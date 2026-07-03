Tin bão mới nhất: Bão số 1 mạnh cấp 11, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 1 giật cấp 11 đang hướng về khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay khu vực đông Bắc Bộ và Thanh Hóa bắt đầu có mưa lớn.
Tin bão mới nhất
Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới)
|
Thời điểm dự báo
|
Hướng, tốc độ
|
Vị trí
|
Cường độ
|
Vùng nguy hiểm
|
Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)
|
13 giờ ngày 4/7
|
Bắc Tây Bắc, khoảng15 km/h
|
20,6 N-108,3E; trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ; cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Nam Đông Nam
|
Cấp 8-9, giật cấp 11
|
Phía Bắc 16,0N; 106,5E-112,0E
|
Cấp 3: Phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi; Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu)
|
13 giờ ngày 5/7
|
Bắc Tây Bắc, 10-15 km/h
|
23,1N-107,7E; trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)
|
Suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
|
Phía Bắc 18,5N; phía Tây 110,0E
|
Cấp 3: Khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên
|
13 giờ ngày 6/7
|
Bắc Đông Bắc, 10-15km/h
|
25,5N-108,3E; trên khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)
|
Tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp
|
|
Dự báo tác động của bão
Tác động của bão đối với hoạt động trên biển
Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi; từ đêm 3/7 mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu).
Nguy cơ: Gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2-4m; biển động rất mạnh.
Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.
Tác động của bão đối với khu vực đất liền ven biển
Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên từ chiều 4/7, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-3m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.
Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.
Do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.
Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
Cơ quan khí tượng lưu ý đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm:
- Tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển.
- Người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố.
- Các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp.
- Các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
- Hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.
Các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
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