Hiện trạng hàng chục hộ dân thôn ven sông Tích ở Hà Nội ra sao sau 1 tuần ngập lũ?

Mặc dù trên địa bàn xã không còn mưa, nhưng mực nước sông Tích vẫn tiếp tục dâng cao, đạt 8,68 mét, cao hơn 0,68 mét so với mức báo động III. Đây là mức nước lũ được ghi nhận ở mức rất cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân tại một số khu vực ven sông Tích.