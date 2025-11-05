Tin sáng 5/11: Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ sử dụng thẻ vé định danh mới; Bão Kalmaegi cường độ rất mạnh, đường đi và tác động tương tự bão Damrey 2017

Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ sử dụng thẻ vé định danh mới

Theo VOV, từ ngày 18/11 tới đây, tất cả hành khách trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông sẽ sử dụng hệ thống cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học. Do đó, các loại thẻ vé cũ sẽ không thể sử dụng trên tuyến này.

Đối với hành khách sử dụng vé lượt, từ ngày 18/11, hành khách có điện thoại thông minh thì tải và cài đặt App Hà Nội Metro để mua vé lượt sẽ nhận được một QR code vé lượt trên App để sử dụng đi qua cổng soát vé.

Hành khách không có điện thoại thông minh để cài App Hà Nội Metro sẽ mua vé lượt tại quầy vé sẽ được cấp tem vé QRCode để sử dụng một lượt qua cổng soát vé (vé QR code chỉ cấp một lần khi mua vé).

Từ ngày 18/11, hành khách đi tàu Cát Linh – Hà Đông sẽ chuyển sang sử dụng thẻ vé định danh điện tử mới, thay thế hoàn toàn thẻ vé cũ.

Đối với hành khách trên 60 tuổi được miễn phí vé theo chính sách của thành phố sẽ sử dụng Thẻ căn cước/căn cước công dân gắn chip để qua cổng soát vé hoặc tải App Hà Nội Metro và tiến hành định danh để nhận vé miễn phí trên App Hà Nội Metro.

Đối với hành khách đã mua và đang sử dụng vé điện tử do Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội phát hành thí điểm (thẻ vé ảo thí điểm), hành khách đến quầy bán vé để được hướng dẫn và hỗ trợ cung cấp vé điện tử chuyển đổi với loại vé, giá vé, thời hạn sử dụng tương đương để sử dụng trên Hệ thống mới nâng cấp một cách thuận tiện trong thời hạn hiệu lực của Thẻ vé ảo thí điểm.

Bão Kalmaegi cường độ rất mạnh, đường đi và tác động tương tự bão Damrey 2017

VTC News cho biết, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Kalmaegi đang hoạt động trên vùng biển phía Tây miền Trung Philippines có cường độ rất mạnh và di chuyển với tốc độ nhanh.

Tại cuộc họp thông tin diễn biến bão Kalmaegi chiều 4/11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đây là một trong những cơn bão đáng quan tâm nhất từ đầu năm đến nay khi các điều kiện khí tượng hiện tại cho thấy rất ít yếu tố có thể khiến bão suy yếu nhanh trong hành trình vào Biển Đông.

Theo phân tích của trung tâm khí tượng, bão Kalmaegi đang di chuyển nhanh, trong bối cảnh Biển Đông hiện có nhiệt độ mặt nước cao, độ ẩm thuận lợi, gió đứt yếu - những yếu tố giúp bão duy trì hoặc tăng thêm cường độ.

Trước diễn biến phức tạp của bão, mặc dù Kalmaegi chưa chính thức đi vào Biển Đông, cơ quan khí tượng trong nước đã phát tin bão khẩn cấp từ chiều 4/11 nhằm nâng cao cảnh giác cho các địa phương ven biển miền Trung. Việc phát tin sớm được đánh giá là cần thiết, bởi bão có tốc độ di chuyển nhanh và khả năng tăng cấp trong thời gian ngắn.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Kalmaegi. (Ảnh: NCHMF)

"Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh. Kalmaegi có quỹ đạo và cường độ tương tự các cơn bão mạnh từng gây thiệt hại lớn ở miền Trung như Damrey năm 2017 hay Molave năm 2020. Vì vậy, các bộ, ngành và địa phương cần sớm rà soát phương án ứng phó, chủ động di dời dân khỏi vùng xung yếu, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và công trình ven biển", ông Khiêm nói.

Dự báo, từ chiều 6/11, hoàn lưu bão Kalmaegi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Ven biển có thể có gió mạnh cấp 10–12, giật cấp 15; sâu trong đất liền gió cấp 7–9, giật cấp 13–14.

Mưa lớn diện rộng được dự báo xảy ra từ đêm 6/11 đến ngày 9/11, tập trung nhiều ở khu vực Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum và Đắk Lắk.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo, bởi hướng di chuyển, vùng mưa lớn và cường độ gió của bão Kalmaegi vẫn có thể thay đổi trong những ngày tới.

Không khai báo tạm trú, tạm vắng có thể bị phạt đến 1 triệu đồng

Thông tin trên VTV, Từ 15/12/2025, hành vi không khai báo tạm trú, tạm vắng hoặc phát tán thông tin xuyên tạc đều có thể bị xử phạt theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Theo đó, các hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng, gồm:

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú;

Ảnh minh họa (Nguồn: VGP)

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng;

- Không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng đối với hành vi viết, phát tán, lưu hành tài liệu, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hành vi mang theo băng rôn, biểu ngữ, vật phẩm có nội dung chống đối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng bị xử lý theo mức phạt này, trừ trường hợp đã được quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP).

