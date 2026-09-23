Thông tin ai cũng muốn biết: Tiền lương lại sắp có sự thay đổi vào năm 2027?

Đề án cải cách tiền lương dự kiến được Trung ương thông qua vào tháng 3/2027

Theo Báo Chính phủ, chiều 22/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, chủ trì làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao Bộ Nội vụ, trực tiếp là Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội cùng nhóm biên tập đã nỗ lực xây dựng đề cương Đề án khá công phu, kỹ lưỡng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh thời gian qua, việc điều chỉnh mức lương cơ sở được triển khai từng bước; cơ chế và tiền lương trong khu vực doanh nghiệp được điều chỉnh khá tốt. Cùng với đó, việc cơ cấu lại, tinh gọn tổ chức bộ máy đã góp phần tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương.

Chính sách tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng từng bước được nghiên cứu, bổ sung, gắn với việc phân loại, đánh giá đội ngũ.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng bộc lộ những bất cập, nhất là về tương quan tiền lương giữa các đối tượng; yêu cầu trả lương theo vị trí việc làm chưa được thực hiện đầy đủ…

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Theo Phó Thủ tướng, dù chưa thực hiện được cải cách tiền lương một cách căn cơ, toàn diện, cách tiếp cận thời gian qua cơ bản phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, bảo đảm thận trọng, từng bước và có cơ sở.

Đối với chính sách bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng đánh giá đã có những chuyển biến tích cực, song thực tiễn cũng đang đặt ra nhiều vấn đề mới.

Phó Thủ tướng lưu ý chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội có mối liên thông chặt chẽ. Việc xác định mức đóng bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ hưu và quản trị quỹ nếu không được tính toán phù hợp có thể tạo áp lực đối với cân đối quỹ bảo hiểm xã hội.

Do đó, Đề án cần hướng tới bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, đồng bộ, công bằng và có khả năng thích ứng với những thay đổi của thực tiễn.

Phó Thủ tướng lưu ý làm rõ sự cần thiết và cơ sở xây dựng Đề án trên các phương diện: Cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn; đồng thời đánh giá sát kết quả, hạn chế, bất cập sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội cần được đặt trong bối cảnh mới của đất nước, gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, tổ chức lại bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, những thay đổi của thị trường lao động, cơ cấu việc làm, già hóa dân số và sự xuất hiện của các hình thức việc làm mới.

VTC News đưa tin, trong phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT do Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức sáng 20/9, ông Vũ Chiến Thắng (Thứ trưởng Bộ Nội vụ) cho biết, dự kiến đề án cải cách tiền lương được trình Bộ Chính trị tháng 2/2027 và thông qua tại Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 3/2027.

Theo Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ có cơ chế phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng thể chế, tham mưu chính sách liên quan nhà giáo, viên chức, đồng thời phối hợp triển khai tháo gỡ khó khăn về chế độ, chính sách đối với nhà giáo.

Về chính sách tiền lương và đặc thù nghề nghiệp của nhà giáo, ông Vũ Chiến Thắng thông tin thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 248/2025 của Quốc hội, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ GD&ĐT trình Đảng ủy Chính phủ, báo cáo Bộ Chính trị đề xuất tiền lương, phụ cấp, trong đó có điều chỉnh phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình đối với giáo viên, nhân viên trường học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

Cuối năm 2025, Bộ Chính trị có Kết luận số 206 về tiền lương, phụ cấp sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trên cơ sở này, Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan trình Chính phủ ban hành Nghị định 182 quy định phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập.

Lý giải việc chưa ban hành nghị định về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Đề án cải cách chính sách tiền lương tổng thể đang được xây dựng để trình Bộ Chính trị. Tiền lương, phụ cấp của nhà giáo đặt trong tổng thể chính sách cải cách tiền lương của toàn bộ hệ thống.

"Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ ngành liên quan rà soát, đánh giá tổng thể, trình Đảng ủy Chính phủ Đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương để trình Bộ Chính trị vào tháng 2/2027. Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 3/2027 sẽ thông qua đề án này", Thứ trưởng thông tin.

Dự kiến 3/2027, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ đề án cải cách tiền lương. Ảnh minh họa: TL

Lương tối thiểu vùng tăng 7,8% từ 1/1/2027?

Theo VTC News, sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, cử tri TP Đà Nẵng kiến nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ quan tâm nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đời sống cho người lao động và tạo động lực để công nhân yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ cho biết, năm 2025, trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 293 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, các mức lương tối thiểu theo tháng và theo giờ được điều chỉnh tăng bình quân 7,2%.

Vùng Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ) Vùng I 5.310.000 25.500 Vùng II 4.730.000 22.700 Vùng III 4.140.000 20.000 Vùng IV 3.700.000 17.800

Ngày 12/3/2026, Bộ Nội vụ có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu hiện hành trên cơ sở các yếu tố xác định mức lương tối thiểu theo quy định của Bộ luật Lao động.

Các địa phương được đề nghị đưa ra đề xuất, kiến nghị về mức lương tối thiểu và điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu (nếu có), làm cơ sở để Hội đồng Tiền lương quốc gia có thêm thông tin trong quá trình thương lượng.

Tại phiên họp ngày 16/7/2026, Bộ Nội vụ cho biết, sau khi nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu và các yếu tố liên quan, Hội đồng tiền lương quốc gia đã thống nhất phương án khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 7,8% và thực hiện từ 1/1/2027.

Căn cứ khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2027.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ được đề xuất theo phương án như sau:

Vùng Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ) Vùng I 5.700.000 27.400 Vùng II 5.080.000 24.400 Vùng III 4.450.000 21.400 Vùng IV 4.040.000 19.400

Theo đề xuất nêu trên, mức lương tối thiểu vùng tăng 310.000-390.000 (tăng tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8%).

Theo đề xuất nêu trên, mức lương tối thiểu vùng theo tháng sẽ được điều chỉnh tăng từ 310.000 - 390.000 đồng, mức tăng bình quân là 348.000 đồng, tương ứng tỉ lệ bình quân 7,8% so với mức lương tối thiểu vùng hiện nay.

Lương tối thiểu vùng lại sắp có sự thay đổi? GĐXH - Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.