Tin bão mới nhất: Bão số 15 diễn biến khó lường, mạnh lên 4 cấp, 8 tỉnh thành miền Trung dự kiến chịu ảnh hưởng

Thứ năm, 09:47 27/11/2025 | Thời sự
GĐXH - Bão số 15, giật cấp 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Bắc. Dự báo diễn biến bão còn rất khó lường, bão sẽ gây một đợt mưa lớn diện rộng cho khu vực Nam Trung Bộ.

Tin bão mới nhất

Theo tin bão mới nhất, hồi 07 giờ ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h.

Như vậy, trong vòng chưa đến một ngày, bão đã tăng lên 4 cấp (ngày hôm qua sức gió mạnh nhất gần tâm bão giật cấp 11).

Tin bão mới nhất: Bão số 15 diễn biến khó lường, mạnh lên 4 cấp, 8 tỉnh thành miền Trung dự kiến chịu ảnh hưởng - Ảnh 1.

Bão số 15 diễn biến khó lường, có thể gây mưa lớn khu vực Nam Trung Bộ. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Tin bão mới nhất: Bão số 15 diễn biến khó lường, mạnh lên 4 cấp, 8 tỉnh thành miền Trung dự kiến chịu ảnh hưởng - Ảnh 2.

Dự báo diễn biến bão (trong 72 đến 120 giờ tới):

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng Tây, tốc độ 3-5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Dự báo tác động của bão

Do ảnh hưởng của bão số 15, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bão số 15 diễn biến khó lường, 8 tỉnh thành miền Trung dự kiến chịu ảnh hưởng từ bão

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, do sự chi phối của nhiều yếu tố, bão liên tục đổi hướng trong những ngày tới với diễn biến rất khó lường, có sự phân tán cao giữa các mô hình dự báo quốc tế.

Dự báo trong khoảng 3 ngày tới, bão liên tục đổi hướng Tây Tây Nam, Tây Tây Bắc sau đó là Bắc Tây Bắc, cường độ bắt đầu suy yếu dần.

Đến 4h sáng 1/12, bão đổi hướng Tây, có thể hướng về đất liền khu vực Nam Trung Bộ với cường độ suy yếu. Với kịch bản này, bão ít gây gió mạnh trên đất liền nhưng gây ra một đợt mưa lớn diện rộng từ khoảng 30/11 đến 3/12.

Cũng theo cơ quan khí tượng, không loại trừ kịch bản, bão di chuyển ổn định hơn theo hướng tây, tiến về đất liền Gia Lai (Bình Định cũ) và Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) gây gió khoảng cấp 8, giật cấp 10 trên đất liền, đồng thời cũng gây mưa lớn diện rộng. Thời gian mưa có thể sớm hơn, từ 29/11 đến 1/12.

Cơ quan khí tượng cho biết, 8 tỉnh thành trọng tâm dự kiến chịu ảnh hưởng của bão số 15 gồm: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tin bão mới nhất: Bão số 14 giật cấp 16 vào Biển Đông, đất liền Việt Nam có bị ảnh hưởng?Tin bão mới nhất: Bão số 14 giật cấp 16 vào Biển Đông, đất liền Việt Nam có bị ảnh hưởng?

GĐXH - Theo tin bão mới nhất, bão số 14 giật cấp 16 đã đi vào Biển Đông. Bão chủ yếu gây gió mạnh, sóng lớn, mưa dông ở vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông. Sau đó bão sẽ hướng sang Đài Loan (Trung Quốc).

Tin bão mới nhất: Bão số 13 giật cấp 15 quần thảo đất liền, dự báo thời điểm nguy hiểm nhấtTin bão mới nhất: Bão số 13 giật cấp 15 quần thảo đất liền, dự báo thời điểm nguy hiểm nhất

GĐXH - Bão số 13 giật cấp 15 đã vào đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai. Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến 22h là thời điểm nguy hiểm nhất.

L.Vũ (th)
Tin liên quan

Tin bão mới nhất: Bão số 15 trên Biển Đông, hướng đi liên tục thay đổi, miền Trung chuẩn bị mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 15 trên Biển Đông, hướng đi liên tục thay đổi, miền Trung chuẩn bị mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 14 giật cấp 16 vào Biển Đông, đất liền Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất: Bão số 14 giật cấp 16 vào Biển Đông, đất liền Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất: Bão số 13 giật cấp 15 quần thảo đất liền, dự báo thời điểm nguy hiểm nhất

Tin bão mới nhất: Bão số 13 giật cấp 15 quần thảo đất liền, dự báo thời điểm nguy hiểm nhất

Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 17 nguy hiểm, miền Trung chuẩn bị đón đợt mưa rất lớn

Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 17 nguy hiểm, miền Trung chuẩn bị đón đợt mưa rất lớn

Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 15 di chuyển về sát Biển Đông, miền Trung có bị ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 15 di chuyển về sát Biển Đông, miền Trung có bị ảnh hưởng?

Cùng chuyên mục

Điểm danh số đợt không khí lạnh sẽ tràn về nước ta từ nay đến cuối tháng 11

Điểm danh số đợt không khí lạnh sẽ tràn về nước ta từ nay đến cuối tháng 11

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ nay đến ngày 30/11, khu vực miền Bắc đón thêm hai đợt không khí lạnh tăng cường. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa nắng hanh.

