Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả

Ngày 30/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thảo (SN 1993, trú tại xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình) và Lương Văn Khải (SN 2007, trú tại xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Sản xuất hàng giả". Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên thực địa và không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Trường Thi phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh theo quy trình khép kín.

Đối tượng Phạm Thị Thảo (đánh dấu X) tại cơ quan công an - (ảnh CANB).

Theo cơ quan công an, Phạm Thị Thảo là người trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của đường dây. Thảo tự nhập nguyên liệu, tem nhãn, bao bì, trực tiếp pha chế hóa chất để sản xuất sữa tắm, dầu gội giả. Trong khi đó, Lương Văn Khải là người giúp sức tích cực, phụ trách quản lý kho hàng, điều hành xưởng sản xuất và tuyển dụng, quản lý nhân công thời vụ.

Quá trình điều tra xác định, các cơ sở sản xuất và phân phối hàng giả được bố trí tại các phường Thành Nam, Nam Định (tỉnh Ninh Bình) và TP Hà Nội. Riêng tại Ninh Bình, Thảo tổ chức một xưởng sản xuất cùng hai kho tập kết hàng hóa, dán tem nhãn, hoàn thiện sản phẩm.

Đối tượng Lương Văn Khải - (ảnh CANB).

Tại Hà Nội, các đối tượng bố trí bốn địa điểm gồm xưởng sản xuất, kho chứa hàng giả thành phẩm vận chuyển từ Ninh Bình ra, cùng văn phòng điều hành, chạy quảng cáo và bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm trên phạm vi toàn quốc. Mặc dù các công đoạn được tổ chức độc lập, toàn bộ quy trình vẫn liên kết chặt chẽ, tạo thành dây chuyền sản xuất, tiêu thụ khép kín.

Sau thời gian điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an phường Trường Thi đồng loạt kiểm tra 7 địa điểm của các đối tượng tại Ninh Bình và Hà Nội.

Xưởng sản xuất sữa tắm giả, dầu gội giả tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình - (ảnh CANB).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm sữa tắm, dầu gội giả thành phẩm và bán thành phẩm; hàng chục nghìn vỏ chai, tem nhãn, bao bì cùng số lượng lớn hóa chất, nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ việc pha chế, chiết rót, đóng chai, dán tem và đóng gói sản phẩm.

Theo cơ quan điều tra, các sản phẩm giả được pha chế từ nhiều loại hóa chất, sau đó khuấy trộn, chiết rót vào chai, dán tem nhãn của nhiều thương hiệu khác nhau rồi bán cho người tiêu dùng trên cả nước thông qua mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

