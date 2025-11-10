Tin bão mới nhất: Bão số 14 giật cấp 16 vào Biển Đông, đất liền Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất – cơn bão số 14

Theo tin bão mới nhất, sáng nay bão Phượng Hoàng đã đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.

Hồi 07 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đường đi của bão số 14. Ảnh: NCHMF

Dự báo bão:

+ 07 giờ ngày 11/11: 19,3N-117,7E trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; Cấp 13, giật cấp 16. Di chuyển Tây Bắc khoảng 10-15km/h.

+ 07 giờ ngày 12/11: 21,8N-118,7E trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông; Cấp 13, giật cấp 16. Di chuyển Bắc Đông Bắc khoảng 10-15km/h.

+ 07 giờ ngày 13/11: 24,6N-122,2E trên vùng ven biển phía Đông Bắc khu vực Đài Loan (Trung Quốc); Cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển Đông Bắc khoảng 15-20km.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão số 14

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8m, vùng gần tâm bão 8-10m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo dự báo trên, sau khi đi vào Biển Đông bão số 14 gây gió mạnh, sóng lớn, mưa dông ở vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông. Sau đó bão sẽ hướng sang Đài Loan (Trung Quốc) đất liền Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng.

