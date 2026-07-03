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Tin bão mới nhất: Bão số 1 mạnh cấp 11, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam

Thứ sáu, 15:25 03/07/2026 | Thời sự
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 1 giật cấp 11 đang hướng về khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay khu vực đông Bắc Bộ và Thanh Hóa bắt đầu có mưa lớn.

Tin bão mới nhất

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 7km/h.
Tin bão mới nhất: Bão số 1 mạnh cấp 11, miền Bắc mưa lớn từ đêm nay - Ảnh 1.

Vị trí và hướng đi của bão số 1. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới)

Thời điểm dự báo

Hướng, tốc độ

Vị trí

Cường độ

Vùng nguy hiểm

Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)

13 giờ ngày 4/7

Bắc Tây Bắc, khoảng15 km/h

20,6 N-108,3E; trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ; cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Nam Đông Nam

Cấp 8-9, giật cấp 11

Phía Bắc 16,0N; 106,5E-112,0E

Cấp 3: Phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi; Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu)

13 giờ ngày 5/7

Bắc Tây Bắc, 10-15 km/h

23,1N-107,7E; trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Cấp 7, giật cấp 9

Phía Bắc 18,5N; phía Tây 110,0E

Cấp 3: Khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên

13 giờ ngày 6/7

Bắc Đông Bắc, 10-15km/h

25,5N-108,3E; trên khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp
< cấp 6

Dự báo tác động của bão

Tác động của bão đối với hoạt động trên biển

Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi; từ đêm 3/7 mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu).

Nguy cơ: Gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2-4m; biển động rất mạnh.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Tác động của bão đối với khu vực đất liền ven biển

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên từ chiều 4/7, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-3m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Cơ quan khí tượng lưu ý đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm:

- Tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển.

- Người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố.

- Các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp.

- Các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

- Hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Tin bão mới nhất: Bão số 1 mạnh cấp 11, hàng loạt tỉnh ven biển Bắc Bộ ảnh hưởng - Ảnh 2.Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện đợt mưa lớn từ đêm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Tổng lượng mưa có nơi lên tới 350mm.

Tin bão mới nhất: Bão số 1 mạnh cấp 11, hàng loạt tỉnh ven biển Bắc Bộ ảnh hưởng - Ảnh 3.Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra. Trong vài ngày tới khả năng Biển Đông đón bão số 1.

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