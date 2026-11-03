Lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027 thực hiện thế nào?
GĐXH - Từ ngày 1/1/2027, mức lương tối thiểu vùng được thực hiện theo Nghị định số 399/2026/NĐ-CP. Trong đó vùng I có mức cao nhất là 5,7 triệu đồng/tháng.
Theo Báo Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định 399/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Nghị định 399/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027, thay thế Nghị định 293/2025.
Theo đó, Chính phủ quy định mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng so với quy định hiện hành.
Cụ thể:
|
Vùng
|
Lương tối thiểu tháng hiện hành
(Đơn vị: đồng/tháng)
|
Lương tối thiểu tháng mới
(Đơn vị: đồng/tháng)
|
Mức tăng
(Đơn vị: đồng/tháng)
|
Vùng I
|
5.310.000
|
5.700.000
|
390.000
|
Vùng II
|
4.730.000
|
5.080.000
|
350.000
|
Vùng III
|
4.140.000
|
4.450.000
|
310.000
|
Vùng IV
|
3.700.000
|
4.040.000
|
340.000
Bên cạnh mức lương tối thiểu tháng, Chính phủ cũng điều chỉnh mức lương tối thiểu giờ tại cả 4 vùng.
Vùng I tăng từ 25.500 đồng/giờ lên 27.400 đồng.
Vùng II từ 22.700 đồng/giờ lên 24.400 đồng.
Vùng III từ 20.000 đồng/giờ lên 21.400 đồng.
Vùng IV từ 17.800 đồng/giờ lên 19.400 đồng.
Cũng theo Nghị định, việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động như sau:
Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.
Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.
Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.
Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn có sự đổi tên hoặc chia thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi đổi tên hoặc chia cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn được thành lập từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo