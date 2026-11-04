Tin mới nhất về 2 đợt không khí lạnh tăng cường sắp tràn xuống miền Bắc

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Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, sáng nay khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa dông do sóng lạnh yếu tác động. Từ trưa và chiều mưa sẽ dứt hẳn, trời tạnh ráo và có nắng, nhiệt độ tăng lên 2 độ so với hôm qua lên 31 độ.

Đến ngày 5/11 nắng xuất hiện cả ngày nhiệt độ tăng nhẹ lên 32 độ. Từ đêm 5 sang ngày 6/11 mưa dông lại xuất hiện ở Thủ đô Hà Nội khiến nền nhiệt giảm.

Nguyên nhân từ đêm 5/11 không khí lạnh di chuyển xuống miền Bắc. Mặc dù cường độ khá yếu nhưng vẫn có thể gây mưa dông bất chợt. Đến cuối tuần 8-9/11 không khí lạnh tăng cường mạnh hơn.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, mưa dông cũng có thể xảy ra ngắt quãng. Vùng mưa tập trung từ Hà Tĩnh đến phía Đông Quảng Ngãi.

Nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Huế thời tiết khá mát mẻ, mức nhiệt không vượt quá 29 độ. Còn các phường ven biển Đà Nẵng và Quảng Ngãi nhiệt độ cao hơn 30-32 độ.

Tại khu vực Nam Bộ, dự báo chiều nay vẫn có mưa to, gây ngập úng cục bộ. Còn buổi sáng và trưa trời nắng mạnh, khá nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-34 độ, thậm chí Tây Ninh và Đồng Nai nắng nóng 35 độ.

Theo dự báo thời tiết, khoảng đêm ngày 5/11 không khí lạnh yếu sẽ tràn về miền Bắc gây mưa dông. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 04/11 đến ngày 05/11

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 05/11 đến ngày 13/11

- Bắc Bộ: Khoảng đêm 05 - ngày 06 và khoảng ngày 08-09/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 09/11 trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Từ đêm 05-07/11 có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng đêm 08-09/11 khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Từ đêm 05-08/11 có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 09-12/11 khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng từ đêm 05-08/11 chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hai khối không khí lạnh tăng cường tràn về, Hà Nội và miền Bắc có rét? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm mùng 1 - 2/11 và khoảng đêm 5 - 7/11, Bắc Bộ đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh. Nhiệt độ giảm nhẹ, trời có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có những điểm mưa to.