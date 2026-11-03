Lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027 thực hiện thế nào?

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Theo Báo Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định 399/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Nghị định 399/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027, thay thế Nghị định 293/2025.

Lương tối thiểu vùng là mức thù lao thấp nhất do Nhà nước quy định mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Từ 1/1/2027, lương tối thiểu vùng áp dụng theo Nghị định số 399/2026/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Theo đó, Chính phủ quy định mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng so với quy định hiện hành.

Cụ thể:

Vùng Lương tối thiểu tháng hiện hành (Đơn vị: đồng/tháng) Lương tối thiểu tháng mới (Đơn vị: đồng/tháng) Mức tăng (Đơn vị: đồng/tháng) Vùng I 5.310.000 5.700.000 390.000 Vùng II 4.730.000 5.080.000 350.000 Vùng III 4.140.000 4.450.000 310.000 Vùng IV 3.700.000 4.040.000 340.000

Bên cạnh mức lương tối thiểu tháng, Chính phủ cũng điều chỉnh mức lương tối thiểu giờ tại cả 4 vùng.

Vùng I tăng từ 25.500 đồng/giờ lên 27.400 đồng.

Vùng II từ 22.700 đồng/giờ lên 24.400 đồng.

Vùng III từ 20.000 đồng/giờ lên 21.400 đồng.

Vùng IV từ 17.800 đồng/giờ lên 19.400 đồng.

Cũng theo Nghị định, việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động như sau:

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn có sự đổi tên hoặc chia thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi đổi tên hoặc chia cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn được thành lập từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

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