Tin sáng 4/11: Hà Nội đón không khí lạnh mạnh, mùa Đông thực sự xuất hiện; Chính thức từ 1/1/2027, hàng triệu người lao động Việt Nam đón tin vui

Tin sáng 3/11: Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn xuống miền Bắc; Đánh học sinh mầm non, 2 giáo viên bị điều chuyển GĐXH - Khoảng 8-9/11, không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn xuống nước ta; 2 giáo viên liên quan đến vụ đánh học sinh mầm non ở Thanh Hoá bị điều chuyển công tác...

Hà Nội đón không khí lạnh mạnh, mùa Đông thực sự xuất hiện

Ảnh minh họa.





Trung tâm Khí tượng Thủy văn thông báo, ngày 4 và 5/11, Hà Nội không mưa, ngày nắng. Khoảng 8-9/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, trong các ngày 8-9/11, không khí lạnh có khả năng tăng cường mạnh, kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa rào và giông. Từ ngày 9/11 trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày 10/11 tại khu vực Ba Vì, Bất Bạt khoảng 18 độ, các nơi còn lại 19-20 độ; nhiệt độ cao nhất khoảng 22 độ. Ngày 10-11/11, Hà Nội không mưa, nhiệt độ tăng dần, đêm và sáng trời rét.

Nhận định về diễn biến thời tiết cả tháng 11, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng của 2-3 đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình tháng vẫn cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5-2 độ.

Chính thức từ 1/1/2027, hàng triệu người lao động Việt Nam đón tin vui

Tạp chí Nhịp sống thị trường thông tin, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định 399/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027, thay thế Nghị định 293/2025).

Chính phủ quy định mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng so với quy định hiện hành.

Bên cạnh mức lương tối thiểu tháng, Chính phủ cũng điều chỉnh mức lương tối thiểu giờ tại cả 4 vùng.

Theo đó, vùng I tăng từ 25.500 đồng lên 27.400 đồng/giờ, vùng II từ 22.700 đồng lên 24.400 đồng/giờ, vùng III từ 20.000 đồng lên 21.400 đồng/giờ, vùng IV từ 17.800 đồng lên 19.400 đồng/giờ.

Quy định mới áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động; người sử dụng lao động gồm doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo thỏa thuận.

Để học viên tập lái xe chạy sai làn đường, thầy dạy nhận 2 lần phạt

Hình ảnh chiếc xe tập lái chạy sai làn. (Nguồn: mạng xã hội).

Thông tin trên Tạp chí Phụ nữ mới, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị vừa xác minh, làm rõ hành vi vi phạm giao thông của người điều khiển ô tô tập lái mang biển kiểm soát 74A-143.xx sau khi tiếp nhận hình ảnh phản ánh được đăng tải trên nhóm mạng xã hội "GIAO THÔNG VĂN MINH".

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, khoảng 16h08 ngày 30/10/2026, tại Km63+200 Quốc lộ 9, thuộc địa phận thôn Lương Lễ, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, ông Lê V.T (sinh năm 1984), giáo viên dạy thực hành lái xe của Trung tâm GDNN ML, đã có hành vi điều khiển ô tô đi không đúng làn đường trong quá trình hướng dẫn học viên.

Sau khi làm rõ vụ việc, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Lê V.T. về hành vi trên. Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 6 và khoản 8 Điều 39 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026, hành vi vi phạm của ông Lê V.T bị xử phạt tiền từ 4-6 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại điểm a khoản 16 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Không chỉ bị xử lý về mặt hành chính, ông Lê V.T còn phải chịu hình thức kỷ luật tại đơn vị công tác. Cụ thể, Trung tâm GDNN ML đã tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và quyết định xử lý kỷ luật đối với giáo viên này bằng hình thức khiển trách.

Người dân cả nước chú ý quy định mới nhất về cư trú sắp áp dụng từ 15/11

Thông tin trên Tạp chí Việt Nam hàng ngày, ngày 15/11/2026, Nghị định số 392/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng liên quan đến thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự. Điểm nhấn đáng chú ý là sự điều chỉnh tại Điều 14 (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 44 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP) về trách nhiệm kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú.

Theo quy định mới, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, homestay...) khi tiếp đón khách bắt buộc phải kiểm tra một trong các loại giấy tờ tùy thân sau đây: Thẻ căn cước; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu; Thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài); Các loại giấy tờ khác có giá trị chứng minh nhân thân kèm ảnh do cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp.

Điểm mới đáng chú ý: So với quy định trước đây, Nghị định số 392/2026/NĐ-CP đã chính thức bổ sung "thẻ căn cước" và loại bỏ giấy chứng minh nhân dân ra khỏi danh mục liệt kê, đồng thời chuẩn hóa danh mục theo đúng hệ thống pháp luật về căn cước hiện hành.

Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương báo cáo tiền lương, thưởng Tết trước 25/11

Công nhân trong lĩnh vực dệt may.

VTC News thông tin, Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố yêu cầu tổng hợp tình hình lao động, tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2026 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, Sở Nội vụ các địa phương chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất tổng hợp số liệu, gửi báo cáo về Bộ Nội vụ (qua Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội) trước ngày 25/11/2026.

Theo biểu mẫu kèm theo, các địa phương phải thống kê tiền lương thực trả năm 2026, mức thưởng dự kiến dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2027 tại các doanh nghiệp.

Đối với tiền lương, báo cáo phải thể hiện số doanh nghiệp có báo cáo, tổng số lao động, mức lương bình quân, cao nhất và thấp nhất.

Về thưởng Tết, các địa phương phải thống kê số doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng, số doanh nghiệp dự kiến thưởng, tổng số lao động được thưởng, mức thưởng bình quân, mức cao nhất và mức thấp nhất.

Cùng với đó, báo cáo phải xác định ngành, lĩnh vực, vị trí hoặc chức danh có mức lương và mức thưởng cao nhất.

Chủ tiệm vàng giúp cụ ông thoát bẫy lừa đảo qua điện thoại

Thông tin trên Sức khỏe và Đời sống, Công an thành phố Hải Phòng vừa thông tin việc phối hợp ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo qua điện thoại trên địa bàn phía Tây Hải Phòng. Sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 30/10 khi cụ T.Q.Q. (SN 1951, trú tại thôn Đỗ Thượng, xã Nguyễn Lương Bằng) đến một cửa hàng vàng tại thôn Tùng Lâm để bán 1,1 cây vàng.

Thấy biểu hiện của khách hàng có sự bất thường, chủ cửa hàng vàng - bà T.T.H. (SN 1976, trú tại thôn Tùng Lâm) đã liên hệ với Cảnh sát khu vực Công an xã Nguyễn Lương Bằng thông báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, tìm hiểu sự việc.

Trình bày với công an, cụ Q. cho biết: Trước khi đến cửa hàng bán vàng, cụ có nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng có liên quan đến cơ quan công an, thông báo tài khoản ngân hàng của mình liên quan đến đường dây lừa đảo và yêu cầu đến trụ sở Bộ Công an làm việc.

Đối tượng còn có lời lẽ đe dọa, yêu cầu cụ Q. chuyển tiền để xác minh, gỡ bỏ thông tin liên quan, nếu không sẽ bắt giữ và phải đi tù...

Sau khi nghe cụ Q. chia sẻ lại sự việc, lực lượng công an đã giải thích chiêu trò lừa đảo của nhóm đối tượng giả danh công an cũng như cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt tài sản.