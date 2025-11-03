Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 15 di chuyển về sát Biển Đông, miền Trung có bị ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão KALMAEGI ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (89-102km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Bão Kalmaegi giật cấp 15 đang di chuyển về sát Biển Đông. Ảnh: NCHMF

Dự báo bão trong 24 đến 72 giờ tới:

07 giờ ngày 04/11: Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với vận tốc khoảng 20km/h, vị trí bão trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

07 giờ ngày 05/11: Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với vận tốc 20-25 km/h, di chuyển vào Biển Đông. Vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có khả năng mạnh thêm. Mạnh cấp 13, giật cấp 15.

Khu vực bị ảnh hưởng: Vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông.

07 giờ ngày 06/11: Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với vận tốc 20 km/h. Vị trí tâm bão trên khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 430km về phía Đông Đông Nam. Sức gió gần tâm bão có khả năng mạnh thêm. Mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Khu vực bị ảnh hưởng: Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa).

Dự báo trong những giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ ổn định, sau suy yếu dần.

Dự báo tác động của bão:

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, từ khoảng chiều ngày 04/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 05-06/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 giật cấp 12 áp sát đất liền, khu vực nào miền Trung bị ảnh hưởng nhất? GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 12 Fengshen giật cấp 12 áp sát đất liền Trung Bộ. Dự báo sẽ gây mưa lớn diện rộng cho khu vực này trong nhiều ngày tới.