Tiếp nhận 64 người trốn thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Báo Sức khỏe & Đời sống cho hay, theo tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 4/11, tại cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai), Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và các cơ quan chức năng của tỉnh, tổ chức tiếp nhận 65 công dân Việt Nam do Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia trao trả.

Trong số 65 công dân Việt Nam được phía Campuchia trao trả đợt này có: 64 công dân đã chạy thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey; 1 công dân bị bắt do cư trú bất hợp pháp tại tỉnh Oddar Meanchey.

Lực lượng chức năng xác minh nhân thân các công dân trước khi bàn giao cho các địa phương. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước khi được trao trả về Việt Nam, số công dân này đã bị tạm giữ tại Trung tâm câu lưu, thuộc Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia, tại tỉnh Siem Reap.

65 công dân Việt Nam được trao trả đợt này có địa chỉ thường trú tại 24 tỉnh, thành phố trên cả nước. Độ tuổi của các công dân dao động từ 16 tuổi (nhỏ nhất) đến 40 tuổi (cao nhất).

Sau khi tiếp nhận số công dân trên, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đã phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố nơi có công dân thường trú để tiến hành làm việc và hoàn thành các thủ tục tiếp nhận theo quy định. Sau đó, Đồn Biên phòng đã bàn giao công dân cho đại diện chính quyền các địa phương nơi công dân thường trú để đưa họ trở về với gia đình.

Đồng loạt kiểm tra bãi trông xe cho học sinh, hàng chục nghìn trường hợp vi phạm

Thông tin trên VietnamNet, đúng 8h ngày 4/11, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) phát lệnh đồng loạt thực hiện kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện trên phạm vi toàn quốc.

Trong vòng 2 giờ (từ 8-10h), lực lượng CSGT tại 30/34 tỉnh, thành (trừ 4 địa phương do mưa lớn, lũ lụt là: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng) đã phối hợp với đại diện Ban Giám hiệu các nhà trường tổng kiểm tra 2.219 bãi giữ xe (1.149 bãi giữ xe trong trường, 1.070 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 19.406 học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường. Trong đó, 6.474 trường hợp gửi xe trong khuôn viên trường học và 12.932 trường hợp gửi xe tại các điểm trông giữ xung quanh trường.

Số trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn: 9.774 (bãi giữ xe trong trường: 2.941 trường hợp; bãi giữ xe xung quanh trường 6.833 trường hợp).

CSGT cho học sinh vi phạm xem lại clip mà tổ công tác bí mật ghi hình được. Ảnh: Đình Hiếu

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng mời 24.407 phụ huynh đến cơ quan công an để thông báo vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho học sinh điều khiển.

Ghi nhận tại Hà Nội, Phòng CSGT Công an TP bố trí 44 tổ công tác với 131 CSGT và 48 công an cấp xã trực tiếp kiểm tra các bãi trông giữ xe tại các trường THCS, THPT trên địa bàn.

Đáng chú ý, tại khu vực trường học trên địa bàn phường Bạch Mai, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp với công an phường kiểm tra 3 trường học ở phố Bùi Ngọc Dương. Khi cảnh sát làm việc với nhà trường, một số học sinh đã nhanh chóng mang xe tại bãi gửi xe của trường ra ngoài nhằm tránh bị xử phạt.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã bố trí tổ công tác bí mật ghi hình các em điều khiển phương tiện và truy tận nơi để xe, mời phụ huynh học sinh đến làm việc, lập biên bản, cũng như tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Đăng sai sự thật về tuyển sinh, chủ website bị phạt 12,5 triệu đồng

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 4-11, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa xử phạt chủ webside đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động tuyển sinh, giáo dục.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện trang thông tin điện tử "Aita.edu.vn" đăng tải các thông tin giới thiệu về Học viện đào tạo liên ngành Aita gây hiểu lầm cho người có nhu cầu tìm kiếm thông tin tuyển sinh, đào tạo trên không gian mạng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định anh B.D.T. (35 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) là chủ thể đăng ký website "Aita.edu.vn".

Qua làm việc, anh T. thừa nhận đã thành lập và đăng tải thông tin giới thiệu Học viện Aita là tổ chức giáo dục hàng đầu chuyên tuyển sinh, đào tạo trực tuyến.

Công an làm việc với anh B.D.T. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan công an đã xác định Học viện đào tạo liên ngành Aita không phải là tổ chức giáo dục được cơ quan chức năng có thẩm quyền công nhận.

Việc đăng tải các thông tin không đúng sự thật liên quan đến tuyển sinh, đào tạo của Học viện Aita với mục đích tăng lượt tương tác, thu hút người có nhu cầu đăng ký.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với B.D.T. về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật.

Công an Hà Nội đề nghị người dân không chia sẻ, đăng tải các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng, tránh ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.