đáo, nổi bật với hương vị ngọt ngào và mùi thơm đặc trưng, cũng chính vì vậy mà loại chanh này lúc nào cũng bán được giá hơn các giống chanh dây thông thường. Ở thời điểm hiện tại, giá chanh leo vàng sẽ cao gấp đôi so với chanh leo tím. Tuy nhiên người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm về chất lượng của quả, tiền nào của ấy, chanh leo Hoàng Kim chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích các loại trái cây có hương vị mới lạ và hấp dẫn.

Đặc điểm nổi bật của loại chanh dây hương ổi này là vị ngọt đậm đà. Khác với các giống chanh leo thông thường có vị chua, chanh leo Hoàng Kim mang đến vị ngọt thanh, ít chua, rất dễ ăn. Điểm độc đáo nhất của giống chanh leo này chính là mùi thơm thoang thoảng, dịu nhẹ của ổi khi chín. Hương thơm này làm tăng thêm sự hấp dẫn và khó quên cho trái cây.

Không giống với các loại chanh dây truyền thống, loại quả này gây ấn tượng nhờ màu vàng óng đẹp mắt, hương thơm đặc trưng như ổi chín và vị ngọt thanh dễ chịu.

Khi chín, vỏ của quả chanh leo Hoàng Kim chuyển sang màu vàng tươi, căng mọng, trông rất bắt mắt. Phần ruột bên trong có màu vàng cam đẹp mắt, chứa nhiều nước và hạt nhỏ. Giống như các loại chanh leo khác, chanh leo Hoàng Kim cũng rất giàu vitamin C, vitamin A, chất xơ và các chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe. Chanh leo Hoàng Kim có thể được dùng để ăn tươi, làm nước ép, sinh tố, hoặc chế biến thành các món tráng miệng, mứt...", chị Minh Anh (tiểu thương chợ Nghĩa Tân, Hà Nội) cho biết.

Cũng theo các tiểu thương, hiện trên thị trường hiện đang bày bán nhiều loại chanh leo khác nhau, tùy theo sở thích và nhu cầu của người tiêu dùng có thể lựa chọn quả theo ý mình mong muốn. Chanh leo hoàng kim và chanh leo thường (chanh leo tím) đều có hương vị riêng và mỗi loại có những ưu điểm riêng. Sự khác nhau rõ rệt nhất giữa hai giống chanh leo này là ở màu sắc vỏ, hương vị và độ ngọt, vì vậy khi mua hàng mọi người cần chú ý quan sát.

Chanh leo được bày bán nhiều trên thị trường, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua ở siêu thị, chợ dân sinh hay chợ mạng.

Màu sắc vỏ quả chanh leo

Chanh leo hoàng kim: Khi chín có vỏ màu vàng óng hoặc vàng tươi đẹp mắt. Lúc còn nhỏ, quả có màu xanh.

Chanh leo thường (tím): Khi chín có vỏ màu tím sẫm hoặc nâu đỏ, bề mặt hơi nhăn nheo khi già.

Hương vị và độ ngọt của chanh leo

Chanh leo hoàng kim: Vị ngọt thanh tự nhiên (độ ngọt cao, thơm thoang thoảng mùi ổi hoặc mật ong). Bạn có thể ăn trực tiếp mà không cần cho thêm đường.

Chanh leo thường: Vị chua đậm, khi pha nước uống, bạn cần thêm đường hoặc sữa đặc để giảm bớt vị chua

Kích thước và ruột quả chanh leo

Chanh leo hoàng kim: Trái thường to hơn, vỏ bóng, ruột nhiều nước. Hạt bên trong mềm hơn một chút.

Chanh leo thường: Kích thước nhỏ gọn hơn (cỡ quả trứng gà hoặc quả bóng golf), ruột vàng đậm và có nhiều hạt nhỏ cứng.

Chanh leo có thể chế biến được nhiều món ăn, đồ uống ngon.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang đẩy nhanh đàm phán kỹ thuật nhằm mở thêm thị trường cho chanh leo Việt Nam. Trong đó, Mỹ dự kiến công bố cho phép nhập khẩu chanh leo Việt Nam trong năm 2026. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 4,83 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trong năm 2024, Việt Nam có hơn 10.400 ha chanh leo, sản lượng trên 163.000 tấn. Tây Nguyên hiện là vùng sản xuất chủ lực, chiếm hơn 80% diện tích và trên 90% sản lượng chanh leo cả nước. Theo Đề án Phát triển cây ăn quả chủ lực giai đoạn 2025-2030, diện tích chanh leo được định hướng duy trì ở mức 12.000-15.000 ha, với sản lượng 250.000-300.000 tấn/năm. Các vùng trọng điểm gồm Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Trị, Nghệ An và Sơn La. Hiện chanh leo đang được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Đáng chú ý, Mỹ dự kiến trong năm nay sẽ đăng công báo cho phép nhập khẩu chanh leo Việt Nam. Đây được xem là bước tiến quan trọng bởi Mỹ thuộc nhóm thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật. Việc tiếp cận thị trường này cũng mở ra dư địa nâng giá trị cho ngành chanh leo. Trước đó, giá trị xuất khẩu chanh leo của Việt Nam đã tăng mạnh trong hơn một thập kỷ, từ khoảng 20 triệu USD lên 222,5 triệu USD.