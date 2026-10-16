Tiểu Vy - Thanh Thủy đọ sắc gợi cảm, nhan sắc 'một chín một mười'
Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết bên bàn ăn món Hàn.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
GĐXH - NSND Thu Hà vẫn giữ được vẻ đẹp cuốn hút ở tuổi 57. Với gu thời trang thanh lịch, chị được coi là biểu tượng của sắc đẹp.
Lisa (BLACKPINK) tiếp tục thu hút sự chú ý khi khoe loạt ảnh mới với trang phục hồng rực rỡ.
GĐXH - Hồ Ngọc Hà đang gây sốt mạng xã hội khi khoe hình ảnh đi công tác ở Ý. Ngoài hình ảnh sang chảnh, người đẹp còn tiết lộ khung cảnh ở đây quá tuyệt vời.
GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy gây ấn tượng với những hình ảnh đời thường tươi trẻ, vòng eo nhỏ nhắn và gu thời trang năng động.
Phạm Vân Hà, Mai Thị Yến Nhi, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Lê Phương Nghi và Tạ Thị Hoa thực hiện thử thách chụp hình ở bể bơi và trên bãi biển. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của các cô gái khi bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
GĐXH - Trứng là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe khi được sử dụng với một lượng vừa phải. Bên cạnh đó, trong trứng còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất và nhiều thành phần khác cần thiết để duy trì một làn da khỏe mạnh.
GĐXH - Thùy Anh thu hút sự chú ý nhờ màn biến hóa ấn tượng với những trang phục gợi cảm trên thảm đỏ LHP Busan 2026 hay bộ cánh năng động trên đường phố Hàn Quốc.
GĐXH - Tăng Thanh Hà vừa lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Ở tuổi 40, nữ diễn viên vẫn gây chú ý với gương mặt thanh tú, nụ cười tươi và vẻ đẹp nhẹ nhàng, không chạy theo những xu hướng làm đẹp cầu kỳ.
GĐXH - Tóc Tiên lại khiến fan dậy sóng với bộ ảnh diện nội y gợi cảm. Hình thể săn chắc và phong cách táo bạo của nữ ca sĩ gây tranh cãi.
Ở tuổi 32, Thiều Bảo Trâm tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhờ nhan sắc ngày càng rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn, quyến rũ.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.