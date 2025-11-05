Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 17 nguy hiểm, miền Trung chuẩn bị đón đợt mưa rất lớn
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, khoảng đêm 6/11 đến sáng sớm 7/11 bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi – Đắk Lắk, cục bộ có mưa rất to trên 600mm.
Tin bão mới nhất - cơn bão số 13 Kalmaegi
Theo tin bão mới nhất, bão Kalmaegi đã đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 13 năm 2025.
Lúc 14h ngày (5/11), vị trí tâm bão khoảng 11.9 độ Vĩ Bắc; 117.4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 17.
Dự báo bão:
Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h tiến về đất liền ven biển Quảng Ngãi-Đắk Lắk.
Chia sẻ với báo chí, ông Mai Văn Khiêm (Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) nhận định, vào khoảng chiều 6/11 bão đi vào khu vực vùng biển TP. Đà Nẵng, Khánh Hòa.
Sau khoảng 21h đêm 6/11 đến sáng sớm 7/11 bão đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi – Đắk Lắk, sau đó di chuyển sang Lào, suy yếu và tan dần. Cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, hoàn lưu bão rộng, hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, nhiệt độ bề mặt biển vẫn cao, khí quyển nhiều ẩm, không khí lạnh đang thời kỳ suy yếu.
Vì vậy rất nhiều khả năng bão sẽ còn mạnh lên sau khi vào Biển Đông. Dự báo của quốc tế và Việt Nam tương đối đồng nhất về quỹ đạo và cường độ. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam đã có trao đổi thảo luận dự báo với Cục Khí tượng Nhật Bản, Cục Khí tượng Trung Quốc, Đài Loan, Cơ quan Thời tiết Weathernews của Nhật Bản", ông Khiêm cho biết.
Dự báo tác động của bão
Trên biển:
- Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão cao 8,0-10,0m; biển động dữ dội.
- Từ gần sáng ngày 6/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17; vùng ven biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 6-8m; biển động dữ dội.
Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: Khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6m.
Cảnh báo: Từ chiều tối ngày 06/11, khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Trên đất liền:
- Từ chiều tối ngày 06/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Đắk Lắk), giật cấp 14-15.
- Từ tối và đêm 06/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.
Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi
- Từ ngày 6-7/11, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.
Từ ngày 08/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.
- Từ ngày 07-08/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