Nửa thế kỷ Việt Nam – UNICEF chung tay nâng cao quyền trẻ em và tương lai phát triển bền vững

Nửa thế kỷ Việt Nam – UNICEF chung tay nâng cao quyền trẻ em và tương lai phát triển bền vững

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 26/11, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm hợp tác Việt Nam – UNICEF và 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (CRC). Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

Đạt ngưỡng đỉnh điểm của nhiệt độ thấp nhất, băng giá phủ trắng cây vùng núi cao Y Tý

Đạt ngưỡng đỉnh điểm của nhiệt độ thấp nhất, băng giá phủ trắng cây vùng núi cao Y Tý

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Sáng nay (26/11) đợt băng giá đầu tiên đã xuất hiện tại nhiều khu vực của xã Y Tý, tỉnh Lào Cai.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 trên Biển Đông, hướng đi liên tục thay đổi, miền Trung chuẩn bị mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 15 trên Biển Đông, hướng đi liên tục thay đổi, miền Trung chuẩn bị mưa lớn

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 15 đi vào Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, bão số 15 di chuyển chậm lại, liên tục đổi hướng.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc chuẩn bị mưa rét kéo dài?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc chuẩn bị mưa rét kéo dài?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27/11 và 30/11, hai đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa có nắng hanh.

Tin sáng 26/11: Dự báo kịch bản đổ bộ của bão số 15 sắp tới và thời gian gây mưa to; Lộ trình cấm xe máy xăng ở Hà Nội thế nào?

Tin sáng 26/11: Dự báo kịch bản đổ bộ của bão số 15 sắp tới và thời gian gây mưa to; Lộ trình cấm xe máy xăng ở Hà Nội thế nào?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia khí tượng cảnh báo từ 28–30/11, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng có thể mưa to diện rộng, trong khi đường đi của bão số 15 khá phức tạp; Theo dự kiến, từ 1/7/2026, Hà Nội cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 theo khung giờ hoặc khu vực, sau đó triển khai theo từng giai đoạn ở các xã, phường khác.

Những bàn tay trần cứu hàng trăm người trong “đêm trắng” lũ dữ

Những bàn tay trần cứu hàng trăm người trong “đêm trắng” lũ dữ

Thời sự - 1 ngày trước

Những con người bình thường bỗng trở thành “anh hùng” khi lao mình vào dòng nước, cứu lấy cả trăm mạng người

Hình ảnh cụ bà 85 tuổi còng lưng giữa gió lớn ở Đắk Lắk khiến nhiều người nghẹn lòng

Hình ảnh cụ bà 85 tuổi còng lưng giữa gió lớn ở Đắk Lắk khiến nhiều người nghẹn lòng

Thời sự - 1 ngày trước

Bà Thi gầy nhom, lưng còng, giọng yếu ớt kể: “Người ta nói có đồ cứu trợ, tôi tính ra xin ít đồ ăn đồ uống…"

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp thành bão số 15, khu vực nào của miền Trung sẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp thành bão số 15, khu vực nào của miền Trung sẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 15. Khu vực Nam Trung Bộ khả năng có mưa rất to do ảnh hưởng của bão.

Hà Nội: Nhà xưởng được cải tạo làm sân pickleball ở Xuân Phương, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ, sập đổ

Hà Nội: Nhà xưởng được cải tạo làm sân pickleball ở Xuân Phương, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ, sập đổ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tại một khu đất xung quanh cỏ mọc um tùm trên đường Thị Cấm thuộc phường Xuân Phương, Hà Nội, một nhà xưởng tạm được dựng lên làm sân pickleball, hoạt động đông người mỗi tối. Công trình lợp tôn, dựng khung sắt mỏng, điện câu kéo tạm… khiến người dân lo ngại nguy cơ cháy nổ và sập đổ khi mưa, gió lớn hoặc giông bão.

Xem nhiều

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc chuẩn bị mưa rét kéo dài?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc chuẩn bị mưa rét kéo dài?

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27/11 và 30/11, hai đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa có nắng hanh.

Tin sáng 25/11: Thông tin bất ngờ vụ thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao; bão số 15 gặp không khí lạnh có thể khiến thời tiết diễn biến khó lường

Tin sáng 25/11: Thông tin bất ngờ vụ thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao; bão số 15 gặp không khí lạnh có thể khiến thời tiết diễn biến khó lường

Thời sự
Tin bão mới nhất: Bão số 15 trên Biển Đông, hướng đi liên tục thay đổi, miền Trung chuẩn bị mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 15 trên Biển Đông, hướng đi liên tục thay đổi, miền Trung chuẩn bị mưa lớn

Thời sự
Tin sáng 26/11: Dự báo kịch bản đổ bộ của bão số 15 sắp tới và thời gian gây mưa to; Lộ trình cấm xe máy xăng ở Hà Nội thế nào?

Tin sáng 26/11: Dự báo kịch bản đổ bộ của bão số 15 sắp tới và thời gian gây mưa to; Lộ trình cấm xe máy xăng ở Hà Nội thế nào?

Thời sự
Chi tiết danh sách các phường nội đô Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng từ 1/7/2026

Chi tiết danh sách các phường nội đô Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng từ 1/7/2026

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
