Tin bão mới nhất: Bão số 15 trên Biển Đông, hướng đi liên tục thay đổi, miền Trung chuẩn bị mưa lớn

Tin bão mới nhất

Theo tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão đi vào Biển Đông. Đây là cơn bão số 15 trên Biển Đông trong năm 2025 có tên gọi Koto.

Hồi 7 giờ ngày 26/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Bão số 15 giật cấp 10 đã đi vào Biển Đông. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 48 giờ tới):

Dự báo trong những giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần.

Dự báo tác động của bão

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m; biển động rất mạnh.

Cảnh báo trong khoảng ngày 27-28/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.

Theo dự báo thời tiết, đây là giai đoạn bão mạnh nhất sau đó bão có diễn biến khá phức tạp. Khi đi vào vùng biển gần miền Trung khả năng bão sẽ gặp không khí lạnh tăng cường xuống, cộng với bề mặt nước biển lạnh hơn nên bão có thể sẽ giảm cấp; đồng thời dòng dẫn của bão trên khí quyển tầng cao chưa rõ rệt nên đường đi của bão sẽ còn biến động.

Không loại trừ khả năng hoàn lưu của bão sẽ gây ra mưa vừa, mưa to ở khu vực Nam Trung Bộ vào cuối tuần này.

