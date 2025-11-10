Tin bão mới nhất: Bão số 14 giật cấp 16 vào Biển Đông, đất liền Việt Nam có bị ảnh hưởng?
GĐXH - Theo tin bão mới nhất, bão số 14 giật cấp 16 đã đi vào Biển Đông. Bão chủ yếu gây gió mạnh, sóng lớn, mưa dông ở vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông. Sau đó bão sẽ hướng sang Đài Loan (Trung Quốc).
Tin bão mới nhất – cơn bão số 14
Theo tin bão mới nhất, sáng nay bão Phượng Hoàng đã đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.
Hồi 07 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.
Dự báo bão:
+ 07 giờ ngày 11/11: 19,3N-117,7E trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; Cấp 13, giật cấp 16. Di chuyển Tây Bắc khoảng 10-15km/h.
+ 07 giờ ngày 12/11: 21,8N-118,7E trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông; Cấp 13, giật cấp 16. Di chuyển Bắc Đông Bắc khoảng 10-15km/h.
+ 07 giờ ngày 13/11: 24,6N-122,2E trên vùng ven biển phía Đông Bắc khu vực Đài Loan (Trung Quốc); Cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển Đông Bắc khoảng 15-20km.
Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.
Do ảnh hưởng của bão số 14
Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8m, vùng gần tâm bão 8-10m. Biển động dữ dội.
Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Theo dự báo trên, sau khi đi vào Biển Đông bão số 14 gây gió mạnh, sóng lớn, mưa dông ở vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông. Sau đó bão sẽ hướng sang Đài Loan (Trung Quốc) đất liền Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng.
Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày nồm ẩm kéo dàiThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, 2 ngày đầu tuần Hà Nội và miền Bắc tiếp tục có mưa, trời nồm ẩm. Từ ngày 12/11, nồm ẩm mới chấm dứt khi có gió Đông Bắc khô xua bớt mây ẩm, trời có nắng.
Vì sao nhiều đèn giao thông tại Hà Nội không hiển thị bộ đếm lùi?Thời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội đang triển khai nâng cấp toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Trong thời gian triển khai nâng cấp, một số nút giao có thể tạm dừng hoạt động đèn đếm lùi để phục vụ kỹ thuật.
Tin sáng 8/11: Hé lộ tiền thưởng "khủng" vụ việc bán 140 vé số trúng giải mà mới có 1 người đến nhận; chồng bị bắt vì buôn bán hàng giả, ca sĩ Đoàn Di Băng có liên quan?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Chủ đại lý đăng thông báo lên mạng xã hội để những người mua vé số biết tin và đến nhận thưởng; Ông Nguyễn Quốc Vũ – Tổng giám đốc VB Group bị bắt với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả. Vợ ông, ca sĩ Đoàn Di Băng là người tham gia bán sản phẩm của công ty do chồng mình làm chủ, có liên quan không?
Cấm người có nồng độ cồn điều khiển phương tiện bay không người láiThời sự - 2 ngày trước
Người trực tiếp điều khiển phương tiện bay không người lái phải đủ 18 tuổi trở lên; trong máu, hơi thở không có nồng độ cồn, ma túy, chất gây ngủ...
Những hình ảnh khiến nhiều người ấm lòng sau đêm bão dữThời sự - 2 ngày trước
Sau bão số 13 (Kalmaegi), hình ảnh những người lính nhanh nhẹn, cần mẫn giúp dân dọn dẹp, dựng lại nhà cửa ở Quảng Ngãi và Gia Lai khiến nhiều người ấm lòng.
Nghệ An: Hủy nổ an toàn quả bom 250kg phát hiện dưới lòng sông Nậm MôThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vừa phối hợp các đơn vị liên quan trục vớt, vận chuyển và hủy nổ an toàn một quả bom nặng khoảng 250kg còn sót lại sau chiến tranh. Quả bom được người dân phát hiện dưới sông Nậm Mô, xã Tương Dương.
Đắk Lắk: 23 con trâu chết ngạt bên bờ suối do nước lên nhanh vì ảnh hưởng bão số 13Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - 23 con trâu của 7 hộ dân xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) bị ngạt nước do nước dâng nhanh vì ảnh hưởng của cơn bão số 13.
Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở Trung Bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 nhiều nơi khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao gây ra lũ quét, sạt lở đất, mực nước trên các sông lên mức trên BĐ2, BĐ3.
Tin sáng 7/11: Công an Lào Cai thông tin vụ nam sinh hành hung, đẩy bạn xuống hồ có dấu hiệu 'Giết người'; nối thành công 2 bàn tay bị đứt lìa sau ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếngThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai xác định vụ việc nam sinh lớp 8 hành hung rồi đẩy bạn xuống hồ ở phường Yên Bái có dấu hiệu của tội phạm “Giết người”; Sau 12 giờ, các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy nối thành công đôi bàn tay đứt lìa cho người đàn ông trong vụ ẩu đả với hàng xóm.
Bão số 13 Kalmaegi quần thảo Đắk Lắk, Gia Lai: Nhà sập, ngập khắp nơi, nhiều người cầu cứuThời sự - 3 ngày trước
Mưa lớn, gió giật dữ dội, nhiều khu vực ở phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) chìm trong biển nước khiến người dân lên mạng kêu cứu.
Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày nồm ẩm kéo dàiThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, 2 ngày đầu tuần Hà Nội và miền Bắc tiếp tục có mưa, trời nồm ẩm. Từ ngày 12/11, nồm ẩm mới chấm dứt khi có gió Đông Bắc khô xua bớt mây ẩm, trời có nắng.