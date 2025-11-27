Tin bão mới nhất: Bão số 15 diễn biến khó lường, mạnh lên 4 cấp, 8 tỉnh thành miền Trung dự kiến chịu ảnh hưởng

Tin bão mới nhất

Theo tin bão mới nhất, hồi 07 giờ ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h.

Như vậy, trong vòng chưa đến một ngày, bão đã tăng lên 4 cấp (ngày hôm qua sức gió mạnh nhất gần tâm bão giật cấp 11).

Bão số 15 diễn biến khó lường, có thể gây mưa lớn khu vực Nam Trung Bộ. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Dự báo diễn biến bão (trong 72 đến 120 giờ tới):

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng Tây, tốc độ 3-5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Dự báo tác động của bão

Do ảnh hưởng của bão số 15, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bão số 15 diễn biến khó lường, 8 tỉnh thành miền Trung dự kiến chịu ảnh hưởng từ bão

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, do sự chi phối của nhiều yếu tố, bão liên tục đổi hướng trong những ngày tới với diễn biến rất khó lường, có sự phân tán cao giữa các mô hình dự báo quốc tế.

Dự báo trong khoảng 3 ngày tới, bão liên tục đổi hướng Tây Tây Nam, Tây Tây Bắc sau đó là Bắc Tây Bắc, cường độ bắt đầu suy yếu dần.

Đến 4h sáng 1/12, bão đổi hướng Tây, có thể hướng về đất liền khu vực Nam Trung Bộ với cường độ suy yếu. Với kịch bản này, bão ít gây gió mạnh trên đất liền nhưng gây ra một đợt mưa lớn diện rộng từ khoảng 30/11 đến 3/12.

Cũng theo cơ quan khí tượng, không loại trừ kịch bản, bão di chuyển ổn định hơn theo hướng tây, tiến về đất liền Gia Lai (Bình Định cũ) và Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) gây gió khoảng cấp 8, giật cấp 10 trên đất liền, đồng thời cũng gây mưa lớn diện rộng. Thời gian mưa có thể sớm hơn, từ 29/11 đến 1/12.

Cơ quan khí tượng cho biết, 8 tỉnh thành trọng tâm dự kiến chịu ảnh hưởng của bão số 15 gồm: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

