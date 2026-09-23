Hiện trạng hàng chục hộ dân thôn ven sông Tích ở Hà Nội ra sao sau 1 tuần ngập lũ?
GĐXH - Sau nhiều ngày bị ngập sâu do nước sông Tích dâng cao vượt mức báo động III, những ngày này, nước lũ bắt đầu rút dần. Dù nhiều tuyến đường và khoảng sân vẫn còn ngập nhẹ, người dân thôn Liệp Tuyết, xã Kiều Phú (Hà Nội) đã bắt đầu xắn tay dọn dẹp bùn đất, rửa sân vườn để sớm ổn định lại cuộc sống
Video hiện trạng hàng chục hộ dân thôn ven sông Tích ở Hà Nội:
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