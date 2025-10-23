Khuyến cáo quan trọng khi lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan mùa mưa bão

Chiều 23/10, cơ quan chức năng TP Huế cho biết, cao tốc La Sơn - Túy Loan là tuyến giao thông quan trọng nối giữa TP Đà Nẵng và TP Huế, hiện đang được thi công mở rộng. Tuyến có nhiều đoạn đèo dốc, khúc cua liên tiếp, mặt đường nghiêng và độ bám thấp.

Trong những ngày mưa lớn, ẩm ướt, mặt đường dễ trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế khiến việc điều khiển phương tiện trở nên khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, nhất là với xe tải, xe container và xe khách đường dài. Thời gian qua, ghi nhận một số trường hợp phương tiện bị trượt bánh, lật khi vào cua, phanh gấp hoặc chạy với tốc độ cao.

Cơ quan chức năng TP Huế khuyến cáo người dân khi lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan cần chủ động đảm bảo an toàn. Trong ảnh: Nhà thầu đang thi công mở rộng tuyến cao tốc lên 4 làn xe.

Đặc thù tuyến đi qua địa hình đồi núi phức tạp, có nhiều vách núi cao và taluy dốc, nên nguy cơ sạt lở đất đá luôn thường trực trong mùa mưa bão. Mưa lớn kéo dài khiến kết cấu đất đá yếu, dễ dẫn đến sạt trượt, sụt lún, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi lưu thông qua tuyến La Sơn - Túy Loan cần nâng cao ý thức tự bảo vệ, tuân thủ nghiêm tốc độ quy định, giảm tốc độ khi vào cua, chạy chậm và giữ khoảng cách an toàn. Người điều khiển phương tiện nên kiểm tra kỹ hệ thống phanh, lốp xe và đèn chiếu sáng trước hành trình.

Lái xe cần chú ý quan sát biển cảnh báo, không vượt ẩu, không phanh gấp ở đoạn dốc hoặc khúc cua, đồng thời chủ động tìm điểm dừng an toàn khi mưa to, sương mù dày hoặc thời tiết xấu.

Theo lực lượng chức năng, các lái xe khi đi qua đoạn có vách núi dựng đứng, tăng cường cảnh giác, chú ý các dấu hiệu bất thường như vết nứt mới, đất đá rơi vãi hoặc tiếng động lạ từ sườn đồi. Bên cạnh đó, cẩn trọng với bùn đất, cây đổ và tuân thủ tuyệt đối biển cảnh báo, không cố vượt qua khu vực có dấu hiệu sạt lở.

Ngoài ra, nếu phát hiện sạt lở phía trước, tuyệt đối không được cố gắng đi qua. Lái xe cần dừng lại ở vị trí an toàn, cách xa khu vực nguy hiểm, bật đèn cảnh báo và báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